Journal d’un BAC+5 SDF #79 (Tirer et pas pousser !)

Mardi 16 Juillet 2024 Pas d’escargot écrabouillé sur le chemin de la tente et donc pas de chaussures à essuyer. L’emplacement d’à coté est franchement optimisé : sur à peine 10m² mes voisins ont pu installer une giga-tente, une tente plus petite et une énorme camionnette d’au moins 8-10 places. Ca pourrait tout à fait être un mini-bus. Mais bon, je n’ai pas étudié ça à la lampe de poche, et lorsque je me suis levé le véhicule n’était plus là. 79è journée qui commence, déjà… Qui l’eut cru ? Pas moi, ça c’est certain.

Un jeune écoute ses vidéos Tik-Tok avachi dans son fauteuil, avec le son au max. Franchement, les nouvelles générations sont capables de contorsions exceptionnelles. On dirait des chats, capables de se reposer dans des positions inimaginables pour le commun des mortels.

A nouveau j’observe un soucis à la machine à boisson. Cette fois-ci c’est une voluptueuse asiatique qui en fait les frais. Mais après un rude combat elle a tout de même réussi à obtenir son amer nectar. Elle revient quelques minutes plus tard, choisissant les bonnes pièces à insérer de son impressionnante bourse bien remplie et repart les mains pleines de gobelets remplis.

Au loin j’ai pu voir une gamine jouer à la balançoire d’une drôle de façon, finissant étalée de tout son long par-terre.

Bidiou, l’adolescent aux vidéos Tik-Tok est déjà celui qui s’est fait confisquer son téléphone hier. Son père arrive et la tension monte. Il doit être prêt dans cinq minutes pour partir manger, comme hier. Que va-t-il se passer ? Suspense, vous le saurez dans le prochain épisode ! On a tous connu ça, juste un épisode de plus, juste un tour de plus etc. n’est-ce pas ?

Oooooh le jeune a réussi à sortir tout seul de sa prison mentale Tik-Tok et de son fauteuil à coussin. La peur de se faire confisquer son téléphone y a sans doute été pour quelque chose.

La patronne du camping s’en va manger son mini repas sur la terrasse. Enfin je croyais. Une poignée de minutes plus tard je la vois déjà travailler de l’autre coté.

Yves est de passage ! Ca tombe bien, je me demandais bien ce qui pourrait se passer aujourd’hui de racontable dans mon journal. Il vient déposer du riz et un bout de viande au frigo.

Il a des nouvelles de Jérémy, le jeune amoureux des jobs saisonniers. Il était censé travailler comme barman de nuit en Haute-Savoie, et j’apprends qu’il fait maintenant de la manutention… Son logement est gratuit mais il n’a pas le droit d’y inviter qui que ce soit. Ca n’est vraisemblablement pas légal tout ça. Il m’a l’air dans la galère là, exploité comme un bon petit esclave plein de vitalité de la jeunesse. Ca me fout la rage rien que d’y penser. Il nous racontait qu’il allait travailler la nuit au bar et pouvoir profiter de la piscine et des attractions la journée, et il se retrouve à porter des caisses toute la journée…

En discutant dans la rue Yves a réussi à trouver l’adresse du domicile du gars qu’il recherche. Il serait à Jungholtz.

Il ne reste ici finalement que quelques minutes car il va aider son pote Bernard à tondre le gazon chez lui. Il a perdu sa femme d’un cancer et élève ses deux filles tout seul maintenant. Il a aidé Yves a plusieurs reprise donc ce dernier lui rend la pareille. Le problème c’est ses tondeuses à gazon. Elles tombent en ruines et l’une d’elle a la fâcheuse tendance à perdre son rotor… Euh c’est une blague ou quoi ? Ils vont finir à l’hosto avec les pieds découpés, ils seront content…

V’la autre chose, il y a deux gars qui tentent de déplacer les frigos. Ils vont mettre en place un service de produits locaux, et pour ça vont essayer de rentrer un troisième frigo, probablement encore plus grand que les deux déjà installés. Effectivement c’est dorénavant le plus volumineux, mais pas de beaucoup. Il a l’air d’avoir une clé pour le fermer. Je vois déjà les potentiels soucis en cas de perte, avec tout le contenu bloqué. Bon, j’imagine qu’il doit y avoir un truc pour l’ouvrir malgré tout.

En attendant il n’est pas encore branché, alors espérons que personne n’ait l’idée d’y conserver des aliments au froid, ils seraient bien déçus par le résultat.

« On va faire de l’élevage, c’est le camping du Paradis ! » s’exclama une employée en regardant le nid au-dessus du parasol. J’en profite pour lui raconter la mésaventure d’un oisillon dans la salle commune, celui que j’ai rendu à la nature.

Une petite fille et sa maman son en pleine Chasse aux Trésors ! Un petit soucis apparaît lorsqu’il faut compter un nombre de pas dans une certaine direction. Pas facile d’avoir de si petites jambes ! Heureusement que sa maman est là pour l’aider.

C’est le jour de l’animation « Nature » avec des enfants. Le première heure se passe dehors et la seconde je pourrais tout de même rester là.

Ah ! Les voilà de retour, avec une boîte remplie de plantes et de pierres. L’animatrice dispose d’une machine « magique », capable d’écouter les végétaux. Maintenant ils font du tissage.

