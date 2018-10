Katniss Tamimi ou Ahed Everdeen

Les jeunes veulent des aventures. Dieu les pardonne. Malheureusement, des marxistes cinquantenaires ayant passé l'âge des gamineries s'enfoncent dans un infantilisme certain : ils ne veulent pas vieillir (pour X raison). Cette juvénilisation doit s'incarner, prendre corps. Pour cela... Ahed Tamimi. Cependant une telle incarnation étouffe dans l'oeuf la possibilité de la réussite du mouvement dont elle doit apparemment assurer le salut – mouvement anti-infantiliste à la base.

Ahed Tamimi est une jeune palestinienne qu'on ne présente plus. Elle fut célébrisée bien malgré elle (?) le jour où (après qu'elle eut giflé un militaire) des policiers israéliens l'enfermèrent en ignorant qu'aller opérer (en l'espèce) un effet Streisand et que tous les médias se concentreraient sur son activisme particulier.

Or, comme certains ont pu le remarquer, l'amour soudain des Occidentaux pour la jeune fille n'est pas un hasard. En vérité, il est même très clair : Ahed Tamimi est Katniss Everdeen1.

Et la raison de sa célébrité est due à la « katniss-everdeenation » des esprits.

Ceci consiste dans le simple fait qu'avec la juvénilisation des combats, à savoir l'association fabuleuse de la jeunesse à la rebellitude, on peut aisément faire le parallèle entre, d'une part, la jeune palestinienne, et de l'autre, les Harry Potter, les Katniss Everdeen, et que sais-je encore (ou comme les personnages de Le Labyrinthe, de 2014, film immonde s'il en est).

Une fois encore, le processus s'avère courant. On a affaire, de fil en aiguille, à la mythisation de l'événement qui, à cause de sa structure intrinsèquement pauvre, doit, par l'imagination des foules, s'enjoliver en archétypant ses figures principales. Ainsi Ahed Tamimi devient-elle Katniss, c'est-à-dire la surchrétienne révoltée (car qui sont Katniss Everdeen et Ahed Tamimi, sinon des marxistes – donc des sur/subchrétiennes – qui s'ignorent ?).

En fait, cette mythisation d'une histoire banale ne relève pas du hasard. Plutôt, le mythe donne le nord et le sud. Ce faisant, ses partisans apprécient les gestes d'Ahed Tamimi dans la mesure où elle imite Katniss Everdeen (par conséquent dès lors qu'elle imite Jésus-Christ, puisque Katniss Everdeen – bien qu'elle ne soit pas noire et/ou handicapée – est une réactualisation christique en tant que libératrice du mal).

La seule chose – peut-être inquiétante – est non pas qu'il y a eu mythisation d'un personnage actuel ce qui, à vrai dire, est plutôt courant. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est bien le fait qu'à tout prendre les politiques et les badauds optent davantage pour une historiette juvénile (The Hunger Games), cryptoreligieuse, en lieu et place d'une franche histoire religieuse, à savoir un mythe « en soi ». Et comme toujours, pencher pour un mythème (« Ahed Everdeen, ou Katniss Tamimi est la rebelle sacrée ») dégradé par rapport au mythème originel est un signe de dégradation générale de la conscience2 qu'on entretient par rapport à soi.

Si bien que, au niveau de l'intellectualité, les agents de communication propalestiniens devraient y réfléchir à deux fois : comment peut-on prendre au sérieux une jeune fille lors même qu'on juvénilise davantage (afin de faire correspondre au mode de pensée – arabe comme européenne – « capitaliste ») cette jeune fille dont on prétend qu'elle incarne un combat sérieux ?

Soit elle est importante, dans ce cas devant nécessairement suivre une modalité d'existence médiatique spéciale basée sur la condition usuelle de la sériosité (style académique, etc., serait-il singé), soit elle est au fond comme ceux qui l'utilisent à profit : des enfants ennuyés par l'absence générale de motivations existentielles.

En somme, ceux derrière Ahed Tamimi, pourrait-on dire, sont désespérés de ne pas faire partie d'une histoire...

Par conséquent, ils s'inventent une vie par la voie de la facilité... Le capitalisme !

Ce qui est d'autant plus paradoxal que la critique originelle des propalestiniens touche au mode même du fonctionnement du capitalisme juvénile au moyen duquel, selon eux, la dualité Israël-Etats-Unis prospéreraient.

Qu'on utilise les armes de l'ennemi, je comprends. Seulement savent-ils ce qu'il en coûte ? Savent-ils au surplus qu'à utiliser de telles manières ils s'« occidentalisent » eux-même dans la démarche ?

Car ce n'est pas à l'esprit arabe, l'esprit islamique ou à l'essence du monde oriental (à l'image d'une Jeanne d'Arc palestinienne) qu'Ahed Tamimi est associée, mais à Katniss Everdeen (par laquelle advient la consommation), donc à l'esprit occidental inconscient.

L'idée occidental de la Palestine des Palestiniens eux-mêmes vis-à-vis de leur pays, lancée par eux-mêmes devant l'idée orientale des Occidentaux vis-à-vis de la Palestine.

Cheval de Troie !

1 Il serait même probable qu'elle soit Jésus-Christ, vu comment L'Humanité parle d'elle : son visage juvénile « éblouirait » les allées du Parc de la Courneuve ; sa venue provoquerait des « liesses de joie ».

2 Si d'aventure des malins quidams auraient comme dans l'idée de « démythiser » Ahed Tamimi ou, autrement, de profiter de tels constats pour se moquer de l'habitude occidentale qui consiste, pour ainsi dire, à faire correspondre les figures réelles à des figures filmiques, il faudra rétorquer en rappelant qu'à y regarder, qu'on fasse correspondre Ahed Tamimi à Everdeen ou à Jasmine d'Aladdin ou quelque autre personnage arabe par souci d'antiblanchisme, cela revient au même, et que ma critique (ou ma remarque) les concerne aussi.