Journal d’un BAC+5 SDF #81 (« deputes »… )

Jeudi 18 Juillet 2024 En rentrant à ma tanière je remarque que mes voisins sont toujours là. J’essaye de faire aussi doucement que d’habitude, et je n’ai réveillé personne cette nuit. On peut donc supposer que je n’y étais aussi pour rien hier. Je déteste être réveillé, donc j’essaye aussi d’éviter de réveiller les autres…

Encore dans un état comateux, ce matin j’entends un home dire « Je dois actualiser ma situation à partir du 28 du mois, et j’ai deux semaines pour le faire. » Oh ! Bienvenue dans la précarité de France Travail mon gaillard !

Hier soir une petite fille a fait du coloriage tout seule, dans la salle commune. J’ai retrouvé aujourd’hui l’une de ses œuvres, avec un petit mot (mal orthographié) disant que n’importe qui peut la prendre, pour 0€.

« Qu’est-ce que tu fais là ? On t’attends ! T’es pas tout seul ici, on a besoin de toi. » La petite sœur vient chercher son grand frère

V’la autre chose… le site d’annonces très connu m’a envoyé le message « Nous avons été contraints de refuser votre annonce. » C’était une simple annonce de recherche d’un studio meublé. A la deuxième tentative c’est passé, mais plus d’une journée de perdue.

N’ayant plus rien à manger je suis contraint d’aller faire de courses. La même marque propose deux boîtes de carottes rappées du même poids. L’une est accompagné de jus de citron, pour 99 centimes, l’autre a quelques morceaux de ciboulette et coûte plus du double…

Evidemment, avant midi il y a la queue aux caisses, c’est pour ça que j’évite cette heure là d’habitude. En plus il y a un bouchon à celle que j’ai choisi, super. Une mamie a un problème de carte bleue qui ne passe pas. Dans la file un papy accompagnant sa femme s’exclame « si c’était moi ça irait plus vite, avec moi faut qu’ça bouge ! » Mais quand c’est finalement à leur tour de payer, sa femme prend un temps dingue à sortir ses petites pièces de centimes. Et là il n’a rien dit, il a attendu paaaaatiemment. Comme souvent chez les dominateurs blancs esclavagistes etc, ce sont les femmes qui portent le caleçon.

Bidiou, à cet âge là, peut-être 3 ou 4 ans une enfant a été promu « chef du fromage ». C’est elle qui doit apporter le fromage du frigo vers la table à manger. « Dans les fromage il y en a un qui ne sent pas très bon. » Déjà les nasaux déficients à son âge, c’est triste non ?

Le frigo est définitivement difficile à ouvrir avec son système de poignée à tirer ET la mise sous vide partiel après ouverture qui le rend impossible à ouvrir pendant quelques secondes à moins d’y mettre beaucoup de force.

La cheffe du camping, Carène, se fait questionner sans discontinuer par un couple d’anglais. On aurait pu croire à un test pour valider sa candidature en anglais.

Un peu plus tard je la croise et c’est mon tour de lui poser quelques questions sur l’animation de ce soir. C’est une petite heure de jeux de société. On aura la surprise de quels jeux ce sera puisque ça change à chaque fois. Je vais sans doute y jeter un œil.

Un des jeunes qui a installé le troisième frigo est venu pour le nettoyer aujourd’hui, avec du vinaigre. Ca sent fort, bien entendu, alors même que je suis à l’exact opposé dans la pièce, à 7-8 mètres de distance et que porte et fenêtre sont grandes ouvertes.

Je reçois une proposition pour des vendanges, assez loin et sans logement…

Les grosses mouches noires tachées de blancs sont probablement des Taons. Quand j’étais petit il y en avait souvent dans le jardin, mais d’une autre espèce. Lorsque j’ai quitté ma maison ça faisait longtemps qu’il n’y en avait plus.

Aaaah non, c’est plus vraisemblablement une « mouche à damier », ça y ressemble comme deux gouttes d’eau. Au moins elle n’est pas dangereuse. J’ai quand même un doute à cause de la couleur des yeux, il me semble qu’ils étaient verts et pas rouges.

Un couple de nouveaux arrivés viennent directement s’installer devant le Tour de France à la télé.

Quelle bande de pourris ces « deputes » (lointaine réforme de l’orthographe par Pierre-Emmanuel Barré) européens… Ils viennent de réélire ursula la hyène… N’importe quoi. Juste après la condamnation de la Commission lors du chapitre Covid. Plus ils sont pourris jusqu’à la moelle et plus ils atteignent les sommets des pyramides du pouvoir et y restent hein…

Qu’est-ce qu’on attend pour en sortir de cette UE de chiasse ? Cette dégénérée va nous entraîner joyeusement vers la prochaine guerre mondiale.

Au loin je viens d’entendre un homme jurer « Put*** ! » Tout le camping a du l’entendre. Si ça se trouve c’est parce qu’il a appris la réélection ci-avant, dans ce cas je le comprends.

Il y a plein de nouveaux cyclistes aujourd’hui. Il y a ceux qui se dépêchent de déposer leurs canettes de bières au frigo, d’autres qui cherchent désespérément une prise électrique pour recharger leur téléphone et sans doute d’autres que je n’ai pas vu.

