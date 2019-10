Khamenei : les négociations sont une supercherie, l’Europe est notre ennemie au même titre que les Etats-Unis

Source : english.khamenei.ir

Ces déclarations du Guide Suprême de la Révolution Islamique d'Iran, prononcées à diverses occasions entre juin et octobre 2019, montrent clairement la fermeté et la constance de la position iranienne. Elles révèlent également le caractère pathétique de la diplomatie d'entremetteur de Macron, qui joue docilement la carotte sous les directives de son maître Trump (lui-même virtuose du bâton), et se ridiculise à frapper vainement à la porte de Rouhani pour lui passer Trump au téléphone en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Le résultat était couru d'avance : tous les dirigeants iraniens ont dit et répété inlassablement qu'ils ne parleraient pas aux Etats-Unis avant la levée des sanctions et le retour au JCPOA ou Accord sur le nucléaire P5 + 1. Ils ne permettront pas à Trump de réaliser une opération de communication spectaculaire mais stérile comme il a pu le faire avec la Corée du Nord.

Macron se sent probablement important, paraissant prendre une initiative de paix audacieuse qui le place sur le devant de la scène internationale, mais en réalité, il n'est qu'un roquet de Washington. La 'résistance' de l'Europe et l'INSTEX, système visant prétendument à contourner les sanctions américaines, ne sont qu'un leurre téléguidé par Trump pour maintenir le contact, mais il ne dupe nullement les Iraniens qui jugent sur pièces, et ne voient rien de concret.

Il ne saurait y avoir de plus grand contraste que celui du dirigeant d’une nation authentiquement souveraine, l’Iran, face au laquais servile de Trump. Pourrons-nous un jour atteindre une telle indépendance, un tel sens de nos intérêts nationaux, de la justice et de la dignité, et goûter à une telle fierté d’être Français ?

Sayed Hasan

Non, petit, tu n'auras pas de friandise.

Discours prononcé le 26 juin 2019 par l’Ayatollah Khamenei, Guide Suprême de la Révolution Islamique, lors d’une réunion avec le chef et des responsables du pouvoir judiciaire. La réunion s'est tenue à l'occasion de la semaine de la justice.

Source : http://english.khamenei.ir/news/6866/Negotiation-with-the-enemy-is-deception

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

[...] En ce qui concerne les questions politiques actuelles, la nation iranienne a heureusement manifesté sa dignité, sa grandeur et sa puissance au vrai sens du terme. Cette affirmation n'est pas liée aux incidents récents (drone américain abattu) – bien sûr, ces incidents en constituent un autre exemple – mais plutôt aux 40 dernières années, durant lesquelles notre peuple a réellement démontré sa grandeur. Quand on voit que politiciens, diplomates et autres continuent de dire, par le biais de médias étrangers, que l'Iran ne peut pas être mis à genoux par la pression, les sanctions, les menaces, etc., cela ne provient pas des événements du mois dernier ou des deux ou six derniers mois ; il s’agit plutôt de 40 ans de mouvement de la part de la nation iranienne.

Avec la Révolution, le peuple iranien est sorti de la chape de soumission et d'humiliation qui lui avait été imposée. Il a brisé cette chape et en est sorti. L’identité iranienne s’est manifestée avec des caractéristiques islamiques. Les Iraniens exigent dignité, indépendance et progrès. C'est pourquoi ils ne sont pas influencés (par les modèles étrangers ou les menaces extérieures), quelle que soit la pression exercée par les ennemis oppresseurs. Il suffit de regarder nos différents rassemblements (comptant des dizaines de millions de personnes), le rassemblement de la journée d’Al-Quds (Jérusalem) et le rassemblement du 22 Bahman (jour commémorant la Révolution Islamique de 1979). Cela fait 40 ans maintenant que notre peuple est ainsi. Est-ce quelque chose de négligeable ?

Il suffit de regarder les élections. Nos ennemis ont créé de nombreux obstacles sur la voie des élections dans notre pays, mais le peuple montre sa présence à diverses élections avec une détermination et une volonté éminemment louables. À la fin de l'année, il y aura une autre élection. Malgré les doutes créés par certaines personnes, je sais que les citoyens participeront aux élections avec enthousiasme et ferveur. Ces éléments témoignent de la grandeur de la nation iranienne.

