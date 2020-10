Jusqu’à quand le monde cèdera-t-il devant le sultan d’Ankara ?

Il y a quelques jours j’avais écrit un article intitulé « Jusqu’à quand l’Europe cèdera-t-elle devant le sultan d’Ankara ? » (https://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/jusqu-a-quand-l-europe-cedera-t-226759).

J’avoue, j’étais « optimiste » car ce n’est pas seulement l’Europe qui ne dit rien, qui ne réagit pas et qui accepte sans ciller les agissements agressifs de la Turquie dans cet espace sensible allant du Caucase à l’Afrique, en passant par la Méditerranée.

Je répète que le seul dirigeant européen (à part le chypriote et le grec), qui ait réagit c’est le président Macron qui a osé appeler les choses par leur nom, en désignant clairement l’agresseur aussi bien en Méditerranée, en Libye, en Syrie que dans le Caucase[1]. Tous les autres se cachent bien derrière des formulations alambiquées et des déclarations d’intention sans aucune volonté d’aller froisser l’autocrate d’Ankara.

Et le président turc, ragaillardi de plus en plus, défie maintenant les Etats-Unis et la Russie. Ces deux pays, pour des raisons qui leur sont propres, laissent faire, espérant recueillir les fruits de cette permissivité coupable, car elle tue des enfants, des femmes, des vieillards en Arménie en ce moment précis. La poursuite du génocide arménien, un siècle après les grands massacres qui ont vu la mort d’un million et demi d’Arméniens sur les plaines anatoliennes, ne provoque aucun émoi…

L’intérêt, il n’y a que l’intérêt qui compte…

Les Etats-Unis estiment certainement que l’appartenance de la Turquie à l’OTAN, justifie tous les actes abjects d’Erdogan et ses sbires. Et puis, ils ont d’autres chats à fouetter avec le ridicule qui ne tue pas (car, dans le cas contraire il n’y aurait plus d’humanité) de la campagne électorale devenue symbole de déchéance et de décadence…une mauvaise pièce de théâtre, jouée par de mauvais acteurs…

Quant à la Russie, elle pense pouvoir toujours contrôler à un moment donner la Turquie ; néanmoins, l’ogre a pris tellement de puissance, qu’il sera difficile à maitriser. Et Poutine le sait ; il temporise en Arménie calculant que, de cette manière, il affaiblit le gouvernement arménien qu’il n’apprécie pas… Mais, pendant ce temps-là, les enfants arméniens, les femmes et les vieillards meurent sous les bombes fabriquées en Russie, en Turquie, aux Etats-Unis, à…

Juste un petit rappel :

* La Turquie a acheté des missiles S400 russes incompatibles avec les systèmes de l’Otan = aucune réaction américaine, si ce n’est des paroles.

* L’Union européenne a menacé la Turquie de sanctions si elle poursuivait l’invasion dans les zones économiques exclusives de Chypre et de la Grèce. Résultat : le Conseil européen du 2 octobre a renforcé ses menaces !!!

* Même ces menaces européennes ont été ridiculisées par la Turquie immédiatement : Le président et le ministre des Affaires étrangères turcs ont déclaré, dès la publication des conclusions du Conseil, que la Turquie poursuivrait ses explorations illégales !

* La Turquie envoi des mercenaires syriens combattre les Arméniens : personne ne réagit.

* La Turquie menace l’arrière court de la Russie : Poutine ne réagit pas…

** Le néo-ottomanisme teinté d’islamisme est en marche et le monde siffle indifférent, en regardant ailleurs !

- Le risque de voir la Méditerranée transformée en Mare Turca est visible,

- Le risque d’assister à un nouveau génocide des Arméniens est visible,

- Le risque de voir annexés par la Turquie des régions syriennes et irakiennes est visible,

- Et le monde continue à siffler indifférent et à faire des affaires en vendant des armes à l’agresseur…

Si rien n’est fait maintenant, après il sera trop tard…Car, prisonnier de sa propre fuite en avant, le président turc ne pourra plus revenir en arrière, ne pourra plus justifier auprès de ses alliés nationalistes du Parti d’Action Nationaliste (MHP) un revirement…