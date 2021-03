Juan Branco le rebelle caméléon

Avocat militant, Juan Branco né en Andalousie est issu d'une famille aisée ; d'une mère psychanaliste et d'un père producteur de cinéma portugais. Il a cotoyé très jeune le monde du cinéma

Il a plusieurs cordes à son arc : outre une carrière d'avocat, il est pamphlétiste, journaliste, et un temps homme politique

AUTEUR PAMPHLETISTE

Il a écrit plusieurs ouvrages dont deux diatribes anti Macron. L'une en 2017 intitulée Contre Macron ; la deuxième en 2019 qui est devenue un best-seller titrée Crépuscule - Macron et les oligarques. Cette enquête vérité a eu un franc succès malgré l'omerta des médias mainstream. Dans ce livre, il livre son côté visionnaire. Il fait état de la déstabilisation du pays où la violence et la haine se sont installées ; Il les explique par un scandale démocratique majeur qui consiste en la captation du pouvoir par une petite minorité qui en redistribue l'usufruit auprès des siens. Il traite le macronisme de fascisme qu'il faudra éradiquer au moment du changement démocratique pour éviter l'instauration d'un régime autoritaire ou totalitaire. C'est en ce sens qu'il est prophète. Il demandait déjà la destitution ou le départ de Macron en spécifiant sans sédition ( ce qui est un délit) permis et justifiés par une situation d'exceptionnalité. Lalanne n'était donc pas le premier à appeler à la destitution du monarque par la voie constitutionnelle. Tous deux revendiquaient la même chose sauf que Branco n'a pas été inquiété à la différence du troubadour Lalanne

Par contre, en Février 2020, il a été pris à partie lors d'une interview sur BFMTV par la journaliste grande gueule notoire Appoline de Malherbe qui l'a traité de manipulateur juste en fin d'interview afin qu'il ne puisse pas lui répondre. Il a saisi sur le champ le CDJM (Conseil de déontologie journalistique et de médiation) qui lui a donné raison en accusant la journaliste d'une partialité envers lui qui dépasse la liberté d'investigation journalistique. Un revers cinglant pour celle qui a un égo surdimensionné à l'antenne

HOMME POLITIQUE

Jeune étudiant, il a créé le think tank Jeune République proche de l'ex premier ministre de Chirac Dominique de Villepin. Il s'en est détaché très rapidement. Puis il s'engage en politique sur une liste des verts aux municipales de Paris en 2008. Il travaille ensuite pour la campagne présidentielle d'Hollande au pôle culture, audiovisuel et médias. Puis après, il a soutenu la liste FI en étant candidat sous cette étiquette aux législatives de 2017 dans la douzième circonscription de Seine Saint Denis. Mais les électeurs lui ont préféré le candidat LREM. Il espère une place toujours sur la même liste aux européennes mais Mélenchon choisit Manon Aubry. L'alliance avec ce parti était terminée.

BRANCO LE JOURNALISTE

Il a rédigé des chroniques dans l'Humanité, Libération, le Monde diplomatique et le Figaro. Plus tard, il a prétendu que Libération est devenu une pantalonnade au service des puissants. Dans le Monde diplomatique, il a écrit une tribune " l'indomptable Julian Assange" en 2019 pour laquelle il a reçu les éloges de Mélenchon la qualifiant de magnifique papier.

BRANCO L AVOCAT MILITANT

Avocat de Julian Assange : Il devient son conseil en 2015. Il est chargé de coordonner l'équipe de juristes du fondateur de WikiLeaks dont Amal Clooney femme de l'acteur américain fait partie. Il se fait connaître des médias. Cette exposition lourde à porter se révèle éprouvante en raison de la violence politique qu'il ressent lors de ce combat Il écrit d'ailleurs un nouvel ouvrage sur la biographie d'Assange intitulé " l'anti-souverain". Cet ouvrage propose plus une intéressante réflexion sur le système médiatique actuel que le portrait du hacker. Il l'a rencontré dans l'ambassade d'Equateur à Londres où il s'était réfugié et a été son avocat jusqu'au début de 2018. Les deux hommes avaient beaucoup de choses en commun.

Avocat de Mélenchon : Il l'a été un temps mais il a abandonné sa défense fin 2018 sans que les raisons aient filtré dans les médias.

Avocat des gilets jaunes : Il soutient l'action des gilets jaunes et assiste à leurs manifestations en tête des cortèges à Paris. Il défend plusieurs figures médiatiques du mouvement notamment Maxime Nicolle alias Fly Rider avec qui il s'est lié et Eric Drouet. Il a toujours considéré que les GJ devaient jouer le rapport de force.Il a défendu une autre figure célèbre du mouvement en la personne de Stéphane Epic qui avait été accusé de diffamation par Brigitte Macron lors d'un séjour du couple présidentiel au fort de Brégançon. Juan Branco a plaidé le vice de forme et son client a été acquitté.

Avocat de Piotr Pavlenski dans l'affaire Griveaux : il était ami avec cet artiste russe activiste qui avait l'habitude avant son arrivée en France de s'opposer au gouvernement russe par des actions spectaculaires :

-il s'était cousu la bouche durant le procès des Pussy Riot groupe féministe de punk rock opposée à la politique du Kremlin et à ses dérives autoritaires

-il s'était rendu célèbre en s'exhibant nu devant l'assemblée législative de saint Pétersbourg

-Il s'était cloué les testicules sur la place rouge devant le mausolée de Lénine

-il s'était aussi mutilé en se coupant le bout d'une oreille pour protester contre l'utilisation des hôpitaux psychiatriques

Il était appelé le martyr de la liberté d'expression et sa" notoriété" avait dépassé les frontières de la Russie

Voilà l'homme que Juan Branco avait décidé d'épauler quand l'affaire Griveaux a secoué le monde politique et le monde tout court

C'est lui qui avait diffusé des vidéos à caractère sexuel que Griveaux alors porte-parole du gouvernement avait envoyées à sa compagne Alexandra De Taddéo qui avait eu une relation avec lui. Suite à ce scandale, Griveaux avait dû retirer sa candidature des municipales de Paris pour laisser la place à Buzyn avec le succès qu'on lui connaît.

Dans un premier temps, Branco avait été entendu comme témoin assisté pour ses liens avec son client et avait décidé de se retirer à la demande du bâtonnier de Paris à cause d'un possible conflit d'interêt. Il est revenu sur sa décision pour se charger du volet politique de l'affaire qui est toujours en cours. Branco fait l'objet de poursuites disciplinaires du Conseil de l'Ordre des avocats qui lui reproche sa partialité.

Voilà retracés les évènements les plus connus et les plus marquants de la jeune carrière de cet avocat aussi brillant que radical et contestataire.