La confrontation a épuisé l'économie de l'Ukraine, et cela a été l'un des facteurs de la crise. Sans parler des nombreuses victimes tant de la population civile que militaire. Cette guerre a été l’un des facteurs qui ont mené à la victoire de Vladimir Zelensky. Les gens croyaient qu'il serait capable de mettre fin à l'effusion de sang insensée, mais soudain, quelque chose de très ambigu s'est passé.

Le ministre de la Défense d’Ukraine, Stepan Poltorak, a signé un décret indiquant qu'à partir de ce mois-ci, les participants à l'opération des forces conjointes dans le Donbass recevront un salaire majoré.

"La sécurité minimale en espèces d'un militaire contractuel impliqué dans l'opération de la force conjointe qui sera sur la première ligne sera de 27,3 000 gryvnia [1031 $], dans d'autres zones de l'opération il sera de 16,8 000 gryvnia [634 $], un commandant peloton en première ligne de 31,1 mille gryvnia [1186 $], dans les autres régions de 20 600 gryvnia [785 $], un commandant de bataillon en première ligne de 35 500 gryvnia [1353 $], et à partir de 25 000 gryvnia [953 $] dans d’autres régions " – d’après le service de presse du département militaire du pays.

Ainsi, selon les données du ministère de la Défense, les salaires des militaires auraient été augmentés d'un montant de 38 dollars à 190 dollars, ce qui est assez impressionnant pour l'Ukraine.

Il convient de noter que la décision a été prise par le ministre de Porochenko, qui devrait quitter son poste prochainement. Mais cette étape semble extrêmement inappropriée. Ce serait pertinent avant les élections, d'autant plus que l'armée ukrainienne traverse une période difficile. Maintenant, cette décision n'a aucune explication logique ou politique. Mais nous pouvons en voir une militariste.

Petro Porochenko a utilisé avec succès le conflit pour justifier ses propres échecs politiques. À la veille des élections, il a également été impliqué dans un scandale de détournement de fonds dans le complexe du secteur de la défense. Seulement, l'Ukraine a choisi un nouveau président qui a promis aux électeurs de mettre fin à l'effusion de sang. Mais que fait Vladimir Zelensky maintenant ? A-t-il en quelque sortes commenté cette étape ? À ses yeux, et dans son pays, l'argent du budget est en train d'être dispersé, mais il adopte une position d'approbation tacite.

Dans sa rhétorique électorale, il a beaucoup parlé de la paix en Ukraine, mais son comportement est maintenant loin de celui inhérent au chef de l'État élu. Il ne défend pas les intérêts de ses électeurs sur la question la plus importante pour eux. Dans ce contexte, il est légitime de douter que les nouvelles autorités soient vraiment prêtes à mettre un terme à la guerre. La particularité de Zelensky est que lui-même ou ses conseillers ont été assez intelligents pour induire en erreur les Ukrainiens, leur donnant ainsi l’image voulue et trompeuse du facteur de la paix. Et pour ne pas le détruire prématurément, il reste encore des élections législatives, les décisions les plus douteuses ont été confiées aux représentants de l'ancienne équipe. Ceux-ci, à leur tour, peuvent compter sur des préférences à l'avenir ou ont déjà reçu certaines garanties du nouveau président.

En fin de compte, ce n’est pas seulement que l’Ukraine retarde délibérément l’inauguration et interfère avec la dissolution anticipée du parlement. Officiellement, Zelensky, bien sûr, n’a rien à voir avec cela, mais cette fois-ci peut être utilisé de manière très productive pour prendre des décisions sur lesquelles le nouveau président ne voudra pas se salir les mains lorsqu’il se verra confier la responsabilité de l’Ukraine.