Maintenant, ils accusent notre grande nation courageuse et renommée (de tous les maux). Qui profère ces accusations ? Le gouvernement le plus vicieux du monde, autrement dit, le gouvernement américain ! Le gouvernement et le système politique les plus vicieux – le principal facteur des guerres, du sang versé, de la discorde et du pillage des nations au cours d’une longue histoire, et pas seulement des 10 à 20 dernières années –, et les personnalités les plus détestées de ce gouvernement accusent la nation iranienne ! Chaque jour qui passe, ils injurient la nation iranienne et l’insultent d'une manière ou d'une autre. La nation iranienne n'est pas émue par ces insultes. La nation iranienne ne reculera pas face à ces insultes et ces propos injurieux !

La nation iranienne est exposée à un acte d’injustice : ces sanctions oppressives constituent un acte d’injustice manifeste contre la nation iranienne. La nation iranienne a été soumise à l'oppression, mais elle n'est pas faible. La nation iranienne est puissante. Par la faveur et la grâce de Dieu, la nation iranienne atteindra de manière décisive les objectifs qu’elle s’est fixés.

Nous avons été opprimés, mais nous ne sommes pas faibles. Nous sommes puissants. La raison principale et décisive du pouvoir de la nation iranienne est sa croyance en l’assistance divine. « ‘Ne craignez rien’, dit le Seigneur. Je suis à vos côtés, et je vois et j’entends tout. » [Coran, 20, 46]. Dieu l'Exalté est avec nous. Il nous aide. Un signe de cette assistance est ces 40 années de complot contre nous. Nos ennemis ont exercé tant de pressions. Ils ont mené des guerres, créé la sédition et tenté d'infiltrer et de dresser des terroristes contre le peuple. Ils ont fait des milliers de choses ignobles et perfides contre cette nation. Cependant, la nation iranienne se tenait comme une montagne et devenait de plus en plus forte jour après jour. Aujourd'hui, elle est encore plus forte et plus puissante qu'il y a 10 ou 20 ans.

Maintenant qu’ils n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs par la pression, etc., pensant que la nation iranienne est une nation naïve et simple d'esprit, ils disent : « Négocions, parce que vous pouvez aller de l’avant. ». Oui, la nation iranienne va sûrement aller de l’avant – mais sans vous ! Si vous venez, il n'y aura pas de progrès ! Vous, les Anglais et les autres, contrôliez tout dans ce pays pendant 50 ans durant l'ère des Pahlavi – en particulier, les États-Unis ont profité de cette domination pendant environ 30 ans pendant le deuxième monarque Pahlavi. Cependant, notre pays régressait de jour en jour ! Vous ne pouvez pas être un élément de progrès. Vous êtes un élément du retard de la nation iranienne ! La nation iranienne fera des progrès à condition que vous ne vous en approchiez pas.

Ils disent : « Négocions ! ». La négociation est une supercherie. Négocier quoi ? Nous avons une arme entre les mains, et ils n'osent pas avancer. Par conséquent, ils disent : « Donnez-moi votre arme ou déposez-la pour que je puisse vous faire subir tout ce que je veux et fomenter toutes sortes de calamités contre vous. » Voilà ce que sont les négociations. Si vous acceptez les termes de cette négociation, ce sera votre fin. Et si vous n'acceptez pas leurs conditions, la situation sera la même : les mêmes escarmouches, les mêmes menaces et les mêmes campagnes de propagande. Ils diront : « Ils n'acceptent pas ces conditions raisonnables. » Et ils nous rabâcheront les oreilles avec les droits de l'homme aux Etats-Unis et d’autres remarques absurdes. Ils ont assassiné plus de 300 civils innocents dans un avion de ligne [iranien] et ils prétendent défendre les droits de l'homme ! Ils aident les Saoudiens en bombardant cruellement la population au Yémen : les gens au marché, à la mosquée, dans les moments de joie et de deuil, à l'hôpital et dans d'autres endroits du même genre – et ils prétendent ensuite défendre les droits de l'homme ! Ils sont comme ça. (Leur hypocrisie est sans limites).

