Journal d’un BAC+5 SDF #90-91 (« un homme est quelqu’un qui s’empêche »)

Samedi 27 Juillet 2024 +Dimanche 28 Cette nuit il y a eu plusieurs kékés qui se sont succédé sur la route pour jouer à celui qui en a la plus grosse… Ou bien pour savoir qui va le plus vite ? Ah non, on me dit que c’est pour se faire entendre de la plèbe inférieure… En fait je n’en sais trop rien, mais ce genre de comportements m’a toujours fait de la peine pour eux. Il y en a pour qui faire chier les autres et le faire savoir au maximum de monde est leur unique raison d’être, c’est plus fort qu’eux. Remarquez qu’on a les mêmes qui commentent régulièrement mes journaux. Déjà petit j’avais compris qu’« un homme est quelqu’un qui s’empêche ». Là on a juste affaire à des adolescents qui ont raté leur stade d’évolution. Mais la vie est tellement plus simple en jouissant sans entrave, n’est-ce pas ?

Ce matin la terrasse était pleine de gens silencieux, mais sitôt tous partis des mouches sont entrées dans la salle commune pour me faire bien c****, un peu comme certains commentateurs, des nouveaux ou bien des réguliers.

(

J’avais écris un long journal samedi pour expliquer plein de choses, mais après coup je ne vais pas le publier. Ca ressemblerait plus à une justification donné à des gens que je méprise. Bref ça n’a aucun sens. De toute façon, même si je détaillais point par point tout ce qu’on peut me reprocher (et bien sûr qu’on peut me reprocher des tas de choses, comme à tous le monde, eux les premiers), ça ne suffirait tout de même pas à les contenter. Au contraire, ça les encouragerait, sautant sur une explication pour l’interpréter à leur sauce et modifier mes intentions. Ca ne sert à rien de discuter avec ces gens là, c’est juste de la perte de temps et un ulcère à l’estomac en bonus.

Le ponpon c’est quand même lorsqu’un fanboy râle sur AV qui me mettrait en avant ou je ne sais quelle ânerie (ah oui j’attends aussi les virements des mois de mai et juin hein !), pour faire des vues, du buzz et des commentaires… alors que c’est lui-même qui commente sans doute le plus et donc augmente d’autant le nombre de vues. Dissonance cognitive, non ? Ca n’a plus/pas l’air de percuter là haut.

Je tiens tout de même à dire que pour ce qui est du bénévolat, j’ai déjà beaucoup donné dans ma vie (« trop bon, trop con » pourrait-on dire vu ma situation actuelle), ce n’est pas maintenant que je n’ai même plus un toit en dur au-dessus de ma tête que je vais recommencer. Remarquez que ce travail de journaux quotidien s’apparente aussi à du bénévolat.

Mais bon, de toute façon, pour 3-4 grincheux qui se défoulent ici il y a toujours plus de 1000 lectures à chaque journal, après 90 numéros, ça pourrait vous rendre plus humble dans la critique, non ? Tant pis. C’était une question rhétorique de toute façon.

)

Un grand-père à lunette vient de débarquer avec une bassine remplie de vaisselles. Ah pas loin ! C’est juste à coté.

Il pleut.

C’est la première fois que quelqu’un me pose une question sur le jeu dont j’arbore le T-Shirt. C’est une femme assise sur la terrasse toute seule, ayant joué à de précédents opus de la série. Elle n’a pourtant eu mon T-Shirt que quelques secondes dans son champ de vision, et de relativement loin, mais cela lui a suffit pour reconnaître la marque pourtant peu connue (gestion/stratégie). Ca fait plaisir puisque j’avais bien bossé dessus, bénévolement (et oui) !

Des enfants continuent à jouer au toboggan, malgré la pluie et la boue, se roulant par-terre. J’en connais des parents qui vont être heureux de nettoyer tout ça ce soir.

Soirée musicale avec un peu plus d’ambiance que d’« habitude » (3è soirée), des petits vieux dansaient dès le début. Elle s’est arrêté à l’heure convenue pour une fois. L’artiste a des engagements pour le lendemain et ne peut pas se permettre d’être en retard.

Il va pleuvoir tout plein d’après la météo. Il va falloir que je me hâte jusqu’à ma tente.

