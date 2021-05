Kagamé-Wrong - « Paul Kagamé à Paris »

Il fallait que le titre de mon billet soit assez accrocheur.

« Kagamé », tout le monde connaît ... C’est le président Rwandais démocratiquement élu (de fait, depuis 1994), celui auquel le Président Macron au nom de la France unanime s’apprêterait à demander pardon « ....pour avoir préparé, participé, empêché d’arrêter » le génocide des Tutsis du Rwanda (AOC), qui a fait selon l’ONU, 1.200.000 morts principalement Tutsis (et éventuellement Hutus modérés) en moins de 100 jours et que Kagamé, a, au prix de son propre sang, héroïquement arrêté, pour apporter au peuple rwandais (qui le suppliait) : la Paix, la Démocratie, la Liberté (et accessoirement avec Bill et Melinda Gates et Bill et Hillary Clinton, la vaccination des petites Hutus contre le cancer du col de l’utérus que le bourreau sanguinaire d’Habyarimana refusait à son propre peuple)

« Wrong » en anglais cela signifie : « Faux.... Tout faux » ... Oui, mais il s’agit aussi du nom d’une journaliste Anglaise Michela Wrong[1] qui vient de publier un livre dont le titre est : « Do not Disturb. The story of a political Murder and an African regime gone bad”[2]. (Ne pas déranger. L'histoire d'un meurtre politique et d'un régime africain qui a mal tourné).

Le meurtre est celui de Patrick Karegeya un des ex-bras doits de Kagamé, le 1er janvier 2014, dans une chambre d’Hôtel, à Johannesburg. [3]

Je viens de lire ce livre qui semble assez intéressant à commenter.

Comme d’habitude, je commence toujours pas lire la « dernière de couverture », les « avant-propos » », l’introduction, la table des matières, l’index des noms et je feuillette rapidement l’ensemble, pour, ensuite, apprécier globalement la mise en page et autres détails d’iconographie et d’édition.

Je commence mon « analyse » par quelques « commentaires de presses ».

De l’Archevêque Desmond Tutu[4] : « An extremely important profoundly disturbing book » (Un livre extrêmement important et profondément perturbant).

John Le Carré[5], lui, avait écrit : “A withering assault on the murderous regim of Kagame” (Un assaut féroce contre le régime meurtrier de Kagamé).

Quant à Blessing-Miles Tendi [6] : « … Kagame and Karegeya …. the ghosts of other historic mortal fallouts : Stalin and Trotsky, Sankara and Compaore, Robespière and Danton, Mugabe and Mujuru” (…les fantômes d’autres brouilles historiques et mortelles…)

Jason Stearns[7] estime que « ...Wrong navigates amid myths and disinformation » (Wrong navigue au milieu des mythes et de la désinformation)

Adam Hochschild[8] déclare : “Wrong uses a killing to expose a man today seldon recognized as a ruthless dictator.... a chilling story » (Wrong utilise un meurtre pour décrire un homme, Kagamé, aujourd'hui rarement reconnu comme un dictateur impitoyable .... une histoire effrayante)

Noel Twagiramungu[9] constate : « Like Saturne, the Kagame’s regime is now devoring its children “(Comme Saturne, le régime de Kagamé dévore désormais ses enfants )

René Lemarchand[10] avance : « Wrong paints a frightening picture of Rwanda as a police state with all the hallmarks of the Stalinist era...” (Wrong dresse un tableau effrayant du Rwanda en tant qu'Etat policier avec toutes les caractéristiques de l'ère stalinienne..)

Pour terminer Filip Reyntjens[11] : « This book is a indictment of those complicitit in ensuring Kagame’s impunity during the last quarter century” (Ce livre est une mise en accusation de ceux qui ont été complices d’assurer l’impunité de Kagamé au cours du dernier quart de siècle).

Assez édifiant et promettant une approche aussi dérangeante du Kagamisme que celle de la Canadienne Judi Rever (Rwanda l’Eloge du Sang) dont la traduction avait connu une saga mémorable[12].

Je présume que l’édition française de ce livre risque également de prendre un certain temps

« Do not disturb » est un complément corroborant le point de vue de la canadienne J’essayerai dans des billets ultérieurs, à encore rédiger de faire quelques remarques sur ce « Do not disturb » : Kagamé analphabète ? Kagamé à Fort Leavenworth ? L’assassinat de Fred Rwigema ? Kagamé selon Stephen Kinzer , les morts de Lizinde, Katabazi, Gapyisy, Kisito, et al., les survivants Nyamwassa, Rudasingwa et Gahima, etc, etc.

A suivre ( ?)