Ah il y a quelques commentaires qui me font plaisir, même si dans certains on peut y déceler une certaine moquerie. Le fait d’écrire ces journaux quasiment sans relecture, tout au plus une ou deux très rapidement, entraîne parfois l’utilisation d’homonymes. On va dire que ça fait partie de la licence poétique ! Hum hum… Ah mais dans certains cas ça se défend parfaitement ! Si, si.

Moins poétique, et même pas poétique du tout, je note l’observation d’un commentateur qu’à force de chier sur mes journaux, certains risquent d’avoir des soucis au colon…

Quant aux piqûres pas graves, oui, c’est le cas de la majorité, mais demandez ça à mon pied l’autre fois, lorsqu’il a gonflé jusqu’à la cheville.

Un grand frère, visiblement fatigué, lance une balle à son petit frère qui se trouve en haut du toboggan. Et le garnement la fait glisser sur la pente ou bien la jette au loin. Par conséquent c’est le grand garçon qui doit rechercher la balle pendant que le mouflet le regarde du haut de sa position dominante. Un vrai « petit chef » en devenir.

Il est bientôt 19h, je me demande ce qui va nous être proposé.

Un gars costaud, barbu et avec cheveux noirs longs attachés est arrivé avec un sachet rempli de petites boîtes de jeux. Personne ne vient le voir, alors je me dévoue, j’ai envie de jouer de toute façon. Nous ne sommes que deux, alors il m’apprend à jouer d’abord à un jeu avec des mots « Crack List ». Il faut idéalement avoir un bon vocabulaire et un peu de chance. Il y eu un beau retournement de situation, lorsque l’un de nous deux, largement en avance, échange nos mains puisqu’il n’avait plus qu’une carte très difficile à jouer (un « W »), et finalement après une rude bataille ce « W » a pu être placé grâce à la carte qui permet de changer le sujet et de tomber sur un autre propice à cette lettre maudite.

Ensuite on a fait un Pickomino, et c’est à la fin de la partie que j’ai compris qu’en faite on jouait des poules qui tentaient de manger le plus de vers possible… Tout ça juste avant de manger pour de vrai !

C’est un genre de jeux que j’apprécie beaucoup plus, avec une partie de hasard avec les dés mais aussi des choix tactiques à faire.

Mais toute bonne chose a une fin, l’heure s’est terminée en un éclair et il a fallu dire au revoir, et à la semaine prochaine, peut-être bien.

Malgré cette histoire de vers, qui m’a fait penser au délicieux fromage Corse qu’on laisse dehors pour que des mouches y pondent leurs œufs (le gars l’a découvert avec stupéfaction ^^ ; renseignez-vous aussi, ça vaut la coup d’œil), il est l’heure de manger. Reste de sandwich de midi et fin de ma salade de carottes. Ca ne faisait pas assez. Donc j’ai pris deux parts de la magnifique Tarte Normande achetée ce matin en promo. Vu que j’ai déjeuné tardivement, vers 13h, une employée a fait le ménage à la serpillière avant que je ne sorte la tarte du frigo, et je m’en suis donc passé. Je n’ai fait que rattraper mon du !

En sortant pour jeter mes quelques déchets dans les bacs de tri, j’ai aperçu une grosse montgolfière se dirigeant vers le Sud. Une belle pub pour le E.Leclerc de Cernay qui était écrit dessus. En même temps un ULM faisait le trajet en sens inverse. Son moteur s’étant éteint, je me suis demandé sérieusement si quelque chose clochait lorsqu’il a commencé à vriller en descendant. Mais la descente semblait contrôlée, donc je suppose que tout était sous contrôle. Si ça se trouve il s’est posé sur le terrain de foot.

De très loin il me semble apercevoir David en compagnie d’une jeune femme en bikini se dirigeant vers les douches…

Après l’avoir rencontré plus tard, ce n’était pas lui. Il n’entend presque plus rien ce soir, il sort de la piscine, avec de l’eau plein les esgourdes. C’est assez pénible de discuter avec lui, surtout que je ne parle pas fort… Il a fait connaissance et sympathisé avec une femme, mais il ne semble pas encore prêt à passer le pas.

A noter tout de même qu’il n’a mentionné son ex qu’une seule fois ce soir, lorsque son estomac a gémi comme une machine grinçante. Il n’a plus accès aux bons petits plats Bio de sa copine, et ce soir c’était un demi-pain fourré d’une large tranche de pâté accompagné d’un jus de fruits bien sucré.

Il a ensuite entré son vélo dans la salle commune pour y changer la chambre à air. Une odeur assez étrange émanait de sa roue fraîchement rétablie et il n’est pas sûr que tout soit bien en place. David est donc sorti essayer son vélo dehors avec une lampe frontale, sachant que les lumières de l’éclairage public allaient s’éteindre incessamment sous peu.

Quelle clownerie ce monde politique, Yaël B-P est réélue à la tête de l’Assemblée Nationale. Ca valait vraiment le coup de faire une dissolution, hein.

Revoilà David en nage. Il vient de faire 8km en allant jusqu’à Merxheim puis retour. Il devrait bien dormir cette nuit. Ca vaudrait mieux car il vient d’en passer une mauvaise et qu’aujourd’hui il doit se lever à 7h.

Déjà presque 1h, il est temps de retourner à ma grotte. Bonne nuit, plus qu’un jour avant le samedimanche bande de chanceux !