Journée de l’indépendance de l’Ukraine : la rencontre Merkel-Zelensky est-elle un échec ?

La rencontre entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a duré moins d'une heure. Et, de toute évidence, cet entretien ne fut pas des plus agréables.

Après sa visite à Moscou, Angela Merkel s'est rendue à Kiev, où elle a été accueillie par le président Zelensky, et il ne s'agit clairement pas d'une visite de politesse. Pendant toutes ces années, Berlin soutenait les autorités de Kiev, d'abord Piotr Porochenko, puis Volodymyr Zelensky. Mme Merkel était à la tête du camp antirusse en UE après les événements de 2014. Et qu'a-t-elle obtenu en retour ?

Immédiatement après son arrivée, Mme Merkel est partie déposer des fleurs, non pas devant le monument de la "centurie céleste", où Kiev est habitué de voir des politiques occidentaux, mais sur la Tombe du Soldat inconnu, tout comme à Moscou le 20 août. Et seulement ensuite elle s'est entretenue avec M. Zelensky au palais Mariinski. Kiev retenait son souffle en attendant de savoir quelle sera l'issue de cette réunion.

Non seulement les autorités ukrainiennes restent sous le choc après l'annonce que Berlin et Washington ont trouvé un compromis sur le Nord Stream 2 sans la participation de Kiev, qui plus est Angela Merkel rend visite à M. Zelensky après son entretien avec Vladimir Poutine. Manifestement pour expliquer que Kiev doit commencer à remplir ses engagements dans le cadre des accords de Minsk. C'est ce qui a été évoqué par la chancelière allemande avec le président russe au Kremlin. Il faut croire que l'entretien avec Vladimir Poutine n'était pas des plus agréables.

Seulement 49 minutes plus tard, les deux dirigeants se sont présentés devant les journalistes. A titre de comparaison, la conversation entre M. Poutine et Mme Merkel a duré trois heures et demie. Suivi par un autre coup bas - Angela Merkel ne restera pas à la célébration du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine et au lancement de la Plateforme criméenne. Cette femme politique expérimentée sait comment organiser le calendrier de sa visite pour éviter des activités douteuses. Pendant la conférence de presse, les dirigeants ont d'abord parlé de la situation dans le Donbass.

"Le processus de paix dans le Donbass a été un thème prioritaire de nos pourparlers d'aujourd'hui. Il est important que dans le cadre du quartet de Normandie l'Ukraine, l'Allemagne et la France adoptent une position consolidée sur le plan du processus de paix qui doit être basé sur les pôles", a déclaré M. Zelensky.

Mais ce dernier ne sait visiblement plus compter, car dans ce quartet la Russie est également présente. Et la position consolidée prônée par M. Zelensky a déjà été élaborée par ces pays à Minsk en 2015. Mais Kiev n'a pas la tête aux initiatives de paix, le président ukrainien demande de nouveau des armes aux Allemands. Soi-disant pour se défendre.

Un autre thème important abordé au sommet germano-ukrainien, sur lequel les deux dirigeants n'ont visiblement pas trouvé un terrain d'entente, est le gaz. Le président ukrainien continue d'insister, avec une énergie qui mériterait une meilleure utilisation, que le Nord Stream 2 est une arme géopolitique dont il faut stopper la construction.

Ce à quoi Angela Merkel rétorque immédiatement que ce n'est pas une arme, et pas seulement un projet russo-allemand. Plusieurs pays y participent.

La chancelière allemande a d'abord raisonnablement rendu visite au président américain, puis au président russe, et maintenant elle communiquera l'avis collectif à M. Zelensky. Après quoi, ce dernier le vérifiera aux Etats-Unis. Et il devra s'entretenir avec M. Poutine. Il faut négocier avec la Russie, estiment les experts.

Que Volodymyr Zelensky en soit conscient ou non, il faudra chercher un terrain d'entente parce que l'allié principal sur lequel l'Ukraine comptait tout le temps ne l'aidera pas. Les images de militaires américains en train de fuir ou de quitter l'Afghanistan ont clairement montré ce que les Etats-Unis font à ceux qui comptent sur eux. Arrivera-t-il la même chose à l'Ukraine à laquelle Joe Biden promettait également son aide ?

Le premier signal d'alarme a déjà retenti pour l'Ukraine. Sans raisons apparentes la Maison Blanche a reporté la rencontre prévue entre Volodymyr Zelensky et Joe Biden au 31 août. Mais le président ukrainien feint de ne pas le remarquer. Il est occupé par autre chose.

Ce 24 août, l'Ukraine célèbre le 30e anniversaire de son indépendance. Un grand défilé militaire est prévu à cette occasion sur terre et en mer. Des représentants de plus de trente pays y participeront. L'Ukraine a l'intention de présenter au monde les derniers exploits de l'industrie militaire nationale. Toutefois, certains d'entre eux sont déjà obsolètes.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=3021