Khamenei : l’Iran souhaite la disparition de l’Etat d’Israël et non celle des Juifs

Discours du Guide Suprême de la Révolution Islamique, Sayed Ali Khamenei, le 15 novembre 2019, lors d'une réunion avec des représentants du gouvernement de la République Islamique, des ambassadeurs des pays musulmans et des participants à la 33e Conférence sur l'unité islamique, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du Prophète de l'Islam.

Source : english.khamenei.ir

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

[...] En ce qui concerne la Palestine, je tiens à dire certaines choses. Notre position sur la question palestinienne est une position de principe. C'est une position de principe qui est catégorique. Avant même le triomphe de la Révolution Islamique, depuis les débuts du mouvement révolutionnaire, notre grand Imam (Khomeini) a souligné le danger de l'influence sioniste, de l'ingérence sioniste et de l'oppression sioniste. Et nous avons adopté cette attitude dès les premiers instants du triomphe de la Révolution.

La première chose qu'a faite la Révolution est de s'approprier l'ambassade sioniste à Téhéran et de la donner aux Palestiniens. Cette action était à la fois pratique et symbolique, et nous avons continué sur cette voie jusqu'à aujourd'hui. Nous avons soutenu et aidé les Palestiniens de toutes les manières, et nous continuerons à le faire. Il n'y a aucune condition ou restriction à ce sujet. Le monde musulman entier doit aider la Palestine.

Notre défunt Imam (Khomeini), que Dieu le Très-Haut l'agrée, ne cessait d'évoquer, de même que les responsables de la République Islamique (d'Iran) dans leurs déclarations, (la nécessaire et inéluctable) éradication de l'Etat d'Israël. Nos ennemis interprètent faussement notre propos.

L'éradication de l'Etat d'Israël ne signifie nullement l'éradication du peuple juif. Nous n'avons aucune querelle avec lui. Cela signifie l'éradication de l'Etat, du régime imposé (de force en Palestine). L'éradication d'Israël signifie que le peuple de Palestine, qui est le propriétaire légitime de ce territoire, qu'il soit musulman, chrétien ou juif, les propriétaires originels et authentiques de la terre de Palestine, doivent eux-mêmes élire leur gouvernement. Ils vont exclure les (occupants) étrangers [tout comme les colons français expulsés d'Algérie], les bandits et les criminels, à l'instar de Netanyahou et de ses semblables, qui sont de véritables racailles. Ils doivent les exclure et gouverner eux-mêmes leur pays.

Voilà ce que signifie l'éradication de l'Etat d'Israël. Et cela se produira inéluctablement.

Certains disent qu'après 70 ans d'existence de cet Etat usurpateur, sa disparition est improbable. Cependant, les Etats des Balkans par exemple, et bien d'autres, ne sont devenus indépendants qu'après 60 ou 70 ans d'occupation. Mais en fin de compte, leurs territoires ont été restitués à leurs peuples.

La fin d'Israël n'est pas improbable ou chimérique. « Cela n'est point difficile à réaliser pour Dieu. » (Coran, 35, 17). Cela adviendra assurément.

Nous soutenons le peuple de Palestine. Nous sommes des partisans de l'indépendance de la Palestine. Nous soutenons le salut et la libération de la Palestine. Nous ne sommes pas antisémites. Dans notre propre pays, de nombreux Juifs vivent en toute sécurité. [...]

