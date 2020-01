Kaspersky, la derière analyse 2020 en cybersécurité d’entreprise

Au début de cette année Kaspersky a décrit les risques et les tendances de la cybersécurité dans le cloud avec des attaques de plus en plus sophistiquées. De plus en plus d'entreprises choisissent de s'appuyer sur le cloud, comme en témoigne le nombre croissant d'entreprises professionnelles qui disposent d'infrastructures totalement ou partiellement gérées de cette manière. Cette fonctionnalité est maintenant ancrée et le thème de la migration des données vers le cloud a été l'une des principales tendances des deux dernières années. Kaspersky a analysé la situation actuelle et a cherché à tracer un scénario de cybermenaces dans la sphère de l'entreprise en 2020.

Un directeur de Kaspersky a déclaré : ”Les entreprises doivent continuer à considérer la cybersécurité comme une priorité. Ceux qui prévoient de mettre en œuvre une infrastructure cloud en 2020 devraient planifier avec leur fournisseur un plan d'action en cas d'incident, car le temps de réaction est un facteur essentiel en ce qui concerne les risques de cybersécurité. Il est très important d'avoir également une visibilité complète en ce qui concerne les données qui sont enregistrées et de savoir comment les sauvegarder périodiquement. La manque de clarté sur ce type d'information peut entraîner des complications ou même rendre impossible les enquêtes sur les accidents réussis. Les entreprises devraient également se renseigner sur le niveau de cybersécurité adopté par le fournisseur. Nous ne devons pas oublier l'importance de l'écoute et de la formation des employés : une bonne connaissance des normes de base du cyber-hygiène peut limiter considérablement le risque de dommages graves résultant de cyber-accidents”.

Il deviendra de plus en plus difficile pour les cybercriminels de séparer les ressources des entreprises ciblées par celles des fournisseurs de services cloud, car les limites de l'infrastructure elles-mêmes sont devenues plutôt labiles. Il sera donc plus difficile de mener une cyberattaque, et pour cette raison, on suppose que les auteurs de menaces adopteront des techniques plus sophistiquées ou choisiront d'augmenter la fréquence des attaques elles-mêmes.

Kaspersky a également noté que la sensibilisation à l'importance de la sécurité des infrastructures cloud ne s'accroît pas aussi rapidement que la popularité des services eux-mêmes. Les enquêtes sur les accidents qui peuvent survenir deviendront de plus en plus complexes et, dans certains cas, moins efficaces. Par conséquent, le coût de ce type de service augmentera également en raison de l'augmentation des coûts d'enquête.

Dans ce contexte plutôt alarmant, Kaspersky note que les entreprises et les organisations accordent encore de plus en plus d'attention à la question de la cybersécurité : considérant les difficultés que les cybercriminels pourraient rencontrer dans la réalisation d'attaques standard, Kaspersky prédit une augmentation de ceux qui exploitent l'ingénierie sociale, en particulier, par le biais de campagnes de phishing qui ciblent les employés des entreprise.

En outre, en raison du coût sans cesse croissant des vecteurs d'attaque, les cybercriminels seront de plus en plus orientés à offrir de l'argent à ceux qui travaillent au sein de l'entreprise ciblée.

L'une des armes à ne pas sous-estimer en 2020 est le cyber-chantage dans le domaine des entreprises qui peuvent être en mesure de récupérer des renseignements personnels sur les employés d'une entreprise en les exploitant pour leurs cybercrimes.

Alors, attention les yeux !!!

(Source : https://www.informatiquenews.fr/les-tendances-2020-autour-de-la-cybersecurite-66000)