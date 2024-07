Journal d’un BAC+5 SDF #82 (« Carapace »… )

Vendredi 19 Juillet 2024 Pour une fois j’observe un ciel sans nuage. Il y a carrément des étoiles visibles, ça change de d’habitude. Mes voisins ont disparu, l’emplacement est désormais tout vide. Je dirige ma lampe torche vers ma tente et là stupeur ! Le piquet principal avait disparu, la bâche externe était bien ouverte et retournée sur le coté de la tente. Même la porte de la bâche interne était à demi-ouverte. Oh joie. J’ouvre avec appréhension mais visiblement mes affaires sont toujours là, de toute façon je n’ai rien de précieux ici. Mais tout de même, ça ferait bien chier de me faire voler quelque chose. Avant de me coucher je prends donc la peine de replanter un piquet afin de fermer ma tente convenablement. Mes coups de marteau ont peut-être réveillé quelqu’un, mais je n’ai entendu personne bouger aux alentours. Une fois à l’intérieur j’inspecte rapidement mes affaires et à priori personne n’y a touché. Peut-être même que personne n’est entré. La question est donc pourquoi ma tente était-elle ouverte ? Peut-être des enfants se sont trompés de tente, ou bien voulaient-ils jouer à cache-cache ? Pour le moment c’est un mystère. Ca n’expliquerait toutefois pas le piquet arraché du sol.

Chaleur à crever ce matin. J’arrive les bras chargés à la salle commune après le grand nettoyage. Le panneau « sol glissant » est en place, mais le sol est déjà sec. Après m’être rafraîchi la tête je vais à l’accueil voir la jolie Cheffe Carène. Je lui ramène le panneau, m’inscris comme « goûteur de Kougelhopf » ce soir (animation) et lui fait un rapport de la situation à mon emplacement. Strictement rien de grave, donc pas de soucis pour moi, mais je donne tout de même mon témoignage au cas où d’autres sont affectés. Si mon cas n’est pas isolé il serait préférable d’augmenter la sécurité. Surtout que j’en ai entendu qu’un enfant se serait fait voler sa trottinette électrique.

Il fait trop chaud, même dans la salle commune. Aussi je vais prendre une douche pour me rafraîchir un peu. A mon retour une unique personne est installée devant le Tour de France, la climatisation à fond. Avec mes cheveux mouillés ce n’est pas top, mais en gardant ma serviette sur les épaules tout allait bien. En écoutant un peu j’apprends qu’il y a un(e) (Richard) « Carapace » sur le circuit ! Si c’est violent comme dans Mario Kart, ça risque d’être un carnage, surtout sur de fragiles vélos.

David a été libéré une heure plus tôt par son employeur. Il en a profité pour faire des courses et va aller à la piscine. Toutefois il regrette l’heure de salaire en moins…

C’est l’heure de goûter au Kougelhopf ! La dame se plaint du froid mais veut tout de même garder la climatisation. Elle est pourtant sur 25°C, mais c’est vrai que juste en dessous il fait sacrément glagla. Après quelques essais l’employée du camping arrive à réduire le débit d’air.

Elle raconte plein d’histoires sur ce gâteau, comme par exemple le moule veut dire Turban. Il y a plusieurs versions quant au nom Kougelhopf. Par exemple celle où les Roi Mages étaient à Strasbourg et ont rencontré un monsieur Kougel, boulanger, et leurs interactions auraient conduit à la création de ce gâteau à la forme si particulière. Une autre histoire vient d’Autriche. Mais bon, si ça vous intéresse je pense que vous pouvez trouver tout ça en détails sur internet, et c’est préférable à mes souvenirs parcellaires.

A mentionner tout de même des versions salés avec des lardons, du jambon et/ou du fromage. Quoiqu’il en soit, ce qui est génial avec la cuisine c’est que chacun peut ajouter sa touche personnelle pour rendre sa création unique.

Voici la recette de base pour la version sucrée :

500g de farine

30g de levure + 160g de lait tiède

2 œufs entiers battus

pincée de sel

100g de sucre

120g de beurre

Bien mélanger avant d’ajouter les ingrédients suivants, puis laisser monter 1h30.

