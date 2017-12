Jusqu’où ira le culte de la laïcité ?

@rosemar

Laïcité issue de nos racines chrétiennes ??

Vous auriez dit l’humanisme, ça aurait pu se discuter.

La laïcité c’est d’abord de dire que la société républicaine est athée et que si certains veulent entretenir un culte le fasse dans l’intimité et à leur frais.

Il est indéniable que les religions ont influencées nos modes de vie, comment aurait-il pu en être autrement mais l’évolution de nos sociétés préfère les tenir à l’écart.

Le problème est que les religions du livre sont des religions conquérantes et donc avide de pouvoirs terrestres pour mieux imposer les pouvoirs celestes d’où une certaine tension (! !!) dans le monde.

Que soit racontée la naissance la vie la mort d’une religion au sens historique cela ne pose pas de problèmes (ce que j’ai fait pour mes enfants, sans parti pris et dans les limites de mes connaissances).

Après si on leur passe des films prosélytes et propagandistes, et ben ça va pas être possible, normal que ça bloque.

Les religions ne sont pas que vos petites traditions qui font chaud à votre coeur et vous semble innocentes, traditions qui elles aussi passe avec le temps, heureusement.