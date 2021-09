Jusqu’ici, tout va bien

@Lynwec

« La Dette n’existe que tant qu’on veut bien reconnaître sa légitimité »

C’est un propos Lapalissien ça !!!

Sauf que quand vous prétendez que cette dette ne serait pas légitime et que par conséquent celle-ci pourrait ne pas être remboursée, vous vous trompez puérilement !!!

En effet, vous êtes bien d’accord qu’au contraire des états-unis ou du japon qui eux font tourner LEUR planche à billet, ce n’est pour nous pas franchement le cas, la France emprunte sur les marchés internationaux !!! Ce qui tout simplement veut dire que si la France ne rembourse pas, n’ayant pas la maîtrise de sa monnaie, elle ne trouvera à terme plus aucun prêteur puisqu’elle ne rembourse pas ses dettes !!! Et si elle ne trouve pas de prêteur, et bien c’est la faillite, plus de salaire pour le ministère de l’intérieure (entre autre) et c’est l’anarchie, la guerre civile !!!

Capito ?

Ce pourrait éventuellement s’envisager si ;

1— Nous retrouvions de suite un budget équilibré et sur du long terme

Mais ça ce n’est pas demain la veille compte tenu du niveau des dépenses !!!

2— Nous pouvions faire correspondre les dépenses et les prélèvements dans le temps. Trop compliqué pour nos technocrates !!!

Vous ne devriez pas semer de telles inepties Lynwec, certains pourraient avoir la faiblesse de vous croire...Et c’est dangereux.