Dans mes avant-dernier et dernier billets[1], sur : « Do not Disturb – The story of a political murder ….. [2]” de Michela Wrong[3], j’écrivais : « Si le temps et la santé me le permettent, j’essayerai d’aborder dans un autre article » :

- les affaires : « Paul Rusesabagina » et « Hubert Védrine » ;

- le rapport Duclert ;

- les vidéoconférences et entrevues de et avec Johan Swinnen[4].

Du cas de Paul Rusesabagina , j’ai longuement parlé dans mon texte précédent. IL faudra probablement bientôt y revenir suite à la condamnation prévisible de ce « personnage ». Il faudra certainement y revenir encore à propos de l’attitude et des réactions des gouvernements occidentaux impliqués dans le « Réseau Gladio - Pégasius[5] ». Ce sera l’occasion d’analyser les déclarations mystérieuses de Paul Kagame du 4/9/2021 (https://glpost.com/dr-david-himbara-what-in-the-world-is-general-kagame-smoking/) ainsi que les circonstances énigmatiques du « limogeage étrange » du Ministre rwandais de la Justice Johnston Busingye[6].

Pour ce qui est du Rapport Duclert , devant la quantité à « analyser » pour un citoyen lambda comme moi, devant le nombre de réactions d’experts, j’ai décidé de postposer, sine die, mes réflexions que je me devais d’encore peaufiner .... J’ai bien fait, car il y a des éléments nouveaux qui vont de la présence de l’US Army au Kivu à celle de la « Marine » Rwandaise en mission de sécurisation des stations offshore de Total dans le canal du Mozambique ...tout un « menu » .... trop copieux ![7]

Pour Hubert Védrine [8] , je voudrais simplement signaler qu’il me semble de plus en plus évident[9] qu’en France, les Trois Pouvoirs Constitutionnels et les médias traditionnels, « auto-proclamés 4ième pouvoir », ont formé un alliance de 4 mercenaires solidaires dans la manipulation et la propagande de guerre. En effet, quel que soit le bien ou le mal-fondé des propos de Védrine, quelles que soient les critiques à émettre sur la forme adoptée et sur le support dans lequel il s’est exprimé, il est étonnant que la « demande » de son retrait de la Présidence du C.A. des Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles intervienne, « maintenant », près de 30 ans après les faits à propos desquels il s’est exprimé, très fréquemment déjà et d’une manière régulière et constante. Rappeler, comme Hubert Védrine l’aurait fait, l’époque d’une « presse autrement gérée », apparaît comme une obligation évidente en analysant les « régimes » de l’« information » à différentes époques. Comparons le « Décodex » du « Monde » de 2017 et la publication du « J’accuse » dans L'Aurore de 1881. Cette publication n’a pas été « censurée », ni n’a valu une « sanction » à la Direction du journal L’Aurore, par le pouvoir politique de l’époque. Dreyfuss a été réhabilité et même Zola acquitté. Donc, vis-à-vis d’Hubert Védrine, il semble qu’il n’y avait même pas « matière » à expliquer l’initiative actuelle d’ « argumentum ad hominem », mais bien un constat d’« intentionnalité rebutante » et regrettable dans le cas présent. Ceci fait songer à l’aventure de « Judy Rever » et de son livre « Rwanda - L'éloge du sang - Les crimes du Front patriotique rwandais », finalement édité chez Max Milo [10]. Après avoir fait l’objet d’un « projet de contrat d’édition » chez Fayard il se serait subitement vu retiré du processus de publication, suite à des « pressions ». Mais il est évident que pour Védrine et River, évoquer l’argument du négationnisme, bien que grossier et banal, semble être immédiatement « porteur » et oblitère indiscutablement, nécessairement et naturellement toute autre approche critique[11]. Un autre cas[12], est celui de Jean Bricmont, Professeur d’Université à Louvain-La-Neuve (Belgique). Il devait participer, en juin 2019, à un séminaire sur la physique quantique à l’Université de Nice mais son allocution a été supprimée quelques heures avant la conférence, compte tenu que ce physicien, philosophe et essayiste s’était exprimé régulièrement sur l’éthique de la liberté d’expression principalement dans le cadre de « l’affaire Sokal »[13].(A mettre en abîme avec la récente affaire du « Lancet Gate » et de l’hydroxy-chloroquine ?).

J’en arrive donc aux interventions de l’ex-ambassadeur de Belgique au Rwanda, Johan Swinnen , dans une très longue série d’entrevues récentes qui m’ont été signalées par mon correspondant belge.

Primo : Prise de parole, le 29 mai, lors d’une vidéo conférence, aux Pays-Bas, intitulée : « How Can Rwanda Achieve True Reconciliation and Shared Prosperity ? » accessible sur :

https://www.youtube.com/watch?v=EdhfZqcC_1M

(à partir de la 24ième jusqu’à la 50ième minute sur un total de plus de 2 heures pour les 4 autres intervenants).

De cette première intervention, je ne relèverai que les deux points suivants parmi beaucoup d’autres qu’il serait trop long d’évoquer maintenant :

1 - depuis ma lecture de « Michela Wrong » c’est la première fois que j’entends quelqu’un poser la question de la mort de Fred Rwigema. Or la veuve de celui-ci, Jeannette Urujeni, est une des interlocutrices de choix de Michela Wrong. Faut-il en conclure que l’Ambassadeur n’aurait effectivement appris ce fait qu’à la lecture de Michela Wrong ?

