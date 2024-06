Journal d’un BAC+5 SDF #54 (Avec de la politique de folie mentale décérébrée...)

Vendredi 21 Juin 2024 Encore une nuit glauque mais j’arrive a apercevoir le disque presque plein de la Lune proche de l’horizon, à travers les arbres. Matin humide et frais. Le Soleil blafard n’a pas l’air plus lumineux que la quasi pleine Lune de cette nuit. On se croirait en automne. CLAC ! Au loin une maman semble avoir giflé sa petite fille qui jouait avec les chèvres, à travers le grillage. Bah ça alors, et moi qui pensait que les punitions corporelles étaient désormais interdites ? Aaaaaah mais non, de toute façon il y a l’excuse de la culture et celle de la minorité ethnique et puis celle etc... n’est pas ? La même loi pour tous, mais pas tout à fait. On peut s’arranger.

Au célèbre « selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » certains vont encore finir par dire que « selon que vous serez immigré ou souchien, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». En écrivant ça je me dis qu’il y en a encore qui vont dire « ouhla il est d’esstrême drouate ! » Si vous voulez, sachez juste que mon idéal est anarchiste, pas dans le sens bordélique, mais dans le sens de l’écrasement de la hiérarchie, avec des mœurs en commun. Et j’ai beau y réfléchir, sans réguler drastiquement l’immigration, cet idéal très très exigeant ne pourrait pas perdurer, faute justement aux différences de cultures etc qu’il faudrait nécessairement neutraliser. Sinon l’arrivée massive d’une autre idéologie chamboulerait tout, mécaniquement.

C’est comme ceux qui prônent la société ouverte, sans frontière… Sérieusement, posez-vous calmement, prenez une tisane « nuit calme » et regardez la réalité. Ca pourrait marcher si tout le monde pense comme vous, or ce n’est pas le cas, la preuve tous les autres vous les traitez de fachos. Et il y en a beaucoup que vous traitez ainsi. Vous êtes les premiers à critiquer l’autoritarisme de tel ou tel régime, et bien comprenez donc bien que sans frontière ces régimes (exemple la Chine ou l’Inde qui ont une énorme population) vont sans aucune difficulté faire émigrer des dizaines de millions de leurs ressortissants patriotes (eux !) et prendre le contrôle de notre petit pays par la « voix démocratique » (ah ben oui, vote des étrangers !), les doigts dans le nez. Et bye bye votre idéal sans-frontièriste. Résultat la France aura été phagocytée par une puissance démographique supérieure. Quel succès.

Mais revenons au sujet initial : faut-il vraiment interdire les punitions corporelles ? Quand j’étais petit il y avait de véritables punitions à l’école, telle que la fessé publique, cul nu, devant la classe, avec la baguette. Ca j’y suis effectivement opposé. Par contre une bonne baffe pour arrêter deux gosses qui s’arrachent la gueule, comme seuls deux enfants peuvent le faire, et leur remettre les idées claires, à priori je n’ai rien contre. Ca me rappel le scandale national qu’il y avait eu peu de temps avant que je ne termine le Lycée, avec cette histoire de prof qui avait osé giflé des gosses qui se battaient. Vous vous rendez compte, ils avaient été choqué émotionnellement ! Bah oui, s’échanger des coups de pieds et poings, se rouler par terre, se griffer et s’insulter copieusement, c’est normal, mais une gifle ! Une GIFLE quoi ! Merde, bordel ! C’est à cette époque que j’avais abandonné l’idée de devenir prof de maths. Oui c'est vrai, j'ai toujours rêvé de baffer des gosses... bande de débilos.

Maiheu… Le PQ est vide de bon matin, sacrilège. Il ne reste que deux places : le WC pour les enfants et celui pour handicapés… J’ai hésité. Oui je sais, j’aurais pu me retenir et attendre patiemment, ou bien aller marquer le mobile-home d’une famille allemande, voir encore aller visiter celui des femmes, mais bon, je suis comme ça…

J’ai recroisé au magasin le jeune qui m’avait apporté du pain l’autre jour. On s’est dit bonjour.

Le réparateur de la télé est là. Les chaînes allemandes fonctionnent, mais pas les autres. Ils rigolent en disant « c’est pas comme si nous ne sommes pas allemands ! » Il n’a pas tout à fait tords, souvenez-vous du Traité d'Aix-la-Chapelle… Il prévoit notamment de renforcer “les liens déjà étroits entre l’Allemagne et la France, notamment dans les domaines de la politique économique, de la politique étrangère et de sécurité, de l’éducation et de la culture, de la recherche et de la technologie, du climat et de l’environnement, ainsi qu’en matière de coopération entre les régions frontalières et entre les sociétés civiles”.

Et là les mauvaises langues complotistes disaient que c’était le retour de l’Alsace allemande… Signature du traité d’Aix-la-Chapelle : le 22 janvier 2019, création de la « Collectivité Européenne d'Alsace » : le 2 Août 2019.

