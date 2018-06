Kelly Betesh : la passion du nationalisme

Ancienne égérie du Front National, passée chez les Patriotes, Kelly Betesh est une étudiante en maïeutique (future sage-femme) âgée de vingt-trois ans que le grand public connaît depuis 2015 pour ses différentes apparitions sur les affiches du FN et quelques interventions télévisées, dont sur C8, dans l'émission Salut les Terriens, samedi 9 juin, émission lors de laquelle elle a rappelé son attachement à la France et à Florian Philippot et tendu la main à Alexis Corbières pour un éventuel et improbable rapprochement entre les deux partis.

Née le 20 juin 1995 (soit, 67 ans jour pour jour après Jean-Marie Le Pen) la jeune femme est issue d'une famille franco-israélienne "de tradition souverainiste" selon ses propres mots. Elle ne cache d'ailleurs pas ses origines juives et son soutien à Israël, arborant avec fierté une petite étoile de David, mais elle reste néanmoins "républicaine et laïque". Particulièrement sourcilleuse envers l'islam, elle se dit contre le port du voile : "Dans mon école, on a obligé les filles à retirer leur foulard, et tout va mieux depuis", déclarait-elle en février à nos confrères de Vice.

Le grand public l'a découvert en 2015, lors d'une campagne de communication du FN sur "l'islamisation des banlieues". D'un côté une femme en burqa, de l'autre Kelly Betesh, le tout orné du slogan "Choisissez votre banlieue !". Trait caractéristique : la demoiselle aime s'habiller aux couleurs du drapeau français, comme en témoignent ses nombreuses photos sur twitter où elle pose avec des robes et t-shirts tricolores.

C'est au lycée qu'elle adhère au FN, séduite par le concept de préférence nationale, ce qui provoque la méfiance de ses camarades souvent issus de la gauche bobo. Vite remarquée par Julien Rochedy (alors président des jeunes FN) la discrète Kelly se retrouve vite propulsée au rang de mannequin officiel du FN. Elle est en outre nommée responsable des FNJ des 5ème et 6ème arrondissements de Paris. En 2014, elle rejoint également la Cocarde Étudiante (syndicat étudiant dextrogyre qui jugeait l'UNI trop modérée) et en devient la responsable au sein de l'Université Paris V.

Elle n'a alors d'yeux que pour Marine… et pour Jordane Bardella, actuel porte-parole du FN, un jeune cadre ambitieux dont elle a été la petite amie pendant plus d'un an. Personne n'imagine qu'elle puisse quitter le FN auquel elle semble liée au point de défendre Jean-Marie Le Pen lorsqu'il est déchu pour ses propos sur la Shoah… "Ce n'est pas un nazi", déclare-t-elle encore aujourd'hui, position qu'elle avait aussi défendue face à Cohn-Bendit sur LCP, balayant d'un revers de main toute accusation de racisme ou d'islamophobie à l'encontre du FN. Elle se rapproche cependant de Florian Philippot, mais il n'est pas encore question de fronder.

C'est pourtant ce qui arrive à l'automne 2017, lorsqu'après des mois de guerre froide entre Le Pen et Philippot, survient le CouscousGate, un élément déclencheur dans le départ de ce dernier des rangs du FN. Souvenez-vous : réunis à Strasbourg dans le cadre de leurs activités militantes, Florian Philippot et plusieurs jeunes frontistes dont Kelly Betesh vont déjeuner et se prennent en photographie dans un restaurant-couscoussier. C'est encore Kelly Betesh qui met le feu aux poudres en affichant la photo sur son compte twitter, provoquant l'ire de la fachosphère qui y voit une trahison à la sacro-sainte gastronomie française. Au terme de ce scandale (qui ne fut en fait qu'un prétexte) Florian Philippot claque la porte du FN, suivi de centaines d'adhérents dont la fidèle Kelly qui aime décidément les causes perdues.

C'est désormais aux Patriotes qu'elle dédie son énergie et sa jeunesse, et c'est avec le jeune conseiller régional Thomas Laval (devenu également philippiste) qu'elle file le parfait amour. Ses anciens camarades – dont, disons-le, beaucoup bavaient littéralement à la simple mention de son nom – ne lui pardonnent pas son départ et ne l'appellent plus que "la félonne", certains feignant même de découvrir ses origines… Quant à son ex petit ami, Jordane Bardella, il jure ses grands dieux, qu'il ne la connaît pas. Idem pour Davy Rodriguez (le jeune cadre qui a insulté un vigile noir) qui affirme n'avoir jamais entendu parler d'elle, alors que des dizaines de photos les montre ensemble à des réunions et évènements du FN.

La jeune fille fait fi de ce qu'elle considère à présent comme du passé. Elle a juré fidélité à son Florian, et n'hésite plus à employer le terme "extrême-droite" pour désigner les frontistes les plus virulents. Chez Ardisson, elle s'est décrite comme "une grande défenseuse de la démocratie" et se dit prête à travailler avec la droite mais aussi l'extrême-droite "dans l'intérêt de la France". Réunir l'extrême-droite et l'extrême-gauche : Niekisch et les Strasser ont échoué, Kelly Betesh y arrivera-t-elle ? Pour le moment, elle joue son rôle à merveille : donner un visage humain au nationalisme et rajeunir cette idéologie. A n'en pas douter, cette jeune fille timide avec un petit air de Rita Hayworth est promise à une grande carrière dans le nationalisme.