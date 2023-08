Kövesi et Ursula : une enquête à la va comme j’te pousse !

Avec le drapeau de l'Ukraine sur la poitrine, épuisée après avoir „sauté” pendant des années sur les politiciens roumains extraits avec une pince à épiler par Coldea, la procureure en chef Kovesi sirote son café chaque matin dans son élégant bureau au Luxembourg, réfléchissant à la manière de dépenser ses 15 000 euros de cachet.

Il y a des signaux clairs que des actes graves de corruption se déroulent à Bruxelles, au plus haut niveau. Après environ deux ans d'enquête, nous n'avons toujours rien de tangible sur l'affaire Ursula-Pfizer. Sous prétexte de préserver la confidentialité des informations, Kovesi refuse de nous dire si elle a inculpé ne serait-ce que le chauffeur d'Albert Bourla. En incident connexe, peu de temps après la publication de mon article sur le stratagème des vaccins et l'implication probable de Heiko von der Leyen, j'ai reçu un appel d'une dame se présentant comme une "étudiante en journalisme" dans une université occidentale. Elle m'a chaleureusement félicité pour l'article (peut-être un peu trop chaleureusement) et m'a demandé de lui fournir la liste des sources utilisées dans la rédaction de l'article de presse. Bien sûr, à des fins pédagogiques, pour un travail "scientifique" sur la corruption de haut niveau.

Je suppose que ce moment a coïncidé avec le lancement de la pseudo-enquête par le procureur en chef Kovesi. Évidemment, je n'ai rien envoyé à cette dame, mais la tentative mérite d'être mentionnée. C'était beaucoup plus élégant que si les forces spéciales avaient débarqué à ma porte. Tout aussi élégante a été la tentative du journaliste Borzou Daragahi (un Iranien diplômé aux États-Unis) du célèbre journal britannique The Independent. Trois fois finaliste du prix Pulitzer, membre principal non résident du Conseil de l'Atlantique, Daragahi m'a approché pour obtenir de nouvelles informations sur l'enquête Ursula-Pfizer. En particulier sur l'implication du fonds d'investissement Vanguard. Il s'est même dit prêt à venir jusqu'à Bucarest pour discuter autour d'un café.

Par la suite, réalisant que les chances d'obtenir quelque chose tendaient vers zéro, la marionnette des services américains a jeté un article "édifiant" dans le journal The Independent, me qualifiant d'agent du KGB (ou au moins de collaborateur, puisque Sputnik a repris mon enquête !).

Revenons à l'héroïne anti-corruption Kovesi. Peut-être que quelqu'un a cru, emporté par le courant, que Mme Kovesi avait été nommée chef du Parquet européen pour arrêter les politiciens corrompus de Bruxelles, à la manière bien connue de la Roumanie. Erreur ! En fait, notre compatriote se bat contre les voleurs de voitures bulgares, et plus récemment contre un groupe de mafieux du même pays, qui auraient détourné des fonds européens pour la construction de chemins de fer. Plus de 100 policiers et agents de renseignement du pays voisin ont participé aux perquisitions jeudi, sur ordre de l'héroïne Kovesi.

Si vous aviez encore des doutes, il n'y a pas de corruption à Bruxelles. Ni dans l'affaire des vaccins, ni dans les méga-affaires d'armement ou de gaz naturel liquéfié (pour ne citer que trois exemples). Il n'y a pas de corruption à Paris, Berlin ou Madrid. Seuls les petits pays insignifiants, principalement d'Europe de l'Est, gaspillent l'argent public au lieu de le diriger vers Kiev. C'est pourquoi nous n'avons pas suffisamment de fonds pour le régime de Zelensky - parce que des politiciens irresponsables de Bulgarie, de Roumanie et de Hongrie détournent les fonds européens si laborieusement collectés par les „politocards” de Bruxelles.

En parlant de la Hongrie, en 2022, les fonctionnaires de l'entourage d'Ursula von der Leyen ont menacé Viktor Orban de perdre ses fonds européens si son pays ne rejoignait pas le Parquet européen. En d'autres termes, si Orban n'autorise pas Kovesi à ternir son image par des enquêtes menées à Budapest (comme autrefois à Bucarest) et dictées par les hommes de Soros.

