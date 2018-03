KADHAFIgate : N. Sarkozy PRÉSUMÉ innocent

Paul Bismuth, l'un des personnages présumés les mieux informés de France, grand habitué des médias et expert présumé en langue de bois, devient l'avocat de notre ex-président. Venir défendre son ami Nicolas Sarkozy au 20 Heures, sur la chaîne présidée par le père présumé de son filleul, fut un exercice des plus faciles. D'abord parce que Nicolas est facile à défendre, car c'est un homme présumé honnête, jamais poursuivi par aucune justice, ensuite parce que ses accusateurs font partie d'un clan présumé sulfureux, celui d'un dénommé Mouammar Kadhafi, ex-président de la Libye, qui aurait été assassiné en 2011. Dans ce clan de "pauv'cons" certains sont des gens de peu, d'autres présumés criminels, et le dernier un dictateur présumé totalement sanguinaire. Tellement dictateur et sanguinaire, que Paul Bismuth a dû faire en sorte, semble-t-il, que des services secrets lui règle son compte, de peur qu'il se mette à table et parle probablement trop, beaucoup trop… pour ne rien dire.

Paul Bismuth nie, évidemment, que son présumé ami Sarkozy ait reçu des valises de billets pour financer sa campagne de 2007. Il nie aussi que certains salariés de l'UMP furent récompensés par beaucoup, beaucoup de billets. Les militants qui disent honnêtement cela sont des menteurs, présumés. D'ailleurs, si des billets ont circulé, ce seraient ceux présumés de Claude Guéant. En effet, Guéant aurait peut-être vendu, pour quelque 500 000 euros, deux tableaux d'un présumé peintre hollandais, par ailleurs totalement inconnu. Tableaux probablement achetés aux puces pour quelques centaines d'euros. Bismuth soutiendrait aussi que Guéant est une personne présumée d'une très grande probité, sinon pourquoi Sarkozy l'aurait appelé auprès de lui ?

Bismuth dit que tout cela est pure calomnie et tout à fait ignominieux. Il ne comprend pas pourquoi il est inculpé de :

* corruption passive,

* financement illicite de campagne électorale,

* recel de détournements de fonds publics libyens.

Des accusations dignes de la grande délinquance, alors que les 3 juges d'instruction n'ont, en leurs mains, aucune preuve ? Aucune valise, même vide, ayant été retrouvée ; aucun billet non plus.

Comme si Paul Bismuth, présumé né de la dernière pluie, ne savait pas que le liquide, les valises de billets sont des outils employés pour ne laisser aucune trace, donc aucune preuve. Jamais !

L'argent n'a pas d'odeur, disait l'empereur Vespasien ! C'est pour cela qu'il est l'outil préféré du grand banditisme, de la mafia, des crapules, et même parfois des politiques présumés corrompus.

Quand le journaliste évoque, fort courageusement, le financement de la campagne de Balladur en 1995, dont Sarkozy était un très proche et de plus porte-parole, Bismuth balaie d'un revers de main, l'implication présumée de son ami Nicolas. Calomnie, où sont encore les preuves ? D'ailleurs, les rétrocommissions, de l'affaire Karachi, auraient été faites par virements bancaires. Virements de plusieurs milliards de francs, dont on n'a aujourd'hui, encore, aucune trace. Bizarre ! Pourtant, le désormais bien connu Ziad Takieddine balance à tout-va, sur cette affaire comme dans d'autres !

De fait, là où passe Paul Bismuth il n'y aurait jamais de trace. Pas de trace non plus dans l'affaire Bettencourt. Bismuth aurait souvent rendu visite à la présumée milliardaire, par pure amitié de voisinage, bien sûr. Tout le monde profitait de cette Dame au grand cœur, sauf Paul Bismuth… bien sûr. Paul est vraiment un super mec, présumé totalement désintéressé !

Bismuth aurait démenti, aussi, avoir reçu Kadhafi à Paris, avec toute sa smala et sa tente de 250 m², pour le récompenser, semble-t-il, des valises de billets. Non ! j'ai reçu, en ami, ce dictateur présumé sanguinaire, pour le récompenser d'avoir libéré les infirmières présumées bulgares, rétorque Paul Bismuth. D'ailleurs, mon ami de 40 ans, Brice (Hortefeux) peut en témoigner. Comme chacun le sait, Brice et sa femme Valérie, seraient présumées être des personnes d'une haute moralité, sinon elles ne seraient pas les amis de Nicolas. Comme vous le voyez, rajoute Bismuth, tous mes amis sont des gens présumés impeccables, irréprochables et propres sur eux, même les Balkani sont présumés au-dessus de tout soupçon. Rien à avoir avec mes amis supposés du clan Kadhafi. Ceux que la justice m'incomberait à tort. Une honte !

Bref, on l'aura compris, Paul Bismuth serait présumé être bien le dernier perdreau de l'année. Plus honnête et innocent que lui tu meurs ! Dans l'affaire Bygmalion, il serait injustement poursuivi, le pauvre. Idem pour la tentative présumée de corruption et de trafic d'influence auprès du juge Gilbert Azibert. Encore une accusation sans aucune preuve et donc ignominieuse. Dans cette affaire, la justice prétendrait que moi, Paul Bismuth, je me serais fait passer pour le présumé ex-président Sarkozy. Je suis présumé être Paul Bismuth ! Il y a quelques mois j'étais l'homme le plus puissant de France, pourquoi aurais-je eu la lâcheté, présumée, de me faire passer pour un autre ? Surtout pour Sarkozy, l'un des politiques apparemment les plus détestés à cette époque !

Bon ! si je comprends bien, nous aurions, en France, un présumé pseudo Berlusconi. Paul Bismuth, s'il existe vraiment sous ce nom, serait poursuivi de toute part par la justice, et pourtant, comme Berlusconi, il clamerait haut et fort son innocence. Comme lui, il utiliserait les médias pour prendre à témoin des présumés millions d'électrices et d'électeurs qui aimeraient le voir revenir en politique.

Cela pose tout de même un vrai problème, celui de l'égalité, présumée, des mis en cause devant la justice... spectacle ! Que vous soyez présumé riche ou misérable, vos moyens de défense sont considérablement différents en termes d'efficacité.

Je dois, ici encore, rappeler que le mis en cause, Paul Bismuth, cet avocat présumé fictif, est innocent jusqu'à ce que la justice prononce le contraire. Cela pourra prendre des années, voire une ou deux décennies, car il existe, dans notre beau pays, après toute condamnation : l'appel, la cassation, voire même la Cour européenne. De fait, moi Teslier, je serai probablement présumé mort avant de savoir si Paul Bismuth existe bien, et s'il est ou non Nicolas Sarkozy, et s'il a ou non été financé par le dictateur présumé sanguinaire Mouammar Kadhafi.

Dernière minute : durant son interrogatoire, Nicolas Sarkozy, le vrai, aurait chargé ses présumés camarades Hortefeux, Guéant et consort durant sa garde à vue À vérifier et à suivre.

Crédit photo : fredzone.com