Oui, on sait qu’on a mal voté, on avait voté contre la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et donc le Pouvoir a compris que c’était ok en les regroupant en une collectivité. Oh Hé ça va hein ! Jamais content les gueux.

Et puis des lois allemandes sur le travail pourront s’y exprimer tendrement si je ne m’abuse. Je ne suis plus sûr, à vérifier, et j’ai la flemme. « L'objectif est, à terme, d'« instituer une zone économique franco-allemande dotée de règles communes », notamment concernant le droit des affaires. » L’espace commentaire est là pour éventuellement lier d’autres articles sur le sujet.

Et en même temps l’Alsace a disparue dans le Grand Est en y ajoutant la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Ah que c’est beau « l’Europe des Régions », c’est comme une réinstauration de fiefs moyenâgeux. Ni trop petit pour s’y sentir effectivement souverain (et donc la plèbe mécontente ingrate ira râler dans sa capitale régionale et non pas à Bruxelles), ni trop grands pour s’assurer qu’ils ne puissent jamais être réellement indépendants.

Le réparateur a un soucis avec Orange chez lui, ils avaient rendez-vous avant son intervention dans le camping, mais ils ne sont pas venu, sans même le prévenir. Concernant la télé, il dit que c’est un problème de cryptage, sort et retourne une carte du boîtier placé au-dessus de la télé. Ca ne marche pas, il repart en laissant tout en plan. Il devrait revenir vers 14h avec du matos.

La Caf me demande si je paye le camping, et si oui, combien. Ah je pourrais faire du camping sauvage gratuit, certes…

Mon dossier de demande de logement grimpe dans la hiérarchie. Je vais peut-être bien accéder à un logement prochainement ? Ils se réunissent toutes les deux semaines pour se partager les mendiants. Je ne sais pas quand aura lieu leur prochaine assemblée « dîner de pauvres ».

Pause déjeuner tardive aujourd’hui, après 13h. Je viens de commencer qu’un grand gaillard d’une soixantaine d’années (au moins ?) viens me voir et me harcèle de questions. Il m’aperçoit depuis plusieurs jours à travailler ici jusqu’à minuit et ça l’intrigue. Il pensait que j’étais un « spécialiste des ordinateurs » et que j’étais de ce gens sans racine qui se déplacent d’un lieu à un autre et travaillent à distance. La vérité est plus terre-à-terre…

Saperlipopette… La télé est réparée. Snirgfl ! Je vais souffrir encore ces prochains soirs.

L’oiseau mort est toujours là, mais il a changé de position. Quelques insectes lui montent dessus. Toujours pas de nuée de fourmis en action, étrange.

Je me suis fait piquer sur l’avant-bras gauche. J’ai une grosse tâche rouge maintenant. Ca me gratte…

Ah ça fait du bien, après cette interminable canicule on a enfin un peu de pluie…

Déjà plusieurs personnes sont venu faire du repérage pour la soirée foot qui nous attend… Gasp !

J’ai déjà beaucoup trop écrit, je vais me réfréner.

Il y a des anglophones partout aujourd’hui et ils viennent me causer. Soit c’est à propos du match de ce soir, soit c’est pour le Wifi.

Le couple d’allemand s’installe avec leur portable sur la terrasse.

Allez mon bon cœur me perdra (enfin bon, il m’a déjà perdu), c’est moi qui me suis chargé d’allumer la télé alors que les gens présents étaient perdus face à l’écran. Les deux étapes pour l’allumer sont visiblement trop compliquées. Ils ne mériteraient peut-être pas de regarder le match ?

Pays-Bas contre France. Allez la France !

Le match a déjà commencé mais la pièce est presque vide. Il y a plus de gens sur la terrasse. Vingt minutes plus tard trois retraités arrivent avec leurs bouteilles et cannettes déjà bien entamées.

Grosse averse. Ca n’a pas été suffisant pour faire fuir les pro-Pays-Bas.

En fait tous les fans des Pays-Bas sont sur la terrasse, et ils ont 2-3min de délais par rapport à la télé autour de laquelle les français se sont rassemblés. Finalement il n’y a pas grand monde ici. Peut-être quinze personnes à tout casser.

C’est terminé, je peux divulgâcher le score n’est-ce pas ? Avec tous ce délais entre l’écriture et l’édition… Au final on m’a pris pour un bon arbitre entre les deux communautés, c’est vrai que j’étais pile poil entre les deux groupes de fans ^^. Bon, du coup je vais maintenant commencer mon analyse détaillée de toutes les actions effectuées lors de ce match.

Faut pas déconner, je ne l’ai même pas regardé, et c’est déjà sans doute mon plus long journal. Les matchs nuls sont souvent amers, personne n’est vraiment content, et on a l’impression d’avoir perdu notre temps. Enfin c’est ce que je me dis. J’espère que malgré tout vous ferez de jolis rêves pleins de buts marqués par vos chouchous !

Ah ! Yves est de retour, il est rentré juste pour me saluer. Il a squatté l’appartement de son fils ce soir pour regarder le match, n’étant pas sûr que la télé du camping ne marcherait.