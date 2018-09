Kagamé - Rever : (5/n)[1] : Génocide des Tutsis du Rwanda et silence des armées. 3ième partie : Karegeya, Nyamwasa, Higiro et Consorts

Il faut avouer que les noms du Colonel Patrick Karegeya, du Général Kayumba Nyamwasa, et du Major Robert Higiro, tous « ex » de l’APR, (Armée Patriotique Rwandaise, ante et post – « Génocide des Tutsis du Rwanda, qui a fait, selon l’ONU, entre 800.000 et 1.200.00 morts, principalement Tutsis et Hutus modérés, en moins de 100 jours) se bousculent, indissociables, dans les esprits dès qu’on parle de ces « last but not least » bras droits de Paul Kagamé, tant ces « bras droits » semblent ne pas se distinguer des doigts d’une même main, celle du Diable, comme dirait Roméo Dallaire !.

J’ai adopté la méthodologie d’aborder, à travers le prisme du livre de Judi Rever les cas de la Lieutenant-Colonel Rose Kabuyé et du Dr Major Théogène Rudasingwa, « objets » de mes précédents « papiers »[2], et ce, en me référant à l’index de la fin du livre en question. Je ferai de même pour le trio en titre, en commençant par Karegeya. Son cas est assez « simple » et « résolu ». Judi Rever n’en parle pas tellement puisqu’il avait (déjà) été assassiné à Johannesburg depuis le 31 décembre 2013. Elle avait signalé, en anglais, ce « fait divers » à l’époque dans le « Globe and Mail » de Toronto - détail de l’« histoire » passé inaperçu de ce « côté francophone-ci » de l’Atlantique Nord. A cette époque les services secrets d’un certain nombre de pays s’étaient intéressés aux menaces que des fonctionnaires rwandais proches des services des ambassades rwandaises en Afrique du Sud, Belgique, Canada, France, Kenya, Pays-Bas, Royaume Unis, USA, etc. (énumération, non exhaustive, mais néanmoins, en ordre alphabétique) faisaient planer justement, et entre autres, sur Judi Rever (en Belgique, au Canada, et ailleurs.) et sur des exilés et autres néo-réfugiés rwandais d’ici et de là-bas. A ce propos ne faudrait-il pas rappeler que les diverses ambassades rwandaises (dans les pays dont question ci-dessus) avaient déjà fournis à plusieurs reprises des tueurs à gages. Par exemple, on se souviendra que l’attaché d’Ambassade du Rwanda à Nairobi (Kenya), Alphonse Mbayire, assassin (mais « cadavéré » et donc « présumé » innocent !) de Seth Sendashonga[3], qui avait été pris « smoking gun » en main, sur les lieux de l’« incident » a été « sauvé » par « son immunité diplomatique ». L’ambassade du Rwanda au Kenya avait été fermée suite à cette « anicroche ». Nbayire, était naturellement revenu au Rwanda et il y a été « normalement » assassiné un mois plus tard, à Kigali .... (Il ne faut pas voir du « grand complot » dans tout ça... : simplement un crime « crapuleux », dans un bar à filles, comme cela peut arriver). « Dernièrement », un citoyen rwandais et un citoyen belge (d’origine rwandaise et employé de la Régie Autonome des Transports en Commun de Belgique) se sont vu refuser le droit de poser les pieds sur le sol anglais, soupçonnés qu’ils étaient d’être chargés de la mission d’assassiner deux opposants rwandais résidant en Grande Bretagne, « sic » le MI 6, qu’on ne peut pas soupçonner de négationnisme, révisionnisme, etc. ....... MI6 qui avait d’ailleurs aimablement prévenus ces deux cibles potentielles .... Quelle suite a été réservée à cet « incident » du côté de la diplomatie belge ? (« Gentlemen's agreement » ?). Et pour en terminer avec Patrick Karegeya, il faut savoir qu’il était Directeur Général des Services de Renseignements Extérieurs de l'APR (Armée Patriotique Rwandaise). À ce titre, il avait coordonné (avec l’aide de la CIA-NSA-Pentagone-Nasa and Co) notamment, les activités des services de renseignements rwandais durant les deux guerres du Congo, guerres parmi les plus meurtrières du vingtième siècle .... Mais il semblerait qu’il ne connaissait « rien » des assassinats de Gapyisi, Gatabazi, Ndadaye, Habyarimana, Ntaryamira, Sendashonga, Lizinde, Bayingana, Bunyenyezi, Rwigéma, Rwigara, etc., etc..... par contre il « savait d’où les missiles étaient partis »[4]. S’il n’avait été assassiné aurait-il pu prétendre à une place, au soleil du drapeau rwandais[5] post-Kagamé ? Cela n’aurait-il pas « ombragé » d’autres « candidats » ? .......... Un autre détail de l’histoire : il semblerait que Karegeya, à l’époque, avait demandé un « visa » pour se rendre en Belgique ce qui lui aurait été refusé par le ministère belge, compétent en la matière, bien qu’il n’y ait aucune mise en examen, poursuite judiciaire ou mandat d’arrêt international à son encontre !! ....... (« Gentlemen's agreement » ?) Les Renseignements belges auraient-ils été avertis que la sécurité de Karegeya ne serait pas garantie dans leur propre pays ? Par qui ? Toutes les personnes sous menace des « escadrons de la mort » rwandais qui passent par ce pays ne devraient-elles pas s’attendre à avoir une protection policière rapprochée, sans discrimination, comme, justement, Judi Rever et Faustin Twagiramungu[6] en avaient disposée ?