Non, la nation iranienne a trouvé son chemin. Notre chemin a été tracé par la Révolution. C'est notre magnanime Imam (Khomeini) qui l'a tracé. Nos objectifs sont clairs. Au cours des dernières décennies, ces objectifs ont réapparu à maintes reprises et constituent des objectifs précieux et attrayants : bien-être, dignité sociale, rationalité maximale, science avancée et supérieure, tranquillité sociale et sécurité sociale. Ce sont nos objectifs que l'Islam a fixés pour toutes les nations. L’Islam nous a également fixé ces objectifs et nous les avons toujours poursuivis. Malgré les désirs insensés de l'ennemi, nous les atteindrons tous ! [...]

***

Discours prononcé le 17 septembre 2019 par l'Ayatollah Khamenei, Guide Suprême de la Révolution Islamique, au début des cours de Dars-e Kharij (post-doctorat en sciences islamiques).

Source : http://english.khamenei.ir/news/7045/The-maximum-pressure-policy-of-the-US-against-Iran-has-failed

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

[...] Nous ne devons pas nous en remettre aux étrangers. Nous ne devons pas fonder nos espoirs sur tel ou tel gouvernement. Nous ne devons pas compter sur nos rencontres avec telle ou telle personne. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que nous devrions fermer les portes des relations avec les gouvernements du monde entier. J'ai moi-même été Président de ce pays pendant de nombreuses années. Je suis un homme de négociation et de dialogue. Cependant, c'est une chose d'avoir des réunions avec les autres, mais c'est tout autre chose de tout remettre à plus tard, comptant sur les bénéfices à tirer de réunions à venir. C’est quelque chose que nous désapprouvons. Il faut tirer parti autant que possible des ressources du monde extérieur, mais il faut savoir que le remède à nos problèmes réside dans notre pays, et non à l’étranger. Résoudre les problèmes est le travail de notre peuple et de nos responsables.

On ne peut s’attendre à ce que les étrangers aident la République Islamique, qui a introduit une nouvelle voie dans le monde. La République Islamique présente une nouvelle idée au monde. Les partisans du capitalisme occidental en décomposition ne pourront jamais accueillir ce nouvel appel, cette nouvelle idée et cette nouvelle voie. Ils ne pourront jamais l’aider à aller de l’avant. Ils feront preuve d’hostilité contre nous autant qu'ils le peuvent, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Bien sûr, ils vont échouer. Leur hostilité ne les mènera nulle part, en particulier ceux dont l’hostilité est évidente – les États-Unis, par exemple. Par la grâce de Dieu, nous l’avons emporté et nous continuerons à l’emporter face à eux à l’avenir, mais nous devons absolument savoir qu’ils sont nos ennemis irréductibles.

Dans le temps présent, vous pouvez voir que les Américains continuent à poursuivre la question des négociations. C'est un piège. Tout le monde devrait le savoir et y faire attention. Bien sûr, les Américains ne disent pas toujours la même chose. Ils parlent parfois de « négociations sans conditions », parfois de « négociations sans poser de conditions préalables » et parfois de « négociations avec 12 conditions préalables » ! Leur politique est peut-être très chaotique, et il est possible qu’ils ne sachent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est une possibilité. Une autre possibilité est qu'il s’agisse d’une stratégie. Elle consisterait à dire tout et son contraire pour nous dérouter (et nous intimider).

Bien sûr, nous ne tomberons pas dans la confusion. Notre voie est claire. Nous savons ce que nous faisons. Lorsque les États-Unis disent « Négocions », cela ne veut pas dire « Trouvons une solution juste ». Non, cela signifie « Asseyons-nous à la table des négociations où vous cèderez à nos exigences. » Ce qu’ils entendent par négociations, c’est une reddition.

Ils sont devenus tellement effrontés qu'ils le disent franchement. Auparavant, j’ai toujours dit que c'était ce que recherchaient les Américains, mais certains disaient que c'était faux. Maintenant, les Américains le disent eux-mêmes : ils ne veulent pas discuter mais imposer leur volonté. Il y a quelques jours à peine, l'un d'entre eux a déclaré que nous devrions nous asseoir à la table des négociations et que l'Iran devrait accepter telle et telle condition. C'est ce qu'ils entendent par négociations : ils exigent quelque chose et nous devrions nous exécuter ! Très bien, ils devraient aller négocier de la sorte avec ceux qui se comportent comme leurs vaches laitières (l’Arabie Saoudite, désignée comme telle par Trump pendant sa campagne électorale), mais la République Islamique est la République des croyants, des musulmans œuvrant pour Dieu et de la dignité. Une négociation dans laquelle nous devrions accepter tels et tels termes n'a pas de sens.

