Karl Marx a fait un tour complet en entendant Fabien Roussel

Étant de gauche, Roussel a bien dit une connerie avec son slogan qui n'a d'intérêt que de faire le buzz pour exister au sein d'une gauche où il est largement minoritaire et où son score à la présidentielle a fait chuter Mélenchon dans sa persistance à maintenir une candidature vouée à l'échec. Le PC a eu la chance que la NUPES existe pour s'en tirer avec quelques députés communistes. Alors pourquoi faire le malin quitte à provoquer la division au sein de la gauche ? Manquerait-il tout simplement de jugeotte ?

Mais Roussel a un certain égo qui a besoin d'exister. On a bien vu durant la campagne qu'il aimait les bons mots. Le problème c'est qu'en disant « la gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minimas sociaux et revenus de substitution », et en ajoutant : « Ça montre qu'on a des différences de vue sur ce sujet. Il y a ceux qui défendent le droit à la paresse. Il y a ceux qui défendent de mettre le RSA à 1000€. Eh bien je défends l'idée que nous devons nous projeter dans une société qui garantisse à tous un vrai emploi, une formation », il sous-entend que en dehors de lui, la gauche préfère l'assistanat au travail. Or, jusqu'à présent, la gauche (pas celle qui a versé dans le néolibéralisme de Mitterrand à Hollande) a toujours défendu la valeur travail à l'inverse de la droite qui préfère rémunérer mieux le capital que le travail.

D'autre part, avec ce slogan il oublie ce que lui rappelle Benoît Hamon : « Y a quelqu'un pour rappeler à Fabien Roussel que les 'allocs' dont il parle, ça s'appelle la Sécurité sociale et qu'on la doit notamment à un illustre communiste, qu'on appelait 'le ministre des travailleurs', Ambroise Croizat ».

Julien Bayou a ajouté : "On peut développer une société où il y a du travail sans reprendre les mots de l'adversaire". Quant à François Ruffin dont Roussel a prétendu qu’il pensait comme lui a précisé : « Opposer 'la France qui bosse' à 'la France des allocs', ce n’est pas le combat de la gauche, ce ne sont pas mes mots. Les assistés sont là-haut, gavés de milliards par Macron : c’est notre travail politique quotidien que d'unir le bas contre le haut. »

Qui peut croire que Les autres de la gauche préfèrent donner des allocations plutôt que du travail. Roussel oublie 2 choses : le chômage est subi et que et que les premiers assistés, ce sont nos milliardaires en ces temps de crise. Ils se gavent littéralement sur le dos des travailleurs sans que l'Etat ne fasse rien. Au contraire, il les encourage.

Il oublie aussi, mais l'ensemble de la gauche aussi, que l'assistanat, c'est gagner de l'argent sans travailler et que c'est exactement la définition de l'actionnaire et du rentier ?

La gauche oublie aussi de faire la différence entre profits et dividendes, car ce ne sont pas les profits qui posent problèmes, c'est ce qu'on en fait. Si les sociétés investissaient massivement leurs profits dans l'adaptation écologique, ce ne serait pas choquant. Ce qui est choquant, c'est que les profits sont majoritairement distribués aux actionnaires. Là est le vrai scandale. Et, en effet, Roussel ferait mieux de dénoncer l'omniprésence parasitaire des actionnaires qui sont la cause des plans sociaux et qui obligent l'Etat, par l'intermédiaire de la sécurité sociale, d'assister ceux qu'il n'a pas su protéger en laissant faire ce gavage des rentiers.

S'agissant de Sandrine Rousseau, j'ai plutôt l'impression qu'elle s'est emmêlée les pinceaux, car son propos était surtout celui-ci : "Je rappelle quand même que Marx dénonçait l'exploitation des salariés et le fait que les chefs d'entreprise faisaient des plus-values sur le travail". Avant de dire cette connerie : "Là on n'est pas du tout là-dedans, la valeur travail, pardon, c'est quand même une valeur de droite". Non c'est le capital la valeur de la droite et pas celle du travail à moins qu'elle ait voulu parler de l'exploitation du travailleur. Mais ça n'est pas si clair, elle qui défend la semaine de 4 jours pour partager le travail et prendre le temps de vivre.

C'est un mensonge de dire que la gauche préfère s'occuper de l'aide aux victimes des patrons de droite qui préfèrent rémunérer leurs actionnaires. Karl Marx l'inventeur du communisme a dû faire un tour complet sur lui-même en entendant celui qui est chargé de porter sa parole. A l'heure où on a 89 députés du RN, on doit tout tenter mais certainement pas en divisant son camp.

Fabien Roussel nous promettait « les jours heureux ». Souhaitons-lui bien du plaisir au sein de son parti.

Licence creative commons