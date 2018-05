Karl Marx a-t-il beaucoup tué ?

Constater une situation et l’écrire dans un bouquin est à la portée de tous. De nombreux écrivains l’ont fait au travers des siècles et pourtant ils n’ont pas fait naître des dictatures et provoqué des millions de morts.

Pourtant, Marx allait beaucoup plus loin en disant « qu’il fallait tout détruire [au premier sens du terme] pour tout reconstruire », ce qui relève d’une bêtise crasse sans précédent parmi les auteurs influents de ce siècle. Effectivement, éliminer sous toute forme son passé en croyant qu’on peut construire un avenir meilleur est complètement idiot ; c’est justement en le prenant en compte qu’on arrive à avancer et faire mieux.

Eradiquer une classe est simplement irréaliste, comme mettre toute la société sur un même plan. Ce qui est défini par « la lutte des classes » n’est pas un produit du « capitalisme » mais de la nature humaine - chacun cherchant à améliorer sa condition et/ou garder ses privilèges. Le capitalisme n’a originellement rien de nocif, c’est notre manière de l’utiliser qui l’est.

La seule chose que nous puissions faire c’est redistribuer le pouvoir et les richesses, encadrer le processus par des lois strictes et bien définies afin de prévenir les abus, détournements et les punir fermement. En France, il faudra également (il y a urgence) réhabiliter et mettre à jour l’intégration sociale et économique afin de parvenir à une forme d’égalité - n’existant plus actuellement.

Je trouve choquant que certains pensent que Marx n’a rien provoqué. C’est comme si on descendait un type et qu’on accusait le flingue. L’idéologie imbécile et bisounoursaire est autant responsable de la suite des évènements que les bouchers qui ont mis en place lesdites idées des auteurs.