Demain est le jour de la grasse-matinée, profitez-en bien !

Dimanche 28

La pluie ne s’est pas faite attendre. Je n’étais même pas encore dans mon sac de couchage qu’elle a commencé à déferler sur la toile. Et ça a duré des heures entières.

Au matin, en ouvrant les bâches, je remarque une « belle » limace scotchée à l’intérieur de la bâche externe. Oui, moi non plus je ne m’imaginais pas un jour écrire « belle » et « limace » dans une même phrase. Ce n’était pas la limace classique brune, mais elle était plus claire et portait une tenue de camouflage avec des teintes s’approchant du gris.

Une jolie et jeune allemande s’est battue avec le micro-onde, ne parvenant pas à l’ouvrir. Cherchant par tous les moyens, à tirer d’un coté, tournant les boutons, le soulevant pour regarder en-dessous etc, sans succès. Alors je me suis dévoué pour la sauver. Est-ce là du bénévolat ou de la collaboration ? O_o

Yves est de retour. Ses rendez-vous n’étaient que des préparatifs à son opération de l’œil qui va avoir lieu finalement le 31 Juillet. J’ai du mal à tout suivre, franchement, lui même peut-être aussi il faut dire.

Le 2 Août ce sera pour son genou.

Il me raconte maintenant qu’il n’a pas mangé depuis 2 jours. Et puis juste après qu’ils mangent ensemble avec Bernard. Là il est venu avec un repas « trop chaud » pour être mis au frigo, mais au lieu de le manger il s’est servit des pâtes froides. C’est à n’y rien comprendre dans ses décisions, pour moi qui suis (trop) cartésien. En plus il n’a rien bu.

Rendez-vous chez Bernard pour continuer à nettoyer des dalles.

Question santé chez moi, ça va un peu mieux. J’ai toujours le fond de gorge grumeleux, je tousse encore un peu mais après mes quelques jours de diarrhée puis plusieurs jours de constipation, mon transit a fonctionné correctement aujourd’hui.

Une petite fille blonde s’est fait un petit bobo à la main et s’est mise à chouiner, la tête rouge comme une tomate. La maman s’occupe d’elle, mais c’est l’arrivée du papa qui la calme finalement.

Et puis les enfants sont capables d’oublier très rapidement en se focalisant sur une autre activité. En l’occurrence elle s’est mise à faire un puzzle toute seule. Une fois terminée elle est allé chercher sa maman pour le lui montrer, toute fière. Elle ressort alors en courant, toute guillerette, sans même se soucier de son bobo d’il y a à peine quelques dizaines de minutes.

C’est bourrin les femmes. Il y en a une qui veut forcer le troisième frigo, à plusieurs reprises, alors qu’il y a plein d’affichettes dessus qui indiquent qu’il est là pour commander des produits des artisans locaux.

Une adolescente rouquine aux tâches de rousseur, malicieuse et pleine de vie a tendu une embuscade dans la salle commune, se cachant près de la machine à boissons. Cependant ses cibles mettaient beaucoup trop de temps à venir, si bien qu’elle sortit son téléphone pour s’occuper. Seulement voilà, elle s’est finalement fait happer toute son attention par ce petit écran et n’a pas vu sa mère arriver, la surprenant même.

Peu après avoir quitté les lieux c’est une de ses amies qui est arrivée toute seule.

Beaucoup plus tard, alors que son amie est attablée à l’intérieur, elle revient mais s’est arrêté juste avant l’entrée à pianoter sur son téléphone un moment avant de faire demi-tour.

Voilà qu’une mamy demande d’avoir une glace à 19h10. A mon époque c’était la mamy qui empêchait les autres d’avoir une glace à cette heure pour faire honneur au repas.

Il y a des enfants qui regardent… Alf ! Déjà à mon époque c’était vieillot, je ne m’imaginais donc pas que ça soit encore diffusé de nos jours.

Pour finir la journée des gens sont venus regarder les JO à la télé.

Une nouvelle semaine commence bientôt, avec aussi l’entrée au mois d’Août, déjà…

En espérant que ce sera le mois où je trouve une solution pérenne.

Bon courage à vous tous qui travaillez ou cherchez un travail alors que d’autres peuvent profiter d’un petit peu de vacances…