Kiev-Moscou, la deuxième Jérusalem contre la 3ème Rome

Dans le conflit qui l’oppose à la Vladimir Poutine le président ukrainien se présente en tant que « juif ». Il semble ainsi utiliser sa judéité comme un moyen politique. Plus récemment il a comparé l’invasion russe à la « solution finale » pour convaincre les chancelleries occidentales de le suivre dans sa folie guerrière.

Dans des vidéos « zoom » diffusées au sein de tous les parlements des démocraties vassalisées par les États-Unis le « Juif » Zelenski dicte au monde la marche à suivre. L’intention est claire. Que les nations prises d’un élan de folie collective renoncent à leurs intérêts et surenchèrent dans la compétition sacrificielle pour l’Ukraine.

Les intérêts français seront donc sacrifiés sur demande de Zelenski , mais ne vous inquiétez pas Macron vous protège et on vous donnera des primes inflation. Quant à l’Allemagne il semble normal qu’elle doive payer encore pour expier ses fautes du passé. Crime de haute trahison politique en France comme en Allemagne commis dans l’indifférence générale de l’intelligentsia française et allemande.

Vous vous demandez comment Hitler a pu se balader au Trocadéro en uniforme nazi et apprécier la vue sur la Tour Eiffel avec son état major ?

Il n’y a qu’a observer ce qui se passe aujourd’hui. Nous sommes en 1928. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nos multinationales se retirent de Russie, et c’est toute l’industrie française qui sera coulée par la trahison atlantiste de l’ex banquier de chez Rothschild (désolé de le rappeler). Les magasins Leroy Merlin et Auchan restent en Russie ? Qu’a cela ne tienne ils seront boycottés et tagués de croix gammées.

La politique de nos dirigeants fanatisés et inconséquents aura bientôt pour résultante une autre crise de 29, et celle-ci amènera certainement au pouvoir des réactionnaires beaucoup plus brutaux que les Trump, Zemour et Le Pen, qui sommes toutes ne sont même pas des sections d’assaut (SA).

Le plus frappant est que personne ne semble s’émouvoir du fait qu’un petit comique de séries B qui jouait il n’y a pas si longtemps du piano avec sa queue dans des talk show nous amène au bord de la guerre nucléaire. Le « juif » de Kiev et ses factions de néo nazis sont les nouveaux avatars de l’impérialisme américain qui n’a jamais eu peur des contradictions.

Les évènements en Ukraine, sont comme une charrue qui remue profond la terre et découvre qu’en dessous du sol gelé l’Histoire est toujours vivante.

Deuxième Jérusalem contre 3ème Rome.



Le conflit en Ukraine à ses raisons géostratégique (encercler la Russie comme je l’ai déjà expliqué), il a ses raisons économiques comme tout le monde sait (remplacer le pétrole et la gaz russe par le gaz et le pétrole de schiste américain), et aussi ses raisons religieuses, qui sont moins connues.

Si vous voulez comprendre la guerre en Ukraine lisez l’ excellente Histoire de la Russie et de son empire. L’auteur, Michel Heller, juif russe exilé en France (pendant qu’on y est) nous apprend que jamais les paysans ukrainiens n’ont été plus sévèrement asservis que sous la domination polonaise. La terre d’Ukraine était alors donnée en bail aux juifs qui faisaient travailler les paysans en maître esclavagistes. Cette rude domination a conduit à des révoltes et aux célèbres pogroms. C’est ce rapport de maître à esclave qui est à l’origine du légendaire antisémitisme ukrainien . Quoi ? L’antisémitisme ne serait pas « un mal absolu », sans cause, comme on nous l’enseigne à l’école ? Il aurait des racines dans l’Histoire ? Oui, et apparement des artisans zélés dans le présent comme Zelenski. Il y a mille trois cent ans, les marchands radhanites (ceux qui connaissent le chemin en persans), turques convertis au judaïsme allaient former ce que l’ on appellent le peuple khazars, et prendre possession de Kiev avant d’en être chassés par un certain Vladimir, premier roi de la Rus kievienne converti à la religion orthodoxe. Amusant de noter que ces antagonismes sont toujours en place, mille trois cent ans plus tard. Aujourd’hui, un président « juif » ukrainien descendants des khazars se dispute Kiev avec un nouveau Vladimir qui défend les valeurs orthodoxes. Et si on dit de Kiev qu’elle est la deuxième Jérusalem pour les juifs, Philothé parlant de Moscou nous prévient « deux Rome sont tombées mais la troisième est solide et il n’y en aura pas de quatrième ». La guerre en Ukraine est donc une « question de vie ou de mort » comme l’a dit Vladimir Poutine, une guerre de religion entre Kiev la juive et Moscou l’orthodoxe. Kiev la juive est soutenue par les yankees évangélistes et le Vatican, là aussi comme toujours depuis 1000 ans nous dit Michel Heller selon lequel il y a toujours eu une rivalité entre le Vatican et les latins catholiques et la troisième Rome...

Et voilà les américains…



Qui sont donc ceux qui se battent avec les armes des américains ?

Ce sont les descendants des cosaques, « hommes libres », qui selon la tradition se vendent au plus offrant, Russes ou Polonais, aujourd’hui américains. Le cosaque achète leur liberté au prix du sang depuis 700 ans. Grosso modo le cosaque est un melting-pot de paysans slave, de cavaliers guerriers tatars venus avec les invasions mongoles et sédentarisé, mélangé à d’autres peuples de la région, qui préfère faire la guerre que cultiver la terre. Le cosaque à cheval (c’est presque un pléonasme) est devenu skinhead nazi motorisé dans un monde qui s’est tertiarisé ; L’histoire ne se répète pas, elle bégaie.

Une guerre supervisée par les USA.

Je remercie les États-Unis et l’OTAN sans qui rien n’aurait été possible pourra dire Zelenski sur un tas de ruines et de cadavres.

Oui, ce sont bien les américains, encore une fois, les parrains de cette guerre. L’oncle Sam et ses vassaux de l’OTAN distribue bons et mauvais points, armes et munitions et bien sûr rations alimentaires pour que ça dure le plus longtemps possible. « Aux confins de l’empire des guerres fratricides opposent sans cesse les nations poussées et soudoyées par Constantinople » rappelle Michel Heller. Washington, nouvelle Constantinople, est passée maître dans ce que l’on appelle l’impérialisme défensif. On fait des guerres pour se protéger. Et surtout quand c’est possible des guerres par procuration en faisant combattre les autres. On encourage et fabrique des guerres civiles pour que nos ennemis se massacrent entre eux. Corée, Vietnam, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, Ukraine, même combat. Autant de guerres « défensives » « nécessaires » pour maintenir « la paix » américaine. Cette doctrine de l’impérialisme défensif pratiquée par la Russie depuis toujours, et avant elle par l’empire Romain est mère de toutes les boucheries. Biden sait donc très bien de quoi il parle quand il qualifie Vladimir Poutine de boucher. En matière de boucherie les USA ne tolèrent pas la concurrence.

