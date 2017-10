« Kaizen » et « Lean Six Sigma »... c’est tordu !

Fusionnez kai "changement" et zen "bon", ajoutez Lean "maigre" et Six Sigma "six fois l'écart type" pour le taux de défaut d'une production, et vous obtenez le bonheur des salariés de l'industrie (Motorola, Toyota) mais aussi du secteur tertiaire.

Je résume : lancée par Motorola, l'idée est d'améliorer la qualité et l'efficacité des processus avec des analystes qui impliquent les équipes afin de satisfaire les clients. Le Lean ajoute la notion d'optimiser la productivité et de diminuer les effectifs.

quelques ressources pour ceux qui veulent déjà en savoir plus sur la théorie :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma

http://www.universite-lean6sigma.com/lean-6-sigma

Sont concernés les entreprises industrielles, mais aussi les assurances, les banques, le milieu hospitalier... c'est-à-dire tous les domaines où l'on peut analyser, décortiquer, les process et le fonctionnement des équipes de production ; réorganiser en standardisant et optimisant les méthodes ; mettre en place des outils de suivi statistique.

Et maintenant la pratique , que j'ai vécue au cours de mon expérience dans une, encore récente, vie professionnelle dans la banque :

Des analystes "greenbelt" voire "blackbelt" (niveau hierarchique dans la "secte") débarquent.

"Nous ne sommes là que pour vous écouter, vous comprendre, et surtout pour prendre en compte tout ce que vous faites en plus et qui ne vous est pas reconnu."

"Nous sommes là pour vous écouter et enregistrer toute amélioration pour les clients et les procédures que vous pourriez nous suggérer"

"Nous allons instituer des réunions quotidiennes durant lesquelles vous pourrez exprimer votre expertise pour améliorer la qualité et l'efficacité de votre équipe dans l'entreprise"

Suivent plusieurs semaines durant lesquelles chacun est invité à décomposer et chronométrer tous les détails de son poste de travail et des tâches qu'il exécute quotidiennement.

Les analystes, complaisants, presque "copains", font tout pour convaincre les salariés qu'ils sont "écoutés" et, la majorité le pense !

FIN de la période d'observation et d'analyse

Compte rendu des analystes à la hiérarchie et, puisque c'était le but : préconisations de standardisation des postes de travail et des process, pour obtenir la suppression de quelques postes et emplois.

Nouveau message aux salariés :

"Nous allons mettre en place des outils statistiques qui permettrons de suivre l'efficacité de votre groupe et détecter ce qui ne contribue pas à l'amélioration commune et continue de l'efficacité" !!!

"Les réunions quotidiennes seront l'occasion de commenter l'évolution de l'amélioration continue de l'efficacité, et à chacun de cibler les défaillances voire de critiquer les défaillants et de proposer de nouvelles idées de progression !"

Morale de l'histoire :

Les collègues, trompés, ont été les complices actifs des analystes et, désormais, les réunions quotidiennes les poussent vers une compétition malsaine.

Toute entreprise peut analyser ses process et vouloir les optimiser, mais obtenir que les salariés se mettent eux-même la pression, c'est nouveau et, c'est... tordu !