Il faut que le public, les intellectuels et les responsables soient très attentifs à ce point : le gouvernement des États-Unis a adopté une politique de pression maximale contre la République Islamique. Ils parlent eux-mêmes d'exercer une pression maximale. L’administration actuelle des États-Unis dit que la République Islamique ne peut pas être mise à genoux par la déférence, les mots doux, etc. L’Iran ne peut pas accepter les diktats par la simple coercition. Par conséquent, ils doivent exercer une pression maximale contre nous.

Et vous êtes déjà témoin de ce en quoi consiste la pression maximale : toutes sortes de sanctions, des menaces constantes, divers discours et délires dans les médias, etc. Voilà ce qu’est la pression maximale. Ils espèrent que cette pression maximale fonctionnera. Ils veulent exercer une pression maximale sur leurs propres rivaux intérieurs et sur les Européens. En outre, ils veulent établir comme une politique définie des États-Unis que confronter l'Iran n'est possible que par une pression maximale.

Eh bien, comment comptent-ils prouver qu’ils ont réussi ? Parce que jusqu’à présent, la pression maximale a échoué, comme ils le reconnaissent eux-mêmes. Parmi les Américains eux-mêmes, il y a beaucoup de gens – et il y en a également beaucoup ailleurs dans le monde – qui disent que la pression maximale que les États-Unis ont exercée n'a pas réussi à mettre l'Iran à genoux jusqu'à présent. Bien sûr, c'est certainement le cas. Alors, comment veulent-ils prouver que la pression maximale fonctionne ? En trainant la République Islamique jusqu'à la table des négociations. Ils veulent dire : « Ces personnes qui assuraient qu'elles ne négocieraient pas avec les États-Unis ont été forcées par la politique de pression maximale à s'asseoir à la table des négociations. » C'est l'objectif. En agissant de la sorte, ils veulent prouver au monde entier que la seule façon de faire face à la République Islamique est celle-ci, et ils veulent l’établir dans leur politique. Telle est leur politique.

Nous devrions faire attention au fait que si notre ennemi réussit à prouver que la politique de pression maximale est le seul remède pour l'Iran et qu'elle porte ses fruits, l'Iran ne retrouvera plus jamais la tranquillité ! Chaque fois qu'ils exigeront quelque chose de la part de la République Islamique en recourant à l'intimidation, si la République Islamique cède, il n'y aura pas de problème, mais si elle ne cède pas, ils exerceront alors une « pression maximale ». S'il devient clair pour eux que la pression maximale porte ses fruits, la République Islamique, notre cher pays et notre cher peuple ne pourront plus jamais jouir de la tranquillité. La raison en est que cette politique se tiendra derrière toutes les demandes illégitimes, arrogantes et intimidantes des États-Unis. Tel est la réalité.

Quand ils insistent sur les négociations, quand ils utilisent les Européens comme intermédiaires – je parlerai des Européens dans un autre discours – et quand ils continuent à dire que si nous rencontrons le Président américain, tous nos problèmes seront résolus, voilà ce qu’ils souhaitent vraiment ; ils veulent prouver que la politique de pression maximale est une politique couronnée de succès, et qu’ils devraient toujours l’employer face à l’Iran. En ce qui nous concerne, notre tâche est de prouver que la politique de pression maximale ne vaut rien face à la nation iranienne !

Si nous voulons résumer ces points en deux phrases, la première est que négocier avec les États-Unis signifie imposer des revendications américaines à la République Islamique. La seconde est que les négociations signifient le succès de la pression maximale exercée par les États-Unis. C'est pourquoi vous avez pu voir que l'honorable Président, le ministre des Affaires étrangères et les responsables du pays ont tous unanimement déclaré que nous ne négocierions pas avec les États-Unis : ni dans les négociations bilatérales, ni dans les négociations multilatérales. Si les États-Unis reviennent sur ce qu'ils ont dit (et fait), s'ils reviennent aux termes de la négociation nucléaire qu'ils ont violée, s'ils expriment leur regret et redeviennent un des pays signataires de l’Accord, alors ils pourront être l'un des pays parmi d'autres qui parlent à l'Iran. Sans cela, aucune négociation, quelle qu’elle soit, ne sera menée entre les responsables de la République Islamique et les Américains. Cela ne se produira pas, que ce soit lors du voyage à New York (pour l’Assemblée Générale des Nations Unies) ou ailleurs.

