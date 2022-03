Kosovo, Maïdan, Odessa, Donbass, Otan

Le Kosovo, premier pas vers la guerre en Ukraine.

« Le précédent du Kosovo est horrible et va faire voler en éclats tout le système existant des relations internationales. C'est un boomerang qui va un jour leur revenir dans la gueule » (cf. 1)Voilà la diatribe de Poutine en 2008, suite à la déclaration d 'indépendance du Kosovo, c 'est à dire de la transformation de la limite d'une province de la Serbie en frontière internationale."Vous n’avez aucune idée, j’insiste, aucune idée de la manière dont nous, les orthodoxes, allons vous faire payer cette guerre du Kosovo ! Un jour vous allez la payer au centuple ".déclaration d'un officier Serbe au colonel Lalanne-Berdouticq ( cf. 2 ).Cette création de l'État du Kosovo, qui remet en cause le principe de l'intangibilité des frontières, fait suite à un immense mensonge. Un plan " fer à cheval " aurait été mis en place en 1999 par les Serbes dans le but de commettre un génocide contre les Albanais du Kosovo. A l'époque seul Régis Debray avait affirmé qu'il n 'en était rien. Il a été descendu en flèche par l'ensemble des médias ( cf. 3 ). Ce mensonge a permis de justifier des bombardements massifs par l'Otan sans déclaration de guerre et sans l'aval de l'ONU, sur toute la Serbie. Cette guerre à peine terminée, a été construit au Kosovo le Camp Bondsteel, un des plus grand camp de l'Otan.Le mensonge n'a été dénoncé qu'en 2019 et en 2000.En 2019 Le Monde Diplomatique titre, au sujet du plan " fer à cheval " : " Le plus gros bobard de la fin du XXe siècle " ( cf. 4 ), Libération en 2000 : " Berlin : un faux plan pour aller au Kosovo. Les militaires auraient menti pour justifier l'intervention de l'Otan. " ( cf. 5 ).Au moment où toute les caméras sont tournées vers l'Ukraine, caméras qui ne nous ont rien montré des bombardements ukrainien sur le Donbass, bombardements qui ont quand même duré 8 ans et fait plus de 10 000 morts et un million et demi de réfugiés, pour moins de 6 millions d'habitants, il nous faut nous souvenir du Kosovo ; première fois depuis 1945 que le principe de l'intangibilité des frontière a été remis en cause en Europe par le mensonge et par la guerre.sources :1) https://www.lefigaro.fr/international/2008/02/23/01003-20080223ARTFIG00475-kosovo-poutine-menace-l-occident-.php 2) https://www.seneplus.com/opinions/mon-analyse-sur-la-guerre-en-ukraine 3) https://www.letemps.ch/monde/regis-debray-scandalise-presse-intellectuels 4) https://www.monde-diplomatique.fr/2019/04/HALIMI/59723 5) https://www.liberation.fr/planete/2000/04/06/berlin-un-faux-plan-pour-aller-au-kosovo-les-militaires-auraient-menti-pour-justifier-l-intervention_323295/?outputType=amp