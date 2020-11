Justin Trudeau pour une liberté d’expression qui ne fait pas de vague

Lors d'un sommet virtuel avec l’Union européenne, le premier ministre du Canada était interrogé sur les attentats en France. Rien de surprenant dans la déclaration de Justin Trudeau : « Nous condamnons absolument ces attentats terroristes haineux, inacceptables. Il n’y a absolument rien qui justifie cette violence, c’est injustifiable. Nous nous tenons de tout cœur avec tous les Français ». Par contre, sur la liberté d'expression et les caricatures de Mahomet, le premier ministre s'était montré plus "prudent" que son ami Emmanuel Macron. Pour rependre les propos d'un homme politique Français sur un autre sujet, Trudeau aurait souvent des « pudeurs de gazelle ».

Rien d'étonnant, si vous lisez le Journal de Montréal qui le connaît bien, car "Justin Trudeau cherche généralement l’harmonie. Il n’est pas le genre à faire des vagues en prenant des positions tranchées ou controversées". Toujours selon le journal du Québec, Trudeau "est aussi sans doute soucieux de ne pas froisser son électorat musulman." Pour info, la population du Canada compte près de 38 millions d'habitants. 3,2 %, soit plus d’un million de Canadiens sont musulmans, mais le recensement date de 2011. Le pays a reçu un million de nouveaux arrivants de 2018 à 2020. Et l'électoralisme n'est pas seulement une spécialité politique française.

Le Canada n'est pas épargné par les attentats islamistes, mais nettement moins touché que la France depuis des années. Alors Pourquoi ? Contrairement à Justin Trudeau, le coq français n'est pas seulement râleur, son armée est certainement jugée trop belliqueuse par nos ennemis de l'extérieur ? Sans oublier ceux de l'intérieur que le maire de Nice avait qualifié de cinquième colonne islamiste. Des terroristes cachés dans les "caves" disait Christian Estrosi... Et certaines mosquées. Des fous de Dieu sans pitié qui gangrènent nos valeurs et égorgent un prof, un prêtre, et combien d'innocentes victimes qui passaient par là.

Pour Justin Trudeau que la presse canadienne semble trouver un peu trop mou du genou, voire clientéliste...

"La liberté d'expression n'est pas sans limite. Nous nous devons d'agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ceux avec qui nous sommes en train de partager une société et une planète. Dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement ces communautés et ces populations qui vivent encore énormément de discriminations".

En réalité, le premier ministre canadien cherche probablement à protéger sa population des attentats, c'est son devoir, mais son attitude peut aussi être prise pour de la lâcheté, un laisser-faire qui pourrait s'apparenter à de la soumission face à l'obscurantisme.

Autre chose, personne n'est obligé d'apprécier les caricatures de Charlie ni d'acheter l'hebdo. Ensuite, on peut avoir la réflexion suivante : Charlie hebdo n'est-il pas devenu l'idiot utile des islamistes, c'est-à-dire un prétexte pour pousser au crime des kamikazes manipulés ? Les dessinateurs sont une cible bien commode pour désigner le manque de respect de tous les Français pour les musulmans.

Pour autant, Emmanuel Macron, dans une interview à la chaîne du Qatar Al Jazeera, donne l'impression de rétropédaler dans un souci d'apaisement avec le monde arabe qui brûle son portrait et le drapeau français...

« Je comprends qu'on puisse être choqué par des caricatures, mais je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier la violence. Nos libertés, nos droits, je considère que c'est notre vocation de les protéger »

« Les réactions du monde musulman ont été dues à beaucoup de mensonges, et au fait que les gens ont cru comprendre que moi, j'étais favorable à ces caricatures »

« Je suis favorable à ce qu'on puisse écrire, penser, dessiner librement dans mon pays parce que je pense que c'est important, que c'est un droit, ce sont nos libertés »

Certes, la fermeture de certaines mosquées et l'expulsion de radicalisés ne va certainement pas calmer les énervés du prophète. La cascade d'attentats va sans doute continuer dans le pays des droits de l'homme où un chef d'Etat donne le sentiment d'avoir besoin de se justifier devant d'autres pays, pour qui la charia est la seule liberté d'expression autorisée. C'est aussi malheureusement ce qu'on appelle de la diplomatie.

Pour conclure : La Déclaration universelle des droits de l'homme



« Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »

« Article 19 - Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »