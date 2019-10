Julien Odoul ou le RN coincé entre le caleçon et le voile islamique !

Un véritable scandale ? C'est à voir. Votre narrateur a découvert, comme beaucoup d'entre vous, un des jeunes loups de Marine Le Pen en parcourant les chaines infos-TV. Julien Odoul était l'invité (ou plutôt la victime) de C-News dimanche 13/10 vers 19h45. En zappant depuis l'équipe 21, je découvre des échanges verbaux d'une rare violence : un élu PS qui traite son interlocuteur de "salaud", une dame (UDI ou autre chose ?) qui hurle car on lui coupe la parole, le gugusse RN qui réplique du "taisez-vous !"... Bigre ! Que s'est-il donc passé ? Placé seul dans le box des accusés, à la gauche d'un journaliste hostile, on devine que l'objectif de la séquence est de descendre en flèche le dénommé Julien Odoul. A priori, on doit lui reprocher quelque chose de gravissime. A-t-il appelé à l'expulsion des immigrés clandestins avec l'aide des forces armées ? A constituer des milices d'auto-défense face aux bandes de voyous qui terrorisent certains quartiers ? Ou, dans un registre plus léger mais aussi mélo-dramatique, s'est-il opposé à la PMA pour tous ?

Non, rassurez-vous. Julien Odoul n'est qu'élu du conseil régional de Bourgogne- Franche Comté, où il a pris la parole vendredi 11 octobre dernier pour s'offusquer de la présence d'une mère d'élève "voilée" qui accompagnait une classe d'école primaire en visite dans l'assemblée. Une démarche maladroite et peu élégante, mais qui peut se comprendre dans le contexte des attentats islamistes actuels. L'argument de Julien Odoul peut se justifier, puisque nous sommes dans un pays dit "laique". Mais ce concept est à géométrie variable, comme nous allons le rappeler. Tout d'abord, voici le lien vers une vidéo du "clash" :

Les images résument tout. Non, l'élu "patriote" n'a pas pris à partie la dame, il a sollicité l'intervention du président de séance. On remarquera les réactions disproportionnées de ses collègues (de gauche ?) qui se sont levés pour lui crier dessus et quitter la salle. Clientélisme et démagogie, quand tu nous tiens. Après des attentats islamistes qui ont massacré trois cents de nos compatriotes au fil des ans, on aurait pu s'attendre à une attitude stricte face aux éventuelles provocations d'individus plus soucieux des coûtumes médiévales de leurs ancêtres que des usages de la république. Mais la protection de nos concitoyens et l'éventuelle intégration au mode de vie occidental des populations issues du tiers-monde ne sont pas la priorité de nos pouvoirs publics. Le problème numéro 1, c'est ce "rassemblement national" dont les élus squattent les places autrefois réservées aux "copains" des loges et des partis du système : il faut donc leur tomber dessus à la moindre maladresse.

Qu'il est seul, le pauvre Julien Odoul. Il ne peut même pas compter sur le soutien de son parti, puisque l'un de ses cadres, la girouette Nicholas Bay, l'a "achevé" en condamnant le manque de tact de son jeune camarade. Suivre la direction du vent pour ne pas faire de vagues, voilà la logique mariniste, bien loin du militantisme frontiste d'il y a trente ans. Et ces gens entendent prendre le pouvoir pour remettre le pays en ordre...

Bon. Admettons que Julien Odoul y est allé un peu fort. Pour rappel, seules les mamans entièrement voilées sont interdites de sorties scolaires. Si la dame est capable d'encadrer et de se faire respecter des gamins, alors pourquoi l'interdire d'encadrement ? On devine que le groupe d'élèves est isssu d'un quartier "sensible" : si cette dame n'avait pas accompagné la sortie, qui l'aurait fait à sa place ? Une maman blonde érémiste et immature, bardée de tatouages ridicules, au langage coloré, incapable de faire respecter de ses propres enfants ? Voilà un des tabous les plus honteux à l'heure actuelle. Il y a quelques temps votre narrateur a croisé dans un fast food ce type de public : deux mamans "gauloises" et obèses déjeunaient avec leurs enfants d'une dizaine d'années. Elles ne parlaient que des "moules" et autres vannes à connotation sexuelle. Quelle institutrice les solliciterait pour accompagner une sortie scolaire ? La dame musulmane a les principes et les repères moraux de sa religion, oubliés depuis longtemps par une population française déchristianisée et culturellement défavorisée dans les zones populaires.

Par ailleurs, rappelons que nos amis socialistes et insoumis sont plus regardants quand il s'agit de signes chrétiens. Ainsi, ce conseil municipal de Montreuil (93) où une élue FN fut "descendue" pour avoir porter une petite croix autour du cou :

https://www.nouvelobs.com/politique/20081218.OBS6152/brard-condamne-pour-avoir-censure-une-elue-paree-d-une-croix.html

C'était il y a dix ans, et le gugusse maire de Montreuil fut condamné (pour une fois !). Car on peut empêcher les gens d'être ce qu'ils sont. Pour beaucoup de monde, l'identité c'est la religion. S'il y a des problèmes de laicité dans les banlieues, c'est le fait des démagogues qui ont installé le communautarisme en France et libaniser le pays, pas celle d'individus venus pour remplacer une population ouvrière syndiquée, revendicative et... athée. On ne change pas le peuple par des lois et des invectives.

Concernant Julien Odoul, élu RN après avoir parcouru tous les partis d'après sa biographie, on peut se demander quelles sont les racines de son islamophobie présumée. La réponse est peut-être sur google images, où la photo ci-dessous a été trouvée, en accès libre. Son orientation intime (qui est son droit le plus strict), très mal vue par la religion musulmane, est-elle la motrice de son engagement politique dans le parti le plus "anti-coranique" de France ? Si c'est le cas, c'est navrant, car le patriotisme et le souverainisme ne sont pas la défense d'intérêts particuliers et... communautaires. A communautarisme, communautarisme et demi. Le voile des uns et le caleçon des autres ne forment pas un drapeau républicain !

Source de la photo : https://www.jeanmarcmorandini.com/article-330357-julien-odoul-nouvelle-recrue-a-la-direction-du-front-national-a-fait-des-photos-sexy-pour-des-magazines-gay.html