Journal d’un BAC+5 SDF #62

Samedi 29 Juin 2024 Enfin un ciel étoilé. Décidément, ce mois-ci la Pleine Lune n’était guère différente d’une Nouvelle Lune tant elle s’est bien cachée. Je ne l’ai pas vu une seule fois ! Comme assez régulièrement la nuit, vers minuit-une heure du matin, on peut entendre l’intervention d’une ambulance non loin du camping. A croire qu’il y a souvent des accidents dans le coin. Peut-être que la zone, propice aux vacances, favorise des excès humains dans la prise de boissons alcoolisées débouchant (ouha le jeu de mot…) sur un drame.

Comme réveil on a eu droit à une mamy qui gueulait sur son chien qui ne lui obéissait pas.

Quatre nouveaux perce-oreilles s’abritaient là où j’en ai délogé autant hier. A croire que c’est leur nouveau sanctuaire, je ne sais pas… Bref je les ai écrasé. Peut-être que j’ai raté le dernier, il était rouge vif. La première fois que j’en vois un de cette couleur. A croire que c’est comme dans les jeux vidéos, le chef prend une teinte différente pour être reconnu.

Mon pied se dégonfle tout doucement. Même avec une chaussette il rentre de justesse dans sa basket desserrée. J’ai pu aller faire mes courses sans problème, et sans boiter.

Momo a offert à Jérémy une journée de fun et nuit en Pod hier, c’est pour ça qu’il est resté 24h de plus. Mais aujourd’hui c’est bel et bien un au revoir.

Amuses-toi bien dans ton nouveau travail saisonnier de barman en Haute-Savoie !

La papy de l’UPR écoute une émission avec Xavier Moreau et Charles-Henry Gallois (oui, je reconnais très bien les voix).

Le site pour mes mails est hors ligne

Le cuir chevelu (coupé à raz) de Yves le démange, il pense être chatouillé par une araignée.

Une mouche n’arrête pas de m’em***** en me chatouillant les pieds, les jambes ou les bras. En fait il y avait une poubelle à demi pleine dans la pièce, elle a été vidée mais les mouches qui s’y régalaient ont pu s’échapper mais ne sont pas sorties de la salle commune. Du coup elles cherchent à manger partout.

Yves récupère tout un tas de nourriture du frigo et s’en va en vélo (pour changer). Il dit qu’il doit aller payer quelque chose, en liquide. Pour la nourriture je ne sais pas ce qu’il va en faire, surtout qu’il s’est servi dans le congélateur également, alors la chaîne du froid va être totalement rompue. Il n’a même pas de sac congélation ni de pain de glace…

Ca y est j’ai buté une mouche. Etourdie d’un coup de chaussette et puis écrasée tendrement par une sandalette. C’est toujours une nuisance en moins.

Oulala il y a du rififi chez les employées du camping. J’ai cru entendre un « connasse ! ».

Pour la première fois je voix le parasol géant se faire fermer à l’aide d’une manivelle. Apparemment l’une des employées craint pour la tempête qui risque d’arriver (peut-être même de la grêle), et sans doute qu’une autre n’en a cure. Elle raconte que depuis qu’elle travaille ici il y a même eu des arbres déracinés lors d’orages. Et j’ai ma tente justement sous un arbre… Gloups ! Elle me suggère, au cas où de rester dans la salle commune cette nuit.

La météo indique effectivement de la pluie dès 18-19h, et ça va durer toute la nuit et même continuer dimanche. J’aurai peut-être l’excuse toute trouvée pour ne pas aller voter demain… Sinon je retenterais l’auto-stop.

Aie ça s’engueule entre deux employées. Il y a un problème de 50€ de trop perçu, ou bien une tâche inconnue n’est pas enregistrée. Les papiers ne sont pas non plus dans l’ordre. Qui a payé quoi, mystère ! Les mots d’oiseaux sont de sortie !

Hmmm les cinquante euros auraient été payés en ligne, mais elles ne savent pas de quoi il s’agit.

« Je ne sais même pas comment c’est possible de faire ça ! Putain mais t’es nulle ! La conne de service ! Pouffiasse ! Elle a prit un acompte et a refacturé les gens ! »

Bidiou le gars louche, le Norvégien, Dan, m’a parlé d’une traite plus que depuis que je l’ai croisé la première fois. Il a l’air correct finalement. Les orages, il connaît bien dans son pays.

15h35 Les premières gouttes tombent. Elles sont encore très peu nombreuses, mais on peu entendre le ciel gronder.

Une heure et demi plus tard ça n’a toujours pas éclaté. Dan a dis que c’est bon, il ne se passera rien aujourd’hui. Nous verrons bien.

Le télé ne veut à nouveau plus marcher. Il faut tout débrancher/rebrancher pour que ça marche. Les employées nous disent de la laisser dorénavant allumée. Dan n’a vraisemblablement pas compris et l’éteint à la première occasion…

Heureusement un peu plus tard Yves l’a rallumé sans soucis.

Un petit papy s’est installé assit devant le barbecue, chargé par sa femme de préparer le repas. Il venait tout juste de l’allumer que la pluie commença à tomber. Il est 18h30 et ça tombe bien. Dan s’est trompé !

Le petit chien noir à la queue touffue (que j’ai déjà croisé et peut-être bien mentionné) est le sien, au papy-barbecue-sous-la-pluie. Yves lui donne quelques bouts de poulet.

Le papy a l’air d’être un pro du barbecue, au cas où il a emmené son matériel au gaz avec un système pour garder le jus de cuisson (plutôt qu’il ne tombe dans le feu). Malgré l’averse il y retourne, équipé d’un parapluie !

Mission accomplie. Sa femme a l’air plutôt renfrogné mais elle est aussi sympa et mange bien. Le chien vient quémander sa part en faisant des allers-retours entre les chaises de ses deux maîtres. Yves a lui aussi pu tester une côtelette et un fromage blanc aux fruits. Il est content de voir le gars de la sécurité, et va jusqu’à lui payer un café.

Je viens de rencontrer un allemand bien sympa dans les douches. Peut-être parce que pour lui être natif d’Elsass fait de moi un compatriote allemand… En tout cas je lui ai appris à dire Gude Nacht en Français, c’est quand même plus doux aux oreilles avant de dormir, non ?

Soirée foot avec les allemands, contre le Danemark.

Depuis que plusieurs allemands sont arrivés avec leurs bières, les mouches ne m’escagassent plus. Quel est le rapport ? J’en sais rien, je fais juste un constat, rien de plus.

Le Norvégien s’appelle Dag et non pas Dan. Après avoir discuté tout plein avec Yves, il va se coucher, non sans emporter avec lui une bonne bouteille…

Yves dit qu’il va lui aussi aller dormir mais se met à discuter avec les allemands qui regardent le match de foot.

« Scheisse ! » Oooooh ils ne sont pas content les allemands. Hihi ! Je me gausse quand le Danemark met le premier but.

Je n’ai pas trop compris si c’était sa femme ou sa mère qui vient d’appeler Yves pour lui proposer de rentrer à cause de l’orage. Déjà proposer ça à 22h40 c’est plutôt douteux… mais en plus son fils est présent et apparemment il cogne Yves.

Gniii ? L’allemagne mène 2-0 ? Je ne comprends plus rien, ils devaient zapper entre plusieurs matchs… Bon moi je vais me coucher avant qu’il se mette à tomber pour de bon, et ça risque de durer longtemps… super.