Journal d’un BAC+5 SDF #99 (Ca y est, un studio à 22k€ !)

Lundi 5 Août 2024 Encore une nuit agitée avec pas mal de bruits de petites bêtes se frottant à la bâche et aux feuilles mortes. A deux heure du matin une bande de petits kékés se sont amusés sur la route, en gueulant et en faisant vrombir leurs moteurs. Il y a même eu un terrifiant bruit de dérapage.

Ce matin je me réveille avec un bruit de pipi… Et puis un second pas longtemps après ! Et c’est là que je me questionne un peu, ça me paraît quand même louche. Pas loin de mon emplacement il y a un robinet en libre service, j’espère que ça venait de là. En tout cas en sortant de ma tente je n’ai rien senti de déplaisant. Je vois la femme de ménage au loin, en train de discuter avec un client à coté d’un pod. Je ne sais pas si elle m’a vu.

Je suis allé faire des courses. Pour changer un peu j’ai opté pour des « vaches qui rit » renommées « France qui rit » en tant que sponsor du Tour de France. Avec ça les « déjeunettes », une planchette de charcuterie, une grosse grappe de raisins, des triangles aux amandes et quelques biscuits au chocolat.

J’écris à l’agence immobilière pour l’appartement à 22k€. Là encore il n’y a pas d’accusé de réception du message. C’est vraiment mal foutu.

Ah ! J’avais pas vu, mes excuses… « Le formulaire est invalide ou votre session a expiré, veuillez recommencer votre saisie s'il-vous-plaît. » Ca y est. Mais bon, je ne comprendrais jamais cette histoire de « session expirée » alors qu’il ne s’agit que d’une saisie directe sans aucune opération d’inscription ni de connexion. Enfin bon, là au moins ça a fini par marcher. L’immeuble est fibré aussi. Faudra voir l’épaisseur des murs, je redoute d’entendre tous les voisins. Il est orienté Est, faudra voir s’il ne se transforme pas en fournaise l’été.

Un petit garçon vient d’entrer avec sa trottinette électrique. Sans doute la peur de la voir disparaître en la laissant dehors. Il s’installe confortablement et fait joujou avec son téléphone portable. Sacrément bien équipé pour son âge.

La réponse à mon mail de ce matin ne s’est pas fait attendre… Je copie-colle parce que ça vaut le coup de lire la prose d’une professionnelle (et après ça on me critique… Elle, elle est payée en plus.) :

« Bonjour

Cet appartement a été réservé

Je regarde ce que je peux vous proposer et vous retiens au courant si j’ai-je rentre un bien similaire »

Mais quelle blague une fois de plus. L’annonce est en ligne depuis plus d’un an et demi sans trouver preneur, je candidate et… trop tard ?! O_o

Voilà une étrangère perdue en quête de « ice cream ». Je devrais me faire payer pour orienter les gens vers l’accueil où ils se font des ovaires en or avec leurs glaces à 3€.

M’enfin ! Ils doivent trouver tout plein à manger dehors, alors pourquoi les oiseaux s’aventurent-ils dans la salle commune ces derniers jours ? Ils viennent en sautillant, tranquillos, à 20cm de moi et puis sortent par la porte. D’habitude c’est difficile de les approcher à moins de 2-3 mètres pourtant.

Ah mais non, j’ai écrit une connerie l’autre jour. Le gardien avec je discute souvent ne s’appelle pas Jérémy mais « Dany » (Daniel). J’ai toujours eu des difficultés à retenir les noms, mais d’habitude je ne les confonds pas. C’est peut-être bien qu’un autre gardien s’appellerait Jérémy, d’où ma confusion.

Plein d’artisans locaux sont venus exposer leurs produits aujourd’hui encore. Mais comme à chaque fois il y a à peine plus de clients/curieux que d’exposants.

Alors que je me brossais les dents, un couple s’est arrêté devant la salle des douches. Ils déplaçaient deux trucs à roulettes : un siège pour bébé, occupé par leur gosse, et une grande boîte noire remplie des déchets de leur camping-car. Le WC chimique situé en face allait recevoir une offrande importante, et moi, fidèle à mon humour de merde, me suis retenu de crier un truc du genre « attention c’est l’autre boîte ! » La corpulence « avantageuse » des deux parents et leurs nombreux tatouages m’ont tout de même poussé à jouer la « petite chatte » et à fermer ma gueule.

Aujourd’hui, bien plus que d’habitude, il y a eu de nombreuses personnes qui ont joué au ping-pong, à la pétanque, au ballon ou encore au frisbee.

Et ce soir encore la mère de famille remplit le frigo en le laissant biper de longues minutes. Tout doit être bien rangé, c’est le plus important.

Carène est passée pour désinfecter les tables et retirer les annonces périmées. Je pense à lui rappeler le panneau « attention sol mouillé » que j’avais retiré de l’entrée un fois le parterre séché.

David vient de rentrer, il fonce comme un ouragan vers le frigo pour se chercher quelque chose à manger. Quelqu’un lui a donné une grosse courgette.

Gros moustique écrasé en plein vol. J’ai du sang plein les mains. Si je comprends bien c’était une femelle qui venait de se gorger des fluides vitaux d’une ou plusieurs proies. A cause de moi plein de bébés moustiques ne verront pas le jour.

Saut à la perche du champion Suédois (médaille d’or), après deux échecs, je tourne la tête pour regarder l’écran et je le vois en l’air réussir son tout dernier saut. Six mètre et 25cm, nouveau record du monde.

France contre Pays-Bas au basket 3x3. Dès les premières secondes il y a déjà eu deux fautes contre les français. Ensuite c’est un festival de fautes des deux cotés. David va se coucher avant la fin, il est déjà 23h, la fatigue s’est accumulée. On arrive à la « mort subite » et les français reçoivent leur première médaille d’argent dans ce sport.

Il est minuit et c’est l’enchaînement de portes de voitures qui claquent. Ca donne envie de donner des baffes. Comme à ceux qui disent que je ne fais « rien ». Comme si chercher sur internet, envoyer des mails, donner des coups de le téléphone, visiter des appartements, déposer des CV, répondre à des tests en ligne etc n’existait pas parce que je n’en parle pas. Je ne sais pas, comme si ma situation actuelle me plaisait et que je comptais la garder… sachant que le camping ferme fin septembre. De bons gros gogolitos. Ce serait fascinant de comprendre comment leur cervelle fonctionne.

M’enfin bon, ça va bien finir par se terminer quand j’aurai enfin une solution.

Faites de beaux rêves en attendant, c’est le principal !