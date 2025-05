Journal d’un BAC+5 SDF #95 (« Noyée’niversaire ! »)

Jeudi 1er Août 2024 Effectivement, David est passé dans la salle commune pour prendre son petit-déjeuner, à 4h30. Il a prit son temps et n’est reparti que vers 5h30. Je me suis levé du mini canapé juste après. De toute façon je savais que des sons atroces attendaient le moindre de mes instants de faiblesses pour me vriller les tympans. Il est 7h et la pluie reprend une fois encore. Il me reste 1h15 à attendre au minimum pour pouvoir aller faire mes courses. D’ici là peut-être que ça se sera calmé un peu. Ah ! J’ai eu droit à la mélodie d’amour des panneaux métalliques, ça fait plaisir pour bien commencer la matinée. Ca remplacera bien la chanson traditionnelle de la journée puisque je ne l’entendrai pas de toute façon.

Ah ces cyclistes lèves-tôt… C’est pas mauvais en soi, mais balancer ses peaux de bananes dans la poubelle de la salle commune plutôt que dans le composteur, c’est vraiment nul à chier. Surtout avec toutes les mouches qui rôdent dans le coin. On va dire qu’ils ne savaient pas et qu’en plus il pleut hein…

Remarquez, avec l’attraction des bananes, peut-être qu’il y en aura moins qui tourneront autour de moi…

Il y eu une accalmie, j’en ai donc profité pour sortir un peu. Je rentre avec quelques triangles aux amandes, du raison blanc, deux tablettes de chocolat et quelques M&M’s, ça fait des décennies que je n’en ai pas mangé. A tout cela s’est ajouté les désormais classiques « déjeunettes graines » et charcuterie.

A mon retour la serpillière était en train d’être passée, donc j’ai patiemment attendu que ça sèche. Vous vous souvenez de l’arbre qui s’est fait arroser par une touriste il y a quelques jours ? Mais si, celui protégé par un cylindre métallique. Eh bien aujourd’hui un garnement surexcité l’a arraché, le cylindre, balancé parterre et foutu des coups de pied dedans. Encore un adepte du camp de la destruction. L’avenir s’annonce radieux.

Les mini lance-flammes sont a nouveau utilisés dans la cour de sable, qui a à nouveau débordé sur la terrasse. Avec ce qu’il a plu et ce que le vent a charrié, il y a plein de nouveaux trucs à cramer.

Je viens de confondre un cycliste avec Yves. Je me demande ce qu’il fait en ce moment et son opération s’est bien déroulée. Demain il devrait en avoir une autre, pour son genou cette fois.

Même pas 5 minutes plus tard le véritable Yves débarque ! Son opération s’est très bien déroulée, par contre il doit mettre des gouttes 4 fois par jours et il a déjà oublié de le faire ! Ce n’est que le premier jour pourtant !

Demain, le 2 Août il a opération du genou, et cette fois-ci il va y aller en ambulance. Il est probable qu’il ait interdiction de faire du vélo pendant plusieurs semaines après ça. Et le 22 Août ce sera au tour de son second œil de passer sous le bistouri et/ou le laser.

Et me revoilà à aider plein de gens pour internet, les glaces mais pas n’importe lesquelles, celle de Sinbad ! La téloche, le ping-pong etc.

Jérémy est venu tout seul aujourd’hui. Deux autres personnes semblaient intéressées mais ne nous ont finalement pas rejoins. On a commencé par un jeu de dés avec des cartes « évènements » qui modifient légèrement les règles du tour. Il était plutôt sympathique ce « Mille sabords ». Rapide et il y a des possibilités d’un retournement de situation assez violent, laissant peut-être un peu trop de part à la chance ?

Ensuite on est resté dans le domaine des pirates, avec « Captain’ Flip » où chaque joueur rassemble son équipage dans son navire. Chaque tour on pioche un nouveau membre (visible) mais s’il ne nous satisfait pas on peut le retourner (flip). Dans ce cas on en obtient un autre, mais c’est la surprise totale, parfois bonne, parfois mauvaise car chacun interagit différemment avec les autres membres d’équipage. Le but est de gagner un maximum de points (pièces d’or) tout en remplissant au moins 4 zones de son bateau (fin de partie). Faut aimer compter, et ça s’est joué à un rien (34 contre 35).

Jérémy m’a aussi raconté qu’à Guebwiller la nuit dernière il y a eu plusieurs arbres qui ont été arrachés par la tempête. Heureusement que jusqu’à présent aucun n’est tombé sur ma tente, encore moins alors que j’y étais.

Il n’est même pas 23h que me voilà tout seul abandonné dans la salle commune. Jusqu’alors elle était bien animée, avec une famille cassant la croûte et plusieurs personnes regardant les JO.

Punaise, j’allais remballer mes affaires pour rentrer dans ma tente et devinez ce qu’il se passe ? Il pleut ! Encore !

Du coup j’ai commencé à écouter la longue vidéo « TOP 10 des PIRES décisions des ETATS-UNIS (et de l'OTAN) - avec Alexandre Del Valle » (PCAT) en x1.5 et la pluie a fini par cesser un moment, le temps de m’extirper de cette grotte pour rejoindre mon antre.

Faites de beaux rêves, c’est bientôt le week-end, bande de veinards !