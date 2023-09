Jules KOUNDE mérite-t-il de porter le maillot de l’équipe de France de Football ?

Ma réponse à cette question est non ! M. Jules Koundé est un récidiviste. Doit-il enfin être sanctionné ? Lorsque l'on porte la maillot de l'équipe de France, on doit avoir le coeur Français et non communautaire. Soutenir le port de l'abaya après avoir dénoncé le supposé racisme du policier ayant tué le jeune Nahel... la coupe est pleine ! Que font la Ministre des sports et le gouvernement ?

Après son Tweet fracassant posté en juin dernier au sujet du jeune Nahel ayant trouvé la mort suite à une confrontation avec les forces de l'ordre : "Ce sont toujours pour les mêmes qu'être en tort conduit à la mort.", le footballeur international Jules koundé récidive en retweetant le tweet d'une influenceuse défendant le port de l'abaya sur les réseaux sociaux. Son camarde de l'équipe de France M. Konaté et lui même, se prononcent ainsi contre les décrets du gouvernement interdisant le port de ce vêtement religieux et/ou traditionnel par les jeunes filles au sein l'école de la République Française.

Que penser de l'intervention de ces 2 joueurs de l'équipe de France qui l'on suppose, portent fièrement le maillot du pays dont ils ont la nationalité, et qui utilisent leur notoriété pour influencer d'autres jeunes et les pousser à ne pas respecter la République et ses lois ?

Et que penser des propos communautaires de Monsieur koundé concernant le jeune Nahel ? Ne sous-entendait-il pas par là que la police est raciste puisqu'elle persécute les noirs et les arabes, voire les tue dès qu'elle en a l'occasion ? La réponse à cette question vient par ce retweet d'une influenceuse d'origine Africaine accusant le gouvernement d'avoir fait voter une loi anti-musulmans : "Pour eux il y a trop de musulmans..." Il nous éclaire en effet, pour ceux qui n'avaient pas compris la première fois, sur la pensée de ce footballeur. M'bappé, qui s'était pris une volée de bois vert après son tweet sur "l'ange Nahel" a quant à lui retenu la leçon et ne s'est pas joint aux tweets de ses compères de l'équipe de France cette fois-ci. Pour rappel l'article que j'avais écrit : "Qui osera toucher au monument Kylian M'Bappé ? est ICI : https://www.linkedin.com/posts/lezape_kylianabrmbappaez-affairesabrlola-jeanabrbaptisteabrsalvaing-activity-7081630260378644480-VH1f?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Alors je pose la quesiton une fois de plus : Qui est raciste Monsieur koundé ? Si les valeurs imposées par notre cher pays la France vous dérangent Monsieur, inutile de porter son maillot plus longtemps. Personne ne vous oblige à porter les couleurs d'un pays que vous suspectez de racisme à travers vos tweets ?

Et à ceux qui me diront que l'expression doit être libre, je répondrai que je suis tout à fait de leur avis, car cette expression libre permet de faire tomber bien des masques. Il s'agit maintenant de voir si quelques courageux pourront les remercier de s'être exprimés si librement, et considérer qu'ils ne sont plus dignes de porter le maillot tricolore. Mais le courage ne rime pas avec le nom de la Ministre des sport, hélas.

Car enfin, si ces footballeurs étaient des citoyens comme les autres, c'est-à-dire des non influenceurs anonymes n'ayant pas l'honneur de représenter la France au niveau le plus haut, croyez-vous que vous seriez là à lire mon article et que des milliers de fans commenteraient ce qu'ont dit ces personnes ? Je suis désolé, porter le maillot de l'équipe de France, ce n'est pas rien. Des millions de Français vous suivent Messieurs. Si vous ne vous sentez pas en accord avec la France et ses traditions, que vous voyez en l'interdiction de l'abaya une persécusion contre "votre peuple", c'est que votre coeur n'est pas Français !

