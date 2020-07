Kanye West deviendra-t-il le 46ème Président des Etats-Unis ?

Bouffon médiatique, imposteur pour les uns, génie incompris pour les autres, personnage complexe à l’égo démesuré pour à peu près tout le monde, Kanye West peut-il devenir Président des Etats-Unis ?

Le rappeur et producteur multi-facettes originaire d’Atlanta, autant connu pour sa musique que pour ses frasques et dérapages artistiques ou son idylle médiatique avec Kim Kardashian, a décidé de se présenter à l’élection Présidentielle américaine de 2020.

Jadis proche des Républicains, soutien de la première heure de Donald Trump (lors de la précédente campagne, on l’a souvent vu casquette M.A.G.A. rouge vissée sur la tête), celui qui se surnomme lui-même Yeezus (mélange de Jesus et de Ye, diminutif de Kanye) a finalement préféré s’en éloigner pour s’auto-désigner candidat de Dieu.

Cet engagement dans la course à la Maison Blanche n’est pas vraiment une surprise pour ses aficionados de longue date, puisqu’il l'avait déjà annoncé dès 2015 lors de son discours aux Video Music Awards sur MTV, puis confirmé en 2016 dans le morceau Facts (« 2020 I'ma run the whole election »).

Si sa mégalomanie légendaire et son ego surdimensionné ne jouent pas forcément en sa faveur, son engagement réel (certes à se manière) pour la cause afro-américaine ne date pas d’hier, et on ne saurait le taxer d’opportunisme à ce sujet. Dans un pays où le mythe du self-made man fait toujours rêver, son ascension spectaculaire et ses succès dans l’industrie musicale ne devraient pas le desservir. Ses multiples relations dans le monde du spectacle et son immense fortune sont un autre atout pour la campagne à mener. Ses positions conservatrices (anti-vaccin, anti-avortement, opposition au « gun control »…) et son prosélytisme religieux devraient assurément trouver une audience dans l'Amérique de l'ère Trump. Ajoutons qu’il sait faire preuve parfois d’une touche humour voire même d’un chouïa d'auto-dérision, par exemple lorsque il se moque de lui-même dans le morceau « I love Kanye » ou quand il se permet de faire un featuring avec un certain ... God sur le morceau I am a God en 2013.

Et puis, honnêtement, venant d'un pays capable de porter Trump à Washington, plus rien ne devrait nous surprendre.

Malgré cela, les chances du candidat West d’accéder à la fonction suprême restent extrêmement minces, et la compétition sera rude pour notre champion. D'autant qu'on lui prête une santé mentale fragile : Docteur Kanye et Mister West seraient en effet atteints de troubles bipolaires, en plus d’être accro à diverses substances plus ou moins légales et toxiques (opioïdes, Twitter, femmes…). Last but not least, son addiction au porno, qui est de notoriété publique, et dont il ne parvient pas à guérir.

Ceci étant dit, le mieux pour appréhender le personnage, c’est peut-être encore d’écouter sa production musicale.

On accordera à Kanye West d'avoir su développer un talent indéniable pour l’art du sample (ou échantillonnage en québécois), au service de la mélodie, talent qui vient compenser un flow qui parfois peut passer pour approximatif comparé à d'autres grands noms du hip-hop américain (Jay-Z ou Eminem par exemple). Outre les fameux « Huh ! » qui caractérisent son style, on notera également qu'il a eu recours par le passé à une utilisation quelque peu abusive de l’autotune pour améliorer son chant, notamment le temps d'un album entier (et vu son succès, il a du en ramasser de l'auto-Thune). On peut également mettre à son crédit des textes percutants (du moins sur le plan formel) aux accents ego-trip très prononcés, et un goût certain pour le clinquant, la démesure, le grandiloquent (sortez les violons). Sans oublier son attirance pour le romantisme cheap très premier degré qui confine au mauvais goût (parodique ?), cf. lui et sa femme nue sur une moto défilant sur fond vert.

Et puis, Kanye West est aussi un formidable dénicheur de talents, qui sait s’entourer et tirer le meilleur de ses collaborations parfois extrêmement nombreuses (plus d'une trentaine d'artistes sur l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy par exemple). Il excelle enfin dans l'art du teasing et de la promotion de ses œuvres.

