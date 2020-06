Juste un inventaire

@Séraphin Lampion

C’est vrai, mais comme nous vivons proches en grand nombre, que beaucoup ont été éduqués dans le respect du pouvoir, répondre aux injonctions de celui-ci est normal.

Je voulais pointer du doigt aussi que le comportement des Allemands qui font à 70% confiance à leur gouvernement, n’a pas attiré de répression et leur mortalité est une des plus faible, tandis qu’en France où l’on se défie à 70% de notre gouvernement, à juste titre en plus, en plus de la répression on a eu des morts et des atrocités chez nos vieux.

Une population se comporte comme un troupeau ; si le chef prévient d’un danger et part au galop, tout le monde le suit ; quand c’est paisible on vit sa vie. Évidemment c’est plus compliqué chez l’humain mais le fond de l’animal social que nous sommes reste le même !

Normalement, un pouvoir puissant est là pour calmer le délire dû à la peur et à l’impuissance face à l’imprévu, pas pour le provoquer !