Pour ce qui est du cas du Général Kayumba Nyamwasa, Judi Rever rappelle qu’il était celui qui avait créé en 1990 la sinistre DMI[7] : « ..... celui qui dirigeait la DMI avant et pendant le Génocide ...…… Rien n’était fait sans son consentement, suivant un rapport top secret d’un enquêteur du TPIR »[8]. Il fait partie des proches de Kagamé sous le coup d’un mandat d’arrêt international délivré par les justices française et espagnole. Judi Rever rapporte à son propos [9] qu’il aurait dit au juge Herbaut (successeur du Juge Trévidic) que : « Kagamé est effectivement responsable de l’assassinat d’Habyarimana », mais étonnamment il clamait « n’être pas impliqué lui-même ». Il vit en exil en Afrique du Sud depuis 2010. Ce n’est pas dans le Township de Soweto ... mais dans un compound à gardiennage et miradors, muré et sécurisé par des « milices » privées, ex-ghetto « white-only, reconverti en asile pour « réfugiés », ayant certains moyens... Et c’est là, malgré les mesures sécuritaires dignes de l’apartheid, qu’il subit deux tentatives d’assassinat. Lors de son admission dans une clinique privée à Morningside (en banlieue sécurisée ! s’il vous plait ! rien que ça !) après la première agression, les tueurs tentèrent de l’achever dans son lit d’hôpital. Mais ils ratèrent leur coup (ce qui est « rare » dans les procédures de Kagamé ... en général d’une pierre deux coups et pas l’inverse !.......). Une dernière fois à l’entrée de sa « résidence », ses gardes du corps l’ont encore sauvé de justesse. Les quatre « malfrats » (trois Rwandais natifs et un belge d’origine rwandaise), non sans avoir préalablement tenté de soudoyer les policiers qui les arrêtaient, ont été incarcérés, jugés, condamnés et emprisonnés. Le ministère belge des affaires étrangères ne semble pas, s’être trop interrogé sur la trajectoire suivie par le ressortissant belge avant ce « fait divers de plus » ni de son sort actuel (« Gentlemen's agreement » ?). Faut-il souligner que Nyamwasa a fondé un parti politique d’opposition à Kagamé avec Théogène Rudasingwa, Gérald Gahima[10] et Robert Higiro et quelques autres dès 2012 « The Rwanda National Congress (RNC) ». Il semble qu’actuellement ce parti politique a d’ores et déjà implosé et que, de ses débuts, seul Nyamwasa reste encore dans le « comité » comme premier Vice –Coordinateur[11]. La devise, de ce parti serait « Tires-toi de là, que je m’y mette ». Ce qui est, manifestement, incompatible avec celle de Kagamé : « J’y suis, j’y reste ».

Ceci nous conduit au Major Robert Higiro. Judi Rever et Geoffrey York ont rapporté dans le « Globe and mail » l’histoire rocambolesque de ce personnage assez étonnant[12]. Il devait recevoir l’asile politique en Belgique lorsqu’après ces révélations[13], ce sont les services secrets étasuniens eux-mêmes qui lui ont conseillé de quitter au plus vite le territoire belge compte tenu des menaces qui planaient sur lui dans ce pays !!!!. Arrivé aux USA il témoigna devant le “Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights, and International Organizations - U.S. House of Representatives”, le 27 septembre 2017, il y a donc à peine un an. On peut lire[14] son témoignage, le voir et l’écouter ci-dessous, sous l’URL [15] C’est assez hallucinant ! Mais ce qui l’est plus encore c’est que non seulement il a témoigné en tant que militaire dissident mais qu’il a été « accompagné dans cette » initiative par un certain Himbara David, citoyen civil canadien d’origine rwandaise[16]. Celui-ci non plus n’y a pas été avec le dos de la cuillère concernant Kagamé et ses « sicaires[17] » . Il devait bien les connaître, depuis belle lurette qu’il avait été un des proches collaborateurs de celui qu’il dénonce aujourd’hui comme un sanguinaire dictateur....Or il semblerait que pour avoir accès à ce Comité des Affaires étrangères US, il faut un certain savoir-faire dans le « lobbying » .... C’est à dire avoir des moyens financiers pour se voir ouvrir « des » portes grâce à l’entremise d’intermédiaires tout à fait désintéressés ... Et c’est là qu’on retrouverait un certain Tribert Rujugiro[18], tycoon-naba rwandais du tabac pour l’Afrique....... Mais cela est une autre histoire.... Il suffit de regarder un carte pour voir que les pays sont étrangement toujours les mêmes : Afrique du Sud, Belgique, Canada, USA, etc. et les tueurs aussi ......

Une parenthèse pour terminer : je me demande pourquoi avec une moyenne de 2.000 « visites », mes derniers textes n’appellent-ils aucun commentaire, aucune controverse, aucune correction de mes erreurs factuelles, de mes lapsus calami ou clavis, des errements de mon imagination, aucune contestation de mes points de vue ?

A suivre ?