Judi Rever et Paul Kagamé : « Le premier qui dit la vérité ..... » (1/... ?)

Le gentil Guy Béart chantait :

Le premier qui dit, se trouve toujours sacrifié D'abord on le tue, puis on s'habitue On lui coupe la langue, on le dit fou à lier Après sans problème, parle le deuxième ...... Le premier qui dit la vérité Il doit être exécuté. .......

Comme tout un chacun le sait, le Royaume de Belgique est un Etat de Droit. L’exercice des trois Libertés Fondamentales de Penser, de Parler et de Circuler y sont garanties par la Constitution. La séparation et l’indépendance des trois pouvoirs : Législatif, Exécutif et Judiciaire est une réalité incontestable. Des lois dites mémorielles y ont même été démocratiquement votées récemment, même si elles ont appelé des commentaires de la part de juristes, avocats, penseurs, universitaires, scientifiques, chercheurs, politiciens, journalistes et historiens, parce qu’elles ont été votées sous un gouvernement démissionnaire en « affaires » courantes » !!!! Aux yeux de certains, elles pourraient présenter, cependant, un certain caractère liberticide[1]. Toujours est-il que s’exprimer ou manifester son opinion de quelle que manière que ce soit et sur quel que sujet que ce soit ne peut subir aucune contrainte de qui que ce soit pour autant que toutes les lois soient respectées ( libertés Fondamentales d’autrui, respect de l’ordre et des règles d’occupation de l’espace publique, lois mémorielles, autorisations administratives, etc., etc.). Ces restrictions légales visent-elles, les « intentions », les « insinuations »...fort probablement que non !!!! (et encore ! ...laissons venir voir ... !)

En Belgique la journaliste canadienne Judi Rever[2] était venue, en août 2015, « investiguer » pour la rédaction de son livre : « In Praise of Blood – The crimes of the Rwanda Patriotic Front »[3]. La Radio-Télévision Belge d’expression française (RTBF) titrait, alors : « Une journaliste canadienne anti-Kagamé protégée par la Sûreté de l'Etat »[4]. (Garde du corps, voiture blindée, etc. ... !). RTL-TVI reprenait la nouvelle dans ses émissions du 9 août 2015[5]. Les services de renseignement belges auraient été « avertis diplomatiquement » d’une possibilité sérieuse de tentative d’assassinat de la journaliste. Les moyens mis en œuvre pour la protection de Judi Rever étaient les mêmes que ceux qui avaient été mobilisés pour protéger Salman Rushdie lors de sa visite en Belgique : cela pour dire que « c’était sérieux ». (Salman Rushdie est l’auteur, en 1988, des « Versets sataniques » et sous le coup d'une « Fatwa » émise par l'Ayatollah Khomeini - C’est l’éditeur Random House qui a eu en 2010 les droits de l’édition des mémoires de Salman Rushdie – La même maison d’édition que celle de Judi Rever en 2018).

Judi Rever est revenue en Belgique entre les 9 et 12 octobre 2019 pour participer à la VUB[6] (Vrije Universiteit Brussel – section néerlandophone de l’ULB, Université Libre de Bruxelles) à une « Lecture »[7], en présence, entre – autre, de Serge Swinnen, ex-Ambassadeur de Belgique au Rwanda (de 1990 à 1994[8]). Elle se serait également exprimée devant d’autres auditoires d’institutions universitaires à Leuven, Gent, Antwerpen et dans des « forums-cercles » à caractère « privé » et pour ceux-là, uniquement, sur invitation.

Grâce à la garantie constitutionnelle des Libertés fondamentales, dont tous jouissent en Belgique, un panel de juristes, avocats, penseurs, universitaires, scientifiques, chercheurs, politiciens, journalistes, historiens de divers horizons nationaux, mais majoritairement internationaux, a publié une « lettre ouverte », une « pétition » suivant le journal belge « Le Soir »[9] du 09/10 et l’hebdomadaire français « Jeune Afrique » du 10/10/2019. Du « Soir », il est extrait de ce « document » : « ... la plate-forme que vos universités respectives ont offerte à une négationniste connue du génocide de 1994 contre les Tutsi du Rwanda » ... « En promouvant les théories du complot de Judi Rever » , etc.. Dans « Jeune Afrique »[10] est repris l’expression, plus prudente : Judi Rever ... « journaliste canadienne explicitement accusée d’être une négationniste du génocide de 1994 contre les Tutsi du Rwanda »[11]. Le texte de cette « lettre » est repris également sur le site « UMUVUGIZI »[12] sous la signature d’un certain Romain Gras, en soulignant que : « ...... la journaliste insinue la thèse controversée du double génocide, Judi Rever est accusée de négationnisme » .... elle « a pour finalité de nier le génocide des Tutsi » (sic). Ce « document-pétition-lettre ouverte » aurait pu justifier, de la part de ses « signataires », une procédure d’extrême urgence, vis-à-vis des organisateurs de ces « manifestations », afin d’interdire, en référé, Judi Rever de s’exprimer, comme elle se proposait de le faire, vu la gravité des accusations qu’il faisait peser sur elle !!!. Pourquoi n’y a-t-il donc pas eu appel aux instances ad hoc et aux procédures de la justice belge, prévues à cet effet, pour limiter, préventivement, « la liberté de parler » de Judi Rever ? Risque d’une fin de non-recevoir ? Procédure sollicitée sur base de motivations imprécises, inexactes et incomplètes ? Le contenu de ce « document-pétition-lettre ouverte » ne pourrait-il-être pas, dès lors, suspecté de « médisance » au mieux et au pire de « calomnie » ? Ces questions ne peuvent-elles pas être posées ? Faut-il rappeler que l’ULB (et donc la VUB) est le temple du Libre Examen (LIBREX) et que tout questionnement y est accueilli avec une discrimination positive et une attitude de liberté et d’ouverture « franche et massive ». La KUL (Katholieke Universiteit Leuven) aurait déjà exprimé son avis[13] sur l’initiative des « pétitionnaires » du 8 octobre 2019.