Précision amusante, comme Vladimir Nabokov, Wassily Kandisky ou encore Franz Liszt, Kanye West serait synesthèthe, du nom de ce « phénomène neurologique non pathologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés de manière durable ». Dans le cas de la synesthésie [musique - couleur] propre à Monsieur West, cela signifie qu’à chaque son qu’il entend est associé une couleur.

Avant de conclure, voici quelques morceaux qui, s’ils ne vous aident pas à mieux cerner sa (ses multiples) personnalité(s), devraient au moins vous faire passer un agréable moment, ou au moins vous introduire à son univers musical si ce n'est pas déjà le cas :

Runaway - sur l'album My Bautiful Dark Twisted Fantasy (2010).

Sur ce morceau qui est probablement le plus long de sa discographie (9 minutes et quelques), Kanye se livre avec sincérité et présente ses excuses pour s'être comporté en véritable "asshole" avec les femmes. Son chant mal placé donne un côté touchant au morceau, et la deuxième moitié du titre après la fausse fin est entièrement chantée au vocoder, ce qui rend les paroles inintelligibles mais leur procure une belle étrangeté. Sans oublier l'orchestre à cordes pour le côté grandiose. Splendide.

"baby I've got a plan : run away as fast as you can"

Hell of a Life - sur l'album My Bautiful Dark Twisted Fantasy (2010).

Quand on s'appelle Kanye West on ne se refait pas. Ou comment désamorcer sa tentative de sincérité de la piste précédente et retrouver sa street cred de vrai thug (en vrai ça veut rien dire). Hell of a life vient donc sciemment démolir tout ce que Kanye avait commencé à dévoiler de sensibilité. Et ça donne un gros banger bien énervé avec un refrain calqué sur le fameux Iron Man de Black Sabbath. Monsieur connait ses classiques !

"I think I fell in love with a porn star / And got married in a bathroom / Honeymoon on the dance floor/ And got divorced by the end of the night / That’s one hell of a life"

Otis - sur l'album Watch the Throne en duo avec Jay-Z en 2011

Sur un superbe sample vocal et piano d'Otis Redding, Ye et Jay se la jouent concours de zizi en passe-passe et font les kékés devant un immense drapeau américain, dans une grosse voiture tunée avec des femmes en tenues légères au milieu des lances-flammes. 100% egotrip.

"Couture level flow is never going on sale/ Luxury rap, the Hermès of verses / Sophisticated ignorance, write my curses in cursive"

Fade - Album The Life Of Pablo en 2016

Morceau groovy qui donne irrémédiablement envie de danser, hommage au Disco et au début de la House. A noter la performance inoubliable de danse musclée par Teyana Taylor en mode Flashdance.

"Oh, deep inside / Deep, deep, down inside / I feel it" (C'est très profond)

Saint Pablo - Album The Life Of Pablo en 2016

Où Kanye commence modeste en parlant de ses difficultés et de ses dettes en mode intimiste, avant de remonter la pente et de remettre les points sur les i avec sa mégalomanie légendaire !

"I'm not out of control, I'm just not in they control / I know I'm the most influential / That TIME cover was just confirmation / This generation's closest thing to Einstein"

Ghost Town- Album Ye en 2018

Beaucoup d'invités pour ce titre percutant et efficace, sur lequel Kanye West nous surprend à chanter plutôt bien. Un petit côté nostalgique pas dégueu. Et l'outro signée 070 Shake marche à fond sur moi.

"I put my hand on a stove, to see if I still bleed / And nothing hurts anymore, I feel kinda free / We're still the kids we used to be"

En complément, je vous recommande également cette superbe compilation d'extraits vidéo intitulée "Kanye West as a Tame Impala Song" qui recense quelques unes de ses meilleures interventions remixées à la sauce Kevin Parker. Alors oui, évidemment, c'est totalement "Out of context", mais c'est vraiment hilarant !

Bref, Kanye West est assurément un génie excentrique. Comme il le dit si bien lui même, « Name one genius that ain’t crazy ! ». Est-ce que ça suffira pour devenir Président des Etats-Unis ?

Promis, je vous préviendrai dès qu'il y aura du nouveau à l'West.