Cela a été clairement précisé tant par le Président que par le ministre des Affaires étrangères. J'ai également vu à la télévision que l'honorable porte-parole du ministère des Affaires étrangères avait dit la même chose. Ces choses montrent que la République Islamique sait ce qu'elle veut et sait ce qu'elle fait. Au cours des 40 dernières années, ils n’ont pas réussi à soumettre la République Islamique malgré toutes sortes de pièges, et leurs politiques ont été défaites l’une après l’autre par la politique de la République Islamique.

Désormais aussi, par la faveur et la grâce de Dieu, ils seront vaincus par la République Islamique, et la République islamique sortira victorieuse et honorable de cette arène. [...]

***

Discours du Guide Suprême de la Révolution Islamique, l'Ayatollah Khamenei, à la fin du septième congrès de la cinquième session de l'Assemblée des experts sur le leadership, le 26 septembre 2019.

Source : http://english.khamenei.ir/news/7066/Vicious-European-countries-should-not-be-trusted-Imam-Khamenei

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

[...] Un autre point sur lequel les pays occidentaux essaient de détourner les esprits de la population et des responsables iraniens concerne nos slogans révolutionnaires. Récemment, certains responsables européens ont déclaré que l'Iran devrait abandonner ses slogans révolutionnaires ('Mort à Israël et à l’impérialisme américano-britannique', etc., slogans scandés par les foules après chaque prière obligatoire, et mis en œuvre par la politique extérieure de l’Iran).

Ces notions suscitent la crainte des États-Unis et des Européens, qui redoutent les slogans révolutionnaires et la troisième voie créée par la Révolution Islamique. Mais en réalité, le remède à tous les problèmes et questions du pays réside dans la persistance sur le chemin de la révolution et de nos slogans.

Un des points qu’il faut établir concernant l’Europe et notre politique étrangère est que nous n’avons pas fermé la porte à l’établissement de relations et de négociations avec le moindre pays du monde, à l’exception du régime sioniste et des États-Unis. Nous sommes en effet occupés à travailler et à faire de notre mieux pour tisser des liens avec les autres pays.

Mais comme cela a souvent été mentionné précédemment, nous ne devons en aucun cas placer de l'espoir et de la confiance sur quiconque (pas même nos alliés), à l'exception de nos forces nationales, (il ne faut compter que sur nous-mêmes). Nous devons tout particulièrement nous méfier des puissances qui ont brandi le drapeau de l'hostilité contre la République Islamique, l’Islam et les musulmans en général, dirigées d'abord par les États-Unis et ensuite par les pays européens.

Ces quelques pays européens (Grande-Bretagne, France, Allemagne) manifestent ouvertement leur hostilité à l'égard de la République Islamique. Leurs motifs d’hostilité envers la République Islamique ne sont pas fondamentalement différents de ceux des États-Unis, même si Washington est un cas particulier. La seule différence est que les Européens n’ont pas les mêmes capacités hégémoniques que les États-Unis.

Mais la mentalité des dirigeants européens est la même que celle des responsables américains. Ils entrent en scène en tant que médiateurs, ils négocient, établissent des contacts, passent des appels, font de longs discours et prennent des engagements, mais ils ne disent pas la vérité. L'Europe a adhéré aux cruelles sanctions secondaires des États-Unis et n'a pris aucune mesure contre elles.

Je me suis adressé aux dirigeants européens en leur disant : « Vous devez agir si vous êtes véridiques ». Après l'accord sur le nucléaire, lorsque plusieurs responsables européens sont venus dans notre pays et nous ont rencontrés, j'ai dit à certains d'entre eux à l'époque que « Ces visites seules sont inutiles ; si vous êtes honnêtes et que vous voulez vraiment travailler avec la République Islamique, agissez ». Mais ils n'ont pas agi, comme vous l'avez remarqué. Et ils ont tous adhéré aux sanctions secondaires que les États-Unis ont imposées, sans prendre aucune mesure concrète contre celles-ci.