2 - pour la première fois j’entends quelqu’un poser les questions de la « durée » (« étrangement » longue) du Génocide, de l’implication (étonnante) du Général Dallaire et de celle des Clinton et du clan du même nom (La familia grande, américaine) .

Je déduis de ces deux constats que ce que veut bien dire l’Ambassadeur Swinnen, commence à traduire un certain fluage, dans la structure communicationnelle, par rapport à ses « prises de parole » précédentes.

Secundo : Trois entrevues accordées à Jean-Marie Vianney Ndagijimana (ex-ambassadeur du Rwanda en France) fondateur et animateur du site « La voix des Grands Lacs » et reprises sous :

http://www.france-rwanda.info/2021/08/la-voix-des-grands-lacs-part-1-entretien-avec-sem-johan-swinnen-ancien-ambassadeur-de-belgique-au-rwanda-1990-1994.html (22/8/21)

http://www.france-rwanda.info/2021/08/part-2-livre-memoires-de-johan-swinnen-ancien-ambassadeur-de-belgique-au-rwanda-1990-1994.html (24/8/21)

http://www.france-rwanda.info/2021/08/part-3-ambassadeur-johan-swinnen-le-rwanda-un-modele-de-developpement-ou-une-fille-un-peu-trop-maquillee.html (26/8/21)

Ces entrevues durent au total un peu moins que 5 (Cinq) heures ! Ceci pour dire que les échanges sont importants et impossibles à rapporter, à résumer et à analyser exhaustivement (en attendant une retranscription). Je voudrais seulement ne reprendre que quelques « paroles - indices » parmi plus d’une centaine de points que j’aurais aimés aborder et développer ici .... Si à première vue, « elles-ils » semblent n’être que des détails, « elles-ils » sont pour moi des signes évidents d’un revirement dans les approches et « analyses » de certains « acteurs » importants du drame rwandais, dont celui de l’Ambassadeur belge. Mais le diable ne se cache-t-il souvent dans les détails ?.

- Pour la première fois j’entends dire que le Rwanda-Urundi n’a jamais été une colonie belge mais bien que ces deux états ont été mis sous mandat belge par le Traité de Versailles (et par après la guerre de 40, sont devenus « tutelle belge » par l’ONU).

- Pour la première fois j’entends dire, par un témoin direct, que la mise en place de la transition entre un système politique de « Mouvement d’Unité Nationale » et un système multiparti de « coalition » avait été entamée, sous la Présidence Habyarimana, bien avant l’invasion du FPR d’octobre 1990, bien avant le discours de La Baule de François Mitterrand de juin 1990 et même bien avant la Chute du Mur de Berlin de novembre 1989.

- Pour la première fois j’entends relever que l’admirable réseau routier du Rwanda de 2021 avait été réalisé à 90% avant l’invasion de 1990. L’Ambassadeur ne précise pas que les 10% d’ asphaltage réalisé depuis, l’ont été en grande partie dans des lotissements de luxe de Kigali (Ville Potemkine)

Ces quelques nuances sont rappelées pour tordre le cou aux canards colportés par d’innocents néophytes naïfs en quête de croisades héroïques. Victimes du prosélytisme et de la propagande du pouvoir local, ils structurent, à l’insu de leur plein gré, toute une dialectique ronflante, bien – pensante, d’alter- repentance conforme aux dogmes « main stream » de tous bords et aux stratégies de formatage auto justificatif .....

Quelques derniers points que je retiens, pour le moment, de cette intervention de l’Ambassadeur belge :

- Il se dit interpellé, d’une manière générale et insistante, de l’absence de réactions internationales aux constats inquiétants portant essentiellement sur les atteintes récurrentes aux droits humains dans le Rwanda actuel, depuis et y compris l’attentat du 6/10/94.

- Il évoque les disparitions inquiétantes, les exécutions extra-judiciaires, les suicides suspects et les assassinats d’opposants au régime de Kigali, partout dans le monde.

- Il cite les « faits troublants » que sont les assassinats de Ndadayé, d’Habyrimana et Ntaryamira, et entre autre, la mystérieuse mission « Akagéra » du peloton Mortier (belge) de la Minuar, quelques heures avant l’attentat du 6 octobre 1994.

- Il va jusqu’à suggérer que les livres des Judy Rever, Charles Onana[14] et Michela Wrong sont des documents à prendre au sérieux.

- Il semble être choqué par l’affaire du « rapt » de Rusesabagina[15] à Dubaï

- Il reste, finalement, « sagement », très vague à propos du rapport Duclert, du discours de Kagame à Paris et de celui de Macron à Kigali.

On voit donc qu’en bon diplomate l’Ambassadeur Swinnen adopte une tactique prudente de « quasi non-dit ». Pour ne pas tomber dans le piège de l’« Ubengwe » il adopte une stratégie dignes des « Sioux ». Il cite les faits mais ne donne pas les noms. Il pose des questions, émet des hypothèses, toujours sur le mode conditionnel. Il envisage des « possibles » mais ne conclut pas sur ce qui devrait être considéré ne fut-ce que comme concevable.

- Il espère finalement que son livre « Rwanda : Mijn Verhaal »[16] sera traduit et publié un jour en français.

L’espoir fait vivre mais le Chemin de Damas est long.