Ensuite rajouter les raisins (macérés dans du rhum pendant une nuit) et à nouveau laisser monter 1h30.

Ne reste plus qu’à beurrer le moule, mettre les amandes aux fond puis verser la pâte, sceller le moule et laisser cuir à 200°C pendant au moins 45min, certains le laisse 2-3h (j’imagine à température inférieure).

David revient avant la fin de l’animation et arrive à taxer une tranche. Certaines personnes présentes viennent de la même région que lui et ont même des connaissances en commun ! Le monde est petit comme on dit.

On apprend plein de choses sur les costumes, les coiffes, les différentes formes de moules pour les gâteaux comme par exemple une forme d’étoile utilisée pour Noël. Avec ces moules de formes différentes, on peut faire de nombreux gâteaux aux noms divers avec la même pâte que ci-dessus comme base.

Je peux ajouter mon grain de sel en leur expliquant le code couleur des maisons anciennes qui était directement lié au métier des habitants : le rouge pour les métiers du fer comme les forgerons ou encore les serruriers ; le jaune pour les boulangers et pâtissiers ; le vert pour les tailleurs et tous ceux qui travaillent le tissu ou le cuir ; le bleu pour tous ceux qui travaillent le bois ; et enfin la couleur crème pour divers métiers de construction. A l’époque où peu de gens savaient lire, nos ancêtres avaient adopté un code couleur pour identifier facilement les corporations d’artisans.

Parfois la couleur était aussi utilisé pour afficher sa confession : bleu pour Catholiques ou rouge pour Protestants.

Les deux heures étant longues, une maman et sa jeune fille sortent un moment et la mère lui apprend des pas de danse bien dynamique.

Après l’animation David part et revient plus tard tout paniqué d’avoir perdu son téléphone. Il le retrouve finalement à coté d’une assiette qu’il devait laver.

Oh Daniel est arrivé, et à l’heure ! Sans hésiter il se précipite sur la machine pour prendre un café, et il est bon !

Aujourd’hui « Dany » porte un T-shirt à manches courtes et je peux voir un tatouage étrange sur le bras gauche, de loin ça ressemble à un sapin. Faisant tout le tour de son bras c’est une représentation de la Forêt Noire avec 3 grands arbres, la pleine Lune et quelques volatiles au loin.

Des touristes étrangers le font chier parce qu’ils arrivent après la fermeture du camping, et il doit quand même leur trouver une place.

On discute un peu des cassos chez lui et des derniers accidents médiatisés. Son père travaillait chez les ambulanciers ou je ne sais quoi, à désincarcérer les restes des morts d’accidents de la route (rarement des vivants) ou de train. Parfois il devait récupérer des morceaux sur plusieurs centaines de mètres.

Le pire c’est chez lui une famille contrôle toute sa ville ou presque et ils sont en train de le harceler pour une histoire de quelques plantes qui poussent trop haut dans son jardin… Ca fait trois semaines de suite qu’il pleut là bas, donc effectivement ça a poussé, mais étant dans le « trou du cul du monde », ça n’a rien d’exceptionnel, un inconnu ne remarquerait même pas le problème mais eux, le font chier. Du coup il leur a déposé son pré-avis pour quitter les lieux. Dans 3 mois normalement, alors il recherche lui aussi un nouvel appartement.

Daniel ne travaillera pas demain, il ne sera pas là pour arrêter la musique comme la semaine dernière !

David va de mieux en mieux. Il vient d’apprendre une histoire sur son ex sous un très mauvais jour. Ce n’est plus la femme parfaite qu’il s’imaginait. Demain il a prévu une randonnée avec un groupe. Une petite douzaine de kilomètres à faire après une quarantaine en voiture. Il prévoit en plus de retourner le soir sur le sommet pour y dormir dans un hamac et regarder le Soleil se lever de là bas.

En tout cas ça fait plaisir de le voir en forme et motivé.

Oups il est déjà 1h passée, il est plus que temps d’uploader ce journal, avec sans doute plein de fôtes bien entendues critiquables, désolé. Malgré tout j’espère que vous passerez une bonne nuit.