Kagamé - Wrong (suite .... mais que vient faire le « Pegasus Project » là-dedans ??? )

Dans mon dernier billet[1], sur : « Do not Disturb – The story of a political murder ….. [2]” de Michela Wrong[3], j’écrivais : « Si le temps et la santé me le permettent, j’essayerai d’aborder dans un autre article » :

- les affaires « Paul Rusesabaginqa » et « Hubert Védrine[4] » ;

- le rapport Duclert ;

- la vidéoconférence avec Johan Swinnen. »

Pour « Védrine », « Duclert » et « Swinnen » je devrai reporter mes « élucubrations » à plus tard compte tenu du volume à consacrer à Rusesabagina et au « Pegasus Gate ».

Paul Rusesabagina . Etrange affaire que celle du « héros » du film : « Hôtel Rwanda »[5]. Ancien Directeur – Adjoint de l’Hôtel des Milles Collines de Kigali (souvent appelé l’Hôtel des Milles Combines)[6], il quitte le Rwanda en 1996, brouillé avec Kagamé, soit deux ans à peine après la fin du Génocide des Tutsis. Il se réfugie, alors, en Belgique où il obtient la « grande » nationalité. Il aurait « renoncé » à son « origine » rwandaise et n’était donc plus dans les conditions consulaires qu’offre le statut de la double citoyenneté. Il résidait souvent aux USA où il aurait demandé, aussi, la nationalité américaine. Il avait été décoré en novembre 2005 de la « Médaille de la Liberté » à la Maison Blanche, des mains de George W. Bush, devenant, en quelque sorte, « ressortissant US », d’honneur. Il avait été membre du RNC fondé par Nyamwassa, Karegeya (†), Rudasingwa et Gahima, mais ayant quitté ce « mouvement » et il avait créé son « propre parti »(?) le Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique, en sigle MRCD (Sic) qui serait lié à une « branche armée », le Front National de Libération du Rwanda, en sigle FNLRD (Resic). Le 27/08/2020, voulant se rendre des USA (San Antonio, Dallas ou Chicago ?) au Burundi (Bujumbura) via Dubaï (EAU - Emirats Arabes Unis) il aurait été « embarqué, à l’insu de son plein gré » lors de cette escale, sur un vol « privé » à destination de Kigali[7] où il a été arrêté et inculpé, le 01/09/2020 sous le coup d’un mandat international émis par le gouvernement de Paul Kagamé. L’histoire abracadabrantesque tient du rocambolesque si elle n’était pas tragique. Le gouvernement rwandais prétend avoir eu la collaboration de gouvernements étrangers (belge et/ou américain, qui démentent). En tout cas la justice belge « aurait ordonné » une perquisition avec saisies d’ordinateurs dans la résidence de Rusesabagina à Kraainem en banlieue de Bruxelles (Belgique). De plus on vient d’apprendre que :

« ..... le téléphone de Carine Kanimba, fille de Paul Rusesabagina, ..... a été ciblé à plusieurs dizaines de reprises par le logiciel espion Pegasus [8], conçu par l'entreprise israélienne NSO Group ». Cette nouvelle étant rapportée :... « dans le cadre d'une enquête menée par consortium de médias internationaux et basée sur une liste de contacts obtenue par le réseau Forbidden Stories et l'ONG Amnesty International[9] ». (Rien que cela !) : https://www.youtube.com/watch?v=rtOnh0J5118&t=42s et/ou https://glpost.com/who-was-targeted-from-rwanda-with-israel-nso-pegasus-spyware-since-2016/ et surtout https://www.youtube.com/watch?v=vSnd3QOOxaY&t=163s