Remarquons que ce sont dans des « institutions » néerlandophones que les interventions de Judi Rever avaient été programmées. Ce qui n’est pas étonnant, puisqu’en effet, le livre de Judi Rever a été traduit en néerlandais et édité aux Pays Bas , il y a déjà un an, sous le titre « De Waarheid over Rwanda : het regime van Paul Kagame »[14]. Bien que la « branche » locale de « Ibuka[15] » aurait eu l’intention d’interdire[16], sans succès, cette publication, il n’y pas eu de « manifestation » d’indignation comparable à l’actuelle situation en France et en Belgique. Et puisque certains pétitionnaires auraient invoqué la Shoah ne doit–on pas rappeler que les Pays Bas ont la réputation d’un pays historiquement d’une grande tolérance (et la patrie d’Ann Frank !!!!! ) ? .......... Judi Rever a également présenté son livre au Japon. Et là aussi, il n’y a pas eu de grand tollé. Il faut savoir qu’il semble bien que la traduction française de ce livre aurait fait l’objet d’un « contrat » entre l’auteur et les Editions Fayard. Celles-ci se seraient rétractées, semble-t-il, avec, à la clé, une action en justice de la part de Judi Rever, pour « rupture abusive de contrat » (?) [17] [18]. Il semble donc assez normal que la partie francophone de Belgique n’ait pas encore « participé » à l’expression d’une analyse critique de l’opinion de Judi Rever ....... Cependant, ce qui est encore plus étonnant, c’est l’allocution de l’ex - ambassadeur belge au Rwanda, Johan Swinnen (Cfr ci-dessus, note de bas de page n°7), allocution prononcée, en néerlandais, dans la très officielle et protocolaire « Promotiezaal » de la KUL, le 09 mai 2019 à l’occasion de la commémoration des 25 ans du Génocide des Tutsi du Rwanda[19]. Devant un parterre de juristes, avocats, penseurs, universitaires, scientifiques, chercheurs, politiciens, journalistes, historiens et ancien(s) ministre(s) belge(s) , il aurait, en fin d’allocution, dit[20] : « Les victimes du FPR sont-elles mortes à cause de dommages collatéraux, de crimes contre l'humanité ou même pire ? J'ai lu le livre de Judy Rever ».............. « Un livre qu'elle a écrit après de nombreuses années de recherche sur les crimes avant, pendant et après le génocide, au Rwanda et au Congo. Il ne serait pas honnête de qualifier ses conclusions de frivoles ou superficielles. Elles devraient être prises au sérieux » . Bien que datant de près de 6 mois, cette prise de position quasi-officielle n’a suscité aucune réaction de la part des auteurs du « document-pétition-lettre ouverte » de ce 08 octobre 2019.

Ayant lu le livre de Judi Rever, en anglais, j’avais tenté d’en « commettre » une « approche analytique » sous divers titres, sur « Agora Vox » :

« Le Rwanda, Paul Kagamé et Judi Rever (1/2) et 2/2) » sous les URL respectives :

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-rwanda-paul-kagame-et-judi-203545

et

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/rwanda-paul-kagame-judi-rever-et-204243

Ensuite et sous les titres ultérieurs (toujours sur Agora vox) :

« Rwanda Paul Kagamé, Judi Rever ... et après ? » (1/2 et2/2)

et

« Rwanda : Kagamé - Judy Rever » : (1/8) à (8/8) ,

j’avais poursuivi l’expression de mes questionnements, réflexions et sentiments à propos de ce livre et de son auteur.

Je me pose donc, dans l’état actuel de mes cogitations, la question de savoir s’il serait prudent de continuer à « plancher » sur la question de cet « incident », sans devoir rendre des comptes à la justice belge pour délits éventuels « d’intention, de sous-entendu, de suggestion, d’insinuation de négationnisme » .....

Mais qui aurait donc peur de Judi Rever..... ????

(A suivre ?)