Journal d’un BAC+5 SDF #80 (Ameli, si tu savais, à quel point tu me fais c***… )

Mercredi 17 Juillet 2024 Désolé pour mes voisins, il est possible que je sois la cause de leur réveil entre minuit et une heure. Peu après les bruits caractéristiques des tirettes de l’ouverture et de la fermeture de ma tente, j’ai entendu des voisins s’agiter et sortir. S’inquiétaient-ils de ce qui se passait dehors ? Ou bien la trouille les a poussé à courir vers les WC ? Il pourrait même simplement s’agir d’une pure coïncidence.

Je passe une nuit potable pour une fois, sans avoir à me retourner sans cesse. Il faisait juste la température idéale pour moi. Je pensais attendre le coup de téléphone dans la tente, avant de sortir, mais un soudain appel de la nature m’a forcé à changer de plan. Je retourne dans ma grotte une dizaine de minutes avant l’heure du rendez-vous et je n’ai que le temps d’y poser un pied que mon téléphone sonne. Exceptionnellement, madame avait décidé d’appeler en avance aujourd’hui, et ça tombe sur moi.

Pendant la discussion à un moment où je la sens un peu muette, je dis que ma situation doit être « ennuyante » à traiter, elle me répond que non, pas du tout, que je suis même plutôt « touchant ». Ne manquait qu’il filtre Snapchat avec de grands yeux brillants pour la faire craquer…

Que dire de l’entretient ? Bah comme d’habitude il n’y a aucun échange/suivi de dossier et je dois tout raconter depuis le début. N’ayant pas mes quelques notes préparés parce que pas eu le temps d’allumer mon ordinateur, j’ai oublié de mentionner quelques trucs. Mais bon, cet entretient ne servait globalement à rien du tout. Des banalités, des conseils que j’ai déjà mis en pratique.

Bref, tout ça a duré 28min au lieu des 40 prévues. Trop cool, je ne vais à priori pas encore subir un coup d’Epée de Damoclès de l’Agente RSA qui réduirait mes allocations.

Sous ses conseils je tente de créer un compte sur Ameli, et j’ai droit à un sublime message :

« Une ou plusieurs erreurs sont présentes dans le formulaire.

Merci de rectifier votre saisie en vous aidant des aides disponibles. »

Sauf que non, il n’y a pas d’erreur, et même si je mets mon ancien Code Postal ça ne change rien, idem si j’écris mon nom en majuscule.

Bon, on va considérer que j’ai déjà un compte, alors je lance la procédure de mot de passe oublié… Oh mon Dieu ce foutu Captcha complètement pété qui rend le truc impossible alors que je n’ai jamais de problème avec ça normalement. Là on m’indique erreur sur erreur, mais sans préciser dans quelle case se trouve cette erreur, mais à part le Captcha je ne vois pas. Il y a même un système audio, alors je l’essaye, et ça ne prononce que des chiffres avec un bruit de fond, alors que le Captcha normal affichait aussi des lettres, étrange. Mais même là, avec que des chiffres j’ai le même message d’erreur. Et mon ouïe est de 10/10.

C’est une blague, c’est pas possible autrement… Je me résous à passer par « France Connect » et Impots.gouv.fr est indisponible avec le curseur qui se transforme en rond barré. O_o

La seule chose qu’elle m’a dit faire c’est de m’envoyer son adresse mail, au cas où, plutôt que le téléphone. Je l’attends toujours. Elle a oublié, malgré mon sms resté sans réponse.

La voiture à remorque du vendeur de tartes flambées est déjà là, en fin de matinée, alors que la vente ne doit commencer qu’à partir de 18h, à l’exception de Dag qui a réussi à en avoir une plus tôt. Je lui annonce le départ de son premier client de la semaine dernière, le Norvégien qui est retourné chez lui, en Suisse. Il s’en souvenait.

