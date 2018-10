JP Morgan prédit une super-crise, les « initiés » sortent du marché action

@gaijin



« mais qui a déjà vu une crise être prédite ? »

Ceux qui vont la provoquer le feront lorsqu’ils auront mis en place le processus pour en être les seuls bénéficiaires, comme à chaque fois, et ce n’est pas l’intérêt de l’ancien patron de notre marionnette de nous en dévoiler la date.

JP Morgan ne fait que conditionner les masses à cette éventualité pour que le jour venu il n’y ait pas d’effet de sidération et que cette crise passe le plus naturellement possible du fait qu’elle avait été prédite et qu’elle arriverait bien un jour.

Restera à la ploutocratie de créer un nouveau cycle pour tondre les nouveaux mougeons, ainsi va la finance apatride.