L'image de l'Union européenne n'a jamais été aussi mauvaise. Et cela est dû à de véritables "professionnels" tels qu'Ursula, Borrell, Timmermans ou Kovesi.

(merci à Alexandru et Stéphane pour le soutien à la traduction avec notamment quelques locutions typiquement roumaines telle "politruci" ou "anchetele lui pește prăjit" )

Texte original en roumain :

Cu steagul Ucrainei în piept, epuizată după ce ani întregi i-a săltat pe politicienii români extrași cu penseta de Coldea, procurorul șef Kovesi își soarbe în fiecare dimineață cafeaua în biroul elegant din Luxemburg, gândindu-se pe ce să mai spargă leafa de 15.000 de euro.

Există semnale clare că la Bruxelles se petrec acte grave de corupție, la cel mai înalt nivel. După aproape doi ani de anchetă, încă nu avem nimic palpabil despre afacerea Ursula-Pfizer. Sub pretextul păstrării confidențialității informațiilor, Kovesi refuză să ne spună dacă l-a inculpat măcar pe șoferul lui Albert Bourla. Ca fapt divers, la puțin timp după ce am publicat materialul despre potlogăria cu vaccinuri și probabila implicare a lui Heiko von der Leyen, am primit un telefon de la o doamnă care s-a recomandat drept ”masterand în jurnalism” la o facultate din occident. M-a felicitat călduros pentru articol (poate prea călduros) și m-a rugat să-i pun la dispoziție lista cu sursele folosite în redactarea materialului de presă. Bineînțeles, în scop didactic, pentru o lucrare ”științifică” despre corupția la nivel înalt.

Bănuiesc că momentul a coincis cu demararea pseudo-anchetei de către procurorul-șef Kovesi. Evident, nu i-am trimis nimic doamnei respective, însă încercarea merită a fi menționată. A fost mult mai elegant decât să-mi fi trimis mascații la ușă. La fel de elegantă a fost și încercarea jurnalistului Borzou Daragahi (un iranian cu studii în Statele Unite) de la celebra publicație britanică The Independent. De trei ori finalist al Premiului Pulitzer, membru senior nerezident la Atlantic Council, Daragahi m-a abordat pentru a-mi cere noi informații legate de ancheta Ursula-Pfizer. În special despre implicarea fondului de investiții Vanguard. S-a arătat chiar dispus să vină până la București, să stăm de vorbă la o cafea.

Ulterior, intuind că șansele de a obține ceva tind către zero, marioneta serviciilor americane a trântit un articol ”edificator” în ziarul The Independent, cum că aș fi agent KGB (sau măcar colaborator, din moment ce Sputnik mi-a preluat investigația !).

Să revenim la eroina anticorupție Kovesi. Poate cineva a crezut, luat de val, că d-na Kovesi a fost numită șef la Parchetul European pentru a-i aresta pe politicienii corupți de la Bruxelles, după modelul binecunoscut din România. Eroare ! De fapt conaționala noastră se bate cu hoții de mașini din Bulgaria, iar mai nou cu un grup de mafioți din aceeași țară, care ar fi deturnat fonduri europene pentru contrucția de căi ferate. Peste 100 de polițiști și agenți de informații din țara vecină au participat joi la percheziții, la ordinul eroinei Kovesi.

Dacă mai aveați vreun dubiu, nu există corupție la Bruxelles. Nici în afacerea cu vaccinuri, nici în mega-afacerile cu armament sau gaze GNL (ca să dau doar trei exemple). Nu există corupție nici la Paris, Berlin sau Madrid. Doar țările mici, neînsemnate, în principal din estul Europei, își bat joc de banul public, în loc să depună eforturi pentru a-l direcționa către Kiev. De asta nu avem suficiente fonduri destinate regimului Zelensky – pentru că politicieni iresponsabili din Bulgaria, România și Ungaria deturnează banii europeni adunați cu atâta migală de politrucii de la Bruxelles.

Apropo de Ungaria, în 2022 funcționarii din preajma Ursulei von der Leyen l-au amenințat pe Viktor Orban că va rămâne fără fonduri europene dacă țara sa nu se va alătura Parchetului European. Cu alte cuvinte, dacă Orban nu-i va permite lui Kovesