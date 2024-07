Journal d’un BAC+5 SDF #58 (Julian Assange libre ?!)

Mardi 25 Juin 2024 Enfin une nuit étoilée ! Un ciel noir avec peu de nuages et une température agréable malgré l’heure tardive, ou bien devrais-je plutôt dire « tôtive » puisqu’il est minuit passé ? Par contre aucune nouvelle de la Lune. Elle est probablement partie en vacances dans le Sud, parée de sa robe chatoyante qu’elle refuse de me montrer.

Décidément j’ai du mal à saisir le fonctionnement des cloches de l’église d’à coté. Parfois ça sonne comme je m’y attends (1 « ding deng dong » par quart d’heure, 4 pour une heure pleine suivis d’un nombre de « dang » pour déterminer l’heure), mais parfois ça ne sonne pas du tout. Par exemple à minuit l’autre jour il n’y a eu aucun son, alors qu’à moins le quart et à et quart ça a sonné.

Hier ce fut un réveil en tondeuse à gazon, aujourd’hui nous avons droit à un concert de tronçonneuses dès le petit matin.

A ma sortie de la tente je ne pu éviter la vision époustouflante d’un magnifique camping-car blanc rutilant, comme neuf, situé juste en diagonale de mon emplacement.

Ma grosse piqûre au pied me démange énormément…

A peine arrivé à la salle commune que je suis déjà demandé. Je détail l’emplacement des prises et prête mon unique stylo noir pour noter un numéro de téléphone.

Julian Assange serait finalement libéré ? J’apprends ça ce matin même. Il y aurait eu un accord avec le gouvernement américain ? Espérons que tout se passe bien pour J.A. et qu’il puisse retourner chez lui, en Australie, retrouver sa femme et ses enfants. Et surtout que son avion ne s’écrase pas malencontreusement dans l’océan lors du trajet…

Et ça n’en finit pas… Les tronçonneuses continuent leur potin sans discontinuer depuis des heures, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. J’imagine qu’il y aura peut-être une pause à midi ?

En tout cas voilà qu’arrive le renfort d’une tondeuse géante. En fait ils balancent toutes les branches des haies au même endroit et puis passent la tondeuse dessus ensuite.

J’ai comme un mauvais pressentiment… Une fiesta pourrait bien être organisée sur la terrasse aujourd’hui.

Un agent municipal(?) tente d’entrer dans le local à chaudière, mais sa clé n’a pas l’air de fonctionner. Il cherche à l’accueil mais sort bredouille. Il vient récupérer ses affaires et repart au pas de course. Plusieurs minutes plus tard il est de retour avec la bonne clé cette fois.

Oh la vache, mon pied droit a sacrément gonflé, et tout rouge (il est colère !). Il doit y avoir une sacrée guerre là en dessous.

Ca ne fait pas trop mal, c’est juste un peu gênant quand je marche. Ma vague idée de changer de camping avant les élections, pour me rapprocher du bureau de vote, semble s’éloigner d’un point de vue pragmatique. Je vais attendre que ça dégonfle.

Une demi-heure à aider un papy à essayer d’accéder aux SMS sauvegardés sur sa (très) vielle clé 4G. Il a noté son mot de passe mais n’a plus son nom d’utilisateur et aucun moyen n’est visiblement prévu pour le récupérer (à moins de passer à l’agence). En tout cas il peut toujours utiliser sa clé comme balise wifi, et je lui conseille le bouton « rouage » pour diminuer la qualité des vidéos lorsque le réseau n’est pas bon.

Il dispose d’un grand ensemble de raccourcis internet que le gouvernement déteste. Celui-ci ne manquerait pas de le qualifier de parfait petit complotiste pour le discréditer s’il avait affaire à lui.

Il accueil avec joie la libération de Julian Assange et m’a appris qu’il y avait un film sur Edward Snowden.

Pfff les tronçonneuses recommence dès le début d’après-midi. C’est un enfer auditif. Quel malheur d’avoir une ouïe si fine en de pareilles circonstances.

J’ai sauvé une sauterelle qui s’est retrouvée dans la salle commune sans trop comprendre pourquoi.

Il y a un match de foot France contre Pologne aujourd’hui à 18h. Espérons que ce ne soit pas la cohue.

Ca je n’avais pas encore vu : un papy est entré en tenu de douche, savon et serviette à la main, l’air interrogatif. Mais il s’en ait vite remis et fait demi-tour, le pas sûr avec ses sandalettes qui claquaient.

Revoilà Yves et son vélo noir. Il s’installe devant le foot en se mettant à table. Il a oublié qu’il était invité au barbecue ou quoi ? O_o Ou alors il a un estomac séparé qu’il garde vide pour l’occasion (c’est un truc qui se dit souvent au Japon à propos des Viennoiseries, pour Yves c’est avec les merguez).

C’est dingue le nombre de personnes qui viennent ici pensant que c’est l’accueil. Pourtant ils sont tous entrés par l’autre coté.

C’est l’heure du barbecue, plein de merguez sont en train de cuir. Ils préparent des sandwichs, comme des hot dogs avec différentes sauces et d’autres saucisses.

De l’autre coté du camping on peut entendre de la musique.

Moustique écrabouillé du plat des mains, sans aucune pitié. Il en reste plein.

Et de deux.

Bah normalement soit on allume les lumières et on ferme les ouvertures, soit on laisse tout ouvert mais on garde les lumières éteintes, sinon les bestioles sont attirées et entrent. Mais cette règle de base, elle ne s’applique pas ici.

Une pu**** de mouche de merde m’a fait ch*** toute la soirée. Tantôt essayant de s’introduire dans ma tasse, tantôt vient se poser sur mes jambes et les chatouille en se déplaçant, voir encore voltige devant mes yeux…

Cette piqûre s’aggrave, j’ai du mal à bouger mon pied maintenant, et ça fait mal. J’espère que ça ira mieux demain.

Ca devient de plus en plus déprimant cette vie de merde. Mais il va bien finir par m’arriver un événement positif tout de même, non ? Peut-être demain… Alors bonne nuit et faites de beaux rêves.