Il faut savoir que le Secrétaire d'État belge en charge de « la Digitalisation et de la Protection de la Vie Privée » , Mathieu Michel[10], n’est pas un étranger pour ceux qui s’intéressent à la tragédie des Grands Lacs. Ma source belge me signale que Mathieu Michel, est le frère de l’ex-Premier Ministre belge, ex-Ministre de la Coopération au Développement, Charles Michel, actuel Président du Conseil européen. Il est le fils de Louis Michel, ex-Vice-Premier Ministre et Ministre Fédéral des Affaires Etrangères (99 – 04), ex-Commissaire Européen à la Recherche, Commissaire Européen au Développement et à l'Aide Humanitaire (04 –09). (Rien que cela !). Mon correspondant me rappelle : « Louis Michel a rencontré (dans la ferme d’Ugo Merlo à Ganjo Masisi – Nord Kivu) Laurent Nkudabatware qui, avec Jules Mutebuzi († à Kigali en 2014 ?), aurait été un les « bouchers » Rwandais de Bukavu – Sud Kivu (2004) : « Le président Kagamé m'a autorisé à dire à M. Nkunda que (...) son exigence d'avoir une négociation globale sur tous les problèmes de la RDC était inadéquate"[11].(Sic Louis Michel). Il faut aussi savoir que Louis Michel est à la « base de l’actualisation européenne du Processus de Kimberley ». A ce propos, je cite :

« Par ailleurs, l’opacité qui caractérise ce commerce (diamants) ou encore le transit croissant des pierres par des centres peu scrupuleux en matière d’éthique, tel que Dubaï (EAU), ne permettent pas d’assurer un acheminement transparent » citation de : « Réformer le processus de Kimberley » selon Elise Rousseau dans le Monde Afrique du 28/8/2018 : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/08/28/diamants-de-sang-pourquoi-il-faut-reformer-le-processus-de-kimberley_5346971_3212.html « Un des rapport de l’ONU montre que....l’Ouganda et le Rwanda exportent davantage de diamants, non seulement vers Anvers , (Belgique) mais aussi vers d’autres centres commerciaux, qu’ils n’en importent. Puisqu’ils n’ont aucune production propre, on peut se demander d’où proviennent ces diamants ». Bonne question ! http://www.senate.be/crv/GR/gr-33.html

Or donc le sieur Mathieu Michel (comme dit plus haut, le Secrétaire d'État, actuel, en charge de la « Digitalisation et de la Protection de la Vie Privée ») serait en fait le « compagnon » de la fille cadette de Georges Arthur Forest[12]. Mais que vient donc faire ce Georges Arthur Forst[13] dans cette affaire, me direz-vous ? Eh bien, ceci me ramène à Michela Wrong car elle cite (PP 328-332) le « Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo[14] » ; publication préliminaire d’avril 2001. Dans ce rapport sont repris les noms du trafiquant d’armes, le Russe Viktor Bout, de l’homme d’affaire Zimbabwéen John Bredenkamp[15] († 2020) et .... je vous le donne Emile[16] : .... du Belgo-congolais (depuis 1995), le magnat surnommé « Vice-Roi du Katanga », Georges Arthur Forest, lui-même. Rien que du beau monde. Or Mathieu Michel (comme dit précédemment compagnon de la fille de Georges Arthur Forest qui entre-temps a été « embaronné » par S.M. le Roi des Belges[17]) est aussi le « patron politique » d’un certain Frank Robben qui en Belgique s’est vu décerner le « Grand Prix annuel Spécial Big Brother » créé par le « Chien de garde du web belge Ministry of Privacy [18] ». Or éclate en Belgique come un peu partout dans le monde le scandale du « Pegasus Project » dont question plus haut ......... mais il serait trop long de relier dans cette saga tous les partenaires, compères et même, les plus sincères et chers ennemis .... sans que cela ne nous ramène inévitablement à Paul Kagamé et à ses liens avec les pratiques décrites dans le livre de Michela Wrong : « Do not Disturb – The story of a political murder ... » : trafics de matières premières, espionnages, arrestations arbitraires, enlèvements disparitions, suicides suspects, assassinats, chantages, etc. .... On remarque que dans cette structure réticulaire, décrite par Michela Wrong, se trouvent aux nœuds des réseaux complexes toujours les mêmes personnages quelques soient les cheminements qu’on doit suivre pour « tracer » leur « résistible ascension ».

Mon correspondant belge me signale à cet effet qu’un des pôles des pratiques de l’espionnage international serait Bruxelles, capitale européenne et siège de l’Otan. Parmi les principales puissances mondiales espionnant au « plat pays » on trouverait, sans surprise, sur les deux premières marches du podium la Chine et la Russie ... et curieusement suivies sur la troisième marche par .... le Rwanda !!!! A ma question de savoir qui dans les services officiels de renseignements belges utilisent le traçage électronique ? Mon correspondant me répond : « Suivez mon regard ! »

(A suivre, donc !)