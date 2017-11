Julien Delamorte dans #TPMPHandicap avec @CyrilHanouna... ce n’est que du bonheur !!! @relafeve

Julien Delamorte membre du Conseil National au Handicap et de l’APH-PP partage son expérience de chroniqueur dans TPMP avec Cyril Hanouna.

Comme beaucoup de copains, d’amis ou de proches étaient curieux, ils me demandaient : Alors comment c’était ? Comment s’est passé l’émission ? Je me suis dit, que mon expérience pourrait peut-être intéresser d’autres personnes que simplement mes proches. Alors je vais essayer de partager, de façon sincère et honnête, cette expérience dans l’émission - Touche Pas Mon Poste Spécial handicap de Cyril Hanouna.

Tout d’abord, que je n'ai pas l'habitude d'exprimer mes sentiments ou mes ressentis en public, ensuite je dois avouer que j’ai adoré mon passage dans l’émission, pas tant pour la prestation car au fond on se dit toujours que l’on peut faire mieux, mais plus pour la rencontre avec les autres chroniqueurs et avec toute l’équipe qui entoure Cyril Hanouna pour la réalisation de ce spécial.

Tout a commencé un jeudi midi, une semaine avant l'émission. Je devais rejoindre une assemblée spéciale au Conseil Nation Handicap et sur le chemin, la production de Cyril Hanouna - H20 - m’a appelé. Nous avons discuté de tout et de rien, de l’actualité TV et des différentes émissions que j’aimais ou pas… in fine, c’était un entretien d’approche qui venait de se passer et à compter de ce jour, j'étais de mon côté prêt pour préparer et participer à cette émission. L’entretien s’est conclu par : on confirme demain la présence mais normalement tout est ok.

Le lendemain - vendredi, j'ai attendu la confirmation définitive. La journée a été très longue et elle s’est achevé sans aucune réponse… petite déception !

Puis les jours passent, le week-end, la semaine reprend … lundi, mardi, mercredi … et hop, je tente, je rappelle la production de Cyril Hanouna et surprise…

« OUI OUI on compte sur vous, nous attendons une légère confirmation sur un ou deux détails mais on vous rappelle dans l’après midi pour vous donner tous les points de logistique. »

Top ! je suis pratiquement certain de participer à l’émission… Très excité mais en même temps sur mes gardes, je m'y vois déjà… à peine le temps d'y penser, que je suis rappelé par une autre personne de la production pour me donner des points de logistique concernant l’émission. Adresse, heure d’arrivée, personne à rencontrer…tout va vite, tout va très vite mais en même temps nous sommes déjà mercredi.

Le jeudi, une troisième personne prend attache pour mieux connaître mes goûts, mes avis, mes remarques sur les différentes émissions du moment, les passages plus ou moins médiatiques… on passe la journée du jeudi à s’appeler se rappeler et échanger sur la préparation de l’émission du vendredi soir.

La nuit du jeudi au vendredi a été longue, à hésiter entre les différentes tenues à porter et les différentes émissions à regarder pour essayer d’être le plus professionnel possible lors du passage.

Vendredi, le jour J. Afin de pouvoir me libérer à 14h pour être sur le plateau de l’émission à 15h, je suis arrivé très tôt sur mon lieu de travail histoire de boucler tous mes dossiers avant 14h. Puis je pars en direction de l’émission. En arrivant sur les lieux, je suis pris en charge par un jeune homme qui me fait visiter le plateau, les loges et me présente aux différentes personnes travaillant sur l’émission.

Ensuite, dans le mélange des rencontres, je fais connaissance de Nadjet, Medhi, Carl, Jérôme, Marian et de Malik, et ainsi que des différentes personnes de la production. Nous échangeons sur différents sujets, qui es-tu ? que fais-tu ? on rigole, on se vanne … on est tous tout simplement enchantés de participer au plateau de l’émission TPMP spécial handicap.

Pendant les échanges, j’ai rencontré un Carl hilarant, pleins de blagues et de bonne humeur, un Jérôme beau gosse comme le dit Cyril mais aussi dynamique et curieux, un Medhi sur la réserve essayant de se mettre dans le rôle de chroniqueur pour l’émission, Sonia joyeuse entourée de sa famille, Nadjet passionnée et coquette et tant d’autres. En fin de journée, une heure avant l’émission, Cyril nous a rejoint pour faire notre connaissance. On s’est marrés, on s’est vannés, on a sorti des blagues pré-préparées… c’était juste hilarant. Cyril est vraiment proche des gens comme on peut le voir lors de ses émissions.

Puis le grand moment est arrivé, c’est l’heure de se préparer pour ensuite partir sur le plateau… et la suite, tout le monde la connaît…

C’est une très belle expérience que je n’ai vécu ce soir là. Et j'ai beaucoup apprécié l'annonce faite par Cyril durant l'émission, qu’à compter du vendredi 1er décembre 2017, l’émission Touche pas à mon poste sera accessible à n’importe quel citoyen, amateur de télévision, passionné de foot ou de basket, fou de téléréalité ou encore dingue des concerts en tout genre… et je lui dis BRAVO pour cette initiative et je conseille à tous vivement de contribuer et participer à cette expérience probablement unique pour beaucoup.