Oh un commentaire de rageux frustré « ça ne lui viendrait même pas à l’idée d’aider les autres ». C’est juste ce que je fais chaque jour, mais comme d’habitude vous vous faites vos propres idées des choses, et puis ensuite vous y croyez dur comme fer. Mais la plupart du temps je n’en parle pas. Ceux qui en parlent le font avant tout pour se mettre en valeur, et gagner des « points de vertu ». Un peu comme parfois des humanistes/humanitaires/anti-racistes/… médiatiques qui sont dans le privé de vrais sacs à guano. Les meilleures personnes le font sans rien demander, sans s’afficher, sans le crier sur les toits. Ces gens là sont respectables et inspirantes, même si leurs actions ne sont pas forcément en adéquation avec mes valeurs.

Et puis bon, avant tout ça je diffusais juste le savoir de l’humanité au grand public. Mais c’est vrai que pour certains, laisser les autres dans l’ignorance et l’obscurantisme est préférable…

Je suis allé chercher des glaces, s’il y en a des potables en promotion. J’en ai trouvé deux packs de 3 d’une marque célèbre pour à peine plus de 3€. Par contre je ne sais pas encore ce que ça vaut, c’est au (chocolat) blanc et aux cookies…

S’il n’y a pas de journal #81 on tiendra là une piste à suivre.

De retour, dans le frigo je remarque qu’il y a quelqu’un qui a acheté le même paquet de charcuterie que je prends d’habitude. Pourtant il y a un sacré choix là-bas.

Aïsha, employée saisonnière du camping, me demande si je vais partir quelques jours. Gniii ? J’ai payé pour sept jours de plus hier soir pourtant… Elle se gratte la tête devant le planning et pense avoir compris. L’employée qui s’est chargée de ça hier aurait mis fin à mon séjour sur le logiciel avant de rajouter la semaine supplémentaire. C’est ce qui aurait fait apparaître une coupure dans le calendrier.

J’ai finalement goûté une nouvelle glace, et ma foi c’était plutôt pas mal. Et pour 50 centimes, c’est même pas cher.

Un cycliste met ses bouteilles d’eau dans la congélateur, tout en bas, et lorsqu’il s’est baissé lâcha un énorme rot.

« Bonsoir, les 3 visites du jour ont été positives. Il ne me reste qu’à sélectionné un des dossiers. » C’est le message que j’ai eu d’un loueur de F2 meublé sublime et pas trop cher ni trop loin. Evidemment que ça fait chier d’arriver un chouia trop tard.

Encore des champions des annonces qui indiquent à la fois que le logement est meublé et pas meublé…

Ce soir il y a un grand barbecue avec plein de monde à table. Après les tartes flambées c’est une tournée de saucisses pour tout le monde.

Yves est venu ce soir, et à peine arrivé que quelqu’un lui a proposé de boire un coup de rouge… J’en connais un qui va faire des zig-zag à vélo moi !

Finalement il passe la soirée dehors et fait la fiesta avec plein de monde.

Ses prochains jours seront bien chargés, avec pas moins de 3 opérations : le 22 juillets pour son épaule (problème pour lever son bras), le 25 juillet pour son œil et le 2 août pour son genou.

Il n’a pas perdu de pied avec la tondeuse. Mais son pote n’était pas content car il n’a pas tondu assez bas pour lui.

Il mange un bout de gruyère et en fait tomber par-terre plein de morceaux. Pas facile avec deux dents en moins. Mais il a ça depuis des années et ne s’y est toujours pas fait. D’ailleurs s’il est toujours dans cet état c’est qu’il avait plutôt la flemme d’aller chez le dentiste. Il a en plus un dentier pour la mâchoire du bas, mais il l’a laissé dans le tiroir de son ancienne maison, ne l’utilisant pas de toute façon.

Pour bien terminer la journée, quoi de mieux qu’une mouche qui vous taquine ?

Je suis fatigué, j’espère que rien d’autre ne va m’empêcher de fermer l’œil cette nuit. Faut pas non plus que j’oublie de faire des courses demain matin, sinon je n’ai plus qu’un reste de salade de carottes à manger. Bonne nuit tout le monde.