En regardant par la fenêtre j’ai aperçu David qui marchait d’un pas décidé vers son camion ou bien les douches, je suppose. Je le croise quelques instants plus tard alors que je me décide à aller payer le camping pour une semaine de plus…

De retour la salle commune est fermée, le gosses sont séquestrés ! Alors j’ai appelé les gendarme et le GIGN sont sur la route pour intervenir. En attendant j’ai retrouvé la casquette d’un enfant qui l’avait perdu, mais déjà oublié. « Ah, oui... » Même pas un merci.

Oulala il y a des blagues entre gosses que les « progressistes » jugeraient « racistes ». De toute façon tout devient raciste de nos jours, c’est facile en tordant les mots pour changer leurs définitions. Quelqu’un a fait du tissage avec de la laine jaune, alors une petite fille ose lui demander si il vient de Chine ! En plus il a les yeux bridés, pour de vrai. A quelqu’un qui l’embête, elle le traite de « parisien » ! Le petit asiatique est agité, il ne reste pas en place, alors que les autres continuent à travailler à leurs œuvres. Mais la plupart rigolent bien.

Une musique d’ambiance a été ajouté à cette assemblée bien bruyante. Une musique douce mélangée avec le brouhaha de la nature. Hum… les deux ensembles, ça ne me plaît guère. La nature fait vraiment trop « bruit de fond » dans ce cas. Et lui bruit de fond, on a plutôt envie de le supprimer… Mes oreilles ont du mal à supporter.

L’animatrice explique qu’elle a l’habitude de commencer à aider les enfants les plus proches d’elle, car ils sont probablement les plus intéressés.

Un campeur a découvert ce matin un nid d’oiseau avec un oisillon mort dedans. Ca ne doit pas être très gai de commencer sa journée comme ça.

David me vanne en passant, il a l’air d’aller, et c’est tant mieux !

Les gosses parlent de racisme entre eux en rigolant. Sérieusement, quand j’étais gosse, à leur age, je ne pense même pas que je savais ce que voulait dire ce mot. Tout le monde était traité de la même manière à l’école, point barre. Et c’était très bien ainsi. On ne se posait pas la question. Mais maintenant l’autoproclamée « gauche » suivant les « conseils » de leur « Think Tank Terra Nova » a décidé de fragmenter volontairement la société en se focalisant sur des « minorités » fantasmées ou exagérées, au détriment des blocs sociaux.

Il y a une petite fille qui s’appelle Antoinette. J’aime bien, mais elle va se faire chahuter bientôt, à mon avis. J’espère me tromper, pour elle.

Hého ! Il est 20h, c’est le temps de quitter MON antre. En plus je n’ai pas encore mangé et j’ai faim. Surtout qu’à midi je n’ai mangé qu’un demi-sandwich, idem hier soir et qu’après ma douche je crève toujours la dalle.

« Tous les papas boivent de la bière ! » Paroles d’un petit garçon. Alors, quel est votre verdict ? La vérité sort de la bouche des enfants ? Ca me rappelle la vilaine blague avec Michael Jackson… (Oups, j’ai failli l’écrire de travers, les puristes n’auraient pas toléré un tel affront.)

Tous les gosses sont dans de confortables chalets, avec des consoles de jeux portables, des tablettes etc. Ils ne manquent de rien. Et dire que dans le temps le camping était le lieu de vacances pour les prolétaires… Maintenant les prolos ne peuvent même plus partir en vacances et la « Classe moyenne » a pris sa place.

Sans aucune exception, tous les enfants cherchant à sortir de la salle commune ont tenté de pousser la porte, alors qu’il faut la tirer. Faudrait faire une étude sociologique du phénomène. C’est gravissime. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux. J’invite les spécialistes à proposer leurs remèdes. Bon, j’allais là commencer à parler du wokisme, des bloqueurs de puberté, du changement de sexe et de l’euthanasie, mais c’est un peu lourd, hein. Ca va venir de toute façon, si on laisse faire les sorciers.

« De la musique comme ça me fait rêver, je pourrais en écouter toute la journée ! » Là j’ai eu un blanc, je n’ai pas su quoi répondre dans l’instant. Ensuite j’ai dit qu’avec les nouvelles technologies (plus si nouvelles que ça finalement), elle avait parfaitement la possibilité de le faire.

J’ai souhaité bon appétit à l’employée du camping qui m’a répondu qu’elle a bientôt terminé sa journée et va finalement manger à la maison. Une maison ? C’est quoi déjà ? Ca a l’air bien. Je peux en avoir une ?

J’ai échappé à la fermeture des volets, ça faisait longtemps ! Ils sont tombés à 21h.

Une très grande grand-mère (facilement 1m90, voir 2m) s’est bagarrée avec sa petite gourde démontable, afin de la laver. Ca lui a pris un temps dingue et de l’eau fut projetée un peu partout autour du champ de bataille. Au moins elle se donne le mal d’essuyer les gouttes.

En la voyant je me rappelle de mon meilleur pote et de sa famille de géants. Ils dépassaient tous les 2m. Lui, mon meilleur pote, de la 6è jusqu’après l’université, faisait 2m10. Ensuite il a déménagé pour sa vie professionnelle.

Une petite fille (Solène) demande à son papa si elle peut prendre une glace, qui lui répond « oui sers-toi, tu sais où c’est ». Même en se mettant sur la pointe des pieds, elle pouvait tout juste ouvrir le tiroir du haut, la laissant à quelques centimètres de son objet de convoitise. Heureusement que son papa était là.

Bon il est déjà tôt et je dois me lever ce matin pour répondre à un appel téléphonique à la mords moi l’nœud. Faites de beaux rêves.