Je pense toujours qu'ils ne feront rien pour la République Islamique à l'avenir. Nous ne devons placer aucun espoir en eux. La communication, l'interaction et les visites sont possibles ; signer des accords avec eux et possible ; mais on ne peut pas leur faire confiance, car ils ont trahi tous leurs engagements. Les ministres concernés ont également déclaré que les Européens n’ont respecté aucune des obligations de l’Accord nucléaire. C’est ce qu’ont dit ceux qui ont négocié et signé l’Accord. Les Européens l’admettent eux-mêmes.

Quel gouvernement dans le monde aujourd'hui est aussi abhorré que celui des États-Unis ? Je ne pense à aucun autre gouvernement. Le régime sioniste suscite peut-être une exécration comparable, mais le gouvernement américain est le gouvernement le plus abhorré au monde à l'heure actuelle, selon les informations qui nous parviennent de différentes sources.

Il y a quelques jours, à l'Assemblée générale des Nations unies, l'un des dirigeants européens [Macron] a prononcé un discours d'une heure indiquant que la civilisation occidentale et les pays occidentaux étaient en déclin. C’est-à-dire que ceux qui sont nos ennemis et qui sont nos adversaires admettent eux-mêmes leur déclin. Les problèmes économiques de ces pays sont graves et les troubles politiques de la Grande-Bretagne et de la France frappent les yeux de tous. Nous devrions donc tirer parti de cette opportunité (pour nous libérer de leur influence). [...]

***

Source : http://english.khamenei.ir/news/7080/With-utmost-seriousness-we-will-continue-reducing-our-JCPOA

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

[...] Les Américains ont échoué dans leur politique de pression maximale. Ils ont supposé que s’ils appliquaient une politique de pression maximale sur l’Iran, l’Iran accepterait de transiger avec eux. Jusqu’à ce moment, par la grâce et le pouvoir de Dieu, ils ont appris que la pression maximale ne faisait que leur créer des problèmes.

Jusqu’à tout récemment, pour mettre en scène un spectacle symbolique de la capitulation de l’Iran et faire en sorte que le Président iranien les rencontre, les Etats-Unis ont même commencé à nous supplier et à utiliser leurs amis européens comme médiateurs. Ils ont échoué jusqu'à présent, et cette politique échouera à jamais.

Si nous examinons de près l’évolution de la situation dans la région et dans le monde, nous verrons que plus les ennemis dépensent d’argent et d’efforts, plus ils échouent.

Ils ont créé Daech à un coût énorme et lui ont fourni des armes, un soutien financier et de la propagande. Et maintenant qu'avec l'aide des jeunes combattants syriens, irakiens et iraniens, Daech est éradiqué, ils mentent éhontément, affirmant qu'ils ont eux-mêmes détruit Daech !

Le Président des États-Unis a reconnu avoir dépensé 7 000 milliards de dollars dans la région tout en n’obtenant que pertes et défaites, et il en ira de même pour l'avenir.

En ce qui concerne le JCPOA, nous continuerons sérieusement de réduire nos engagements. L’Organisation [iranienne] de l’énergie atomique est responsable de la situation, et doit adopter soigneusement et complètement toute la réduction des engagements que la République Islamique a annoncée, jusqu’à ce que nous obtenions les résultats souhaités. Nous allons sûrement atteindre nos objectifs , par la grâce de Dieu.

Face à l’agression étrangère contre notre économie, nous avons cherché et trouvé des solutions en fonction des capacités nationales. Comme vous pouvez le constater, certains avaient prédit que l'année 2019 serait une mauvaise année sur le plan économique. Néanmoins, les responsables du pays affirment maintenant que nous avons enregistré une légère croissance cette année.

Bien entendu, les gens rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne, mais si les autorités continuent à agir avec force, de manière raisonnable et persistante, cela aura sûrement un impact progressif sur leur vie et leurs moyens de subsistance.

Les sanctions imposées sur les ventes de pétrole, qui sont de plus en plus centrales dans la politique de pression maximale, constituent un problème à court terme pour l'Iran, mais à long terme, cela a l'avantage de nous aider à ne plus dépendre des revenus pétroliers. Cette pression tactique nous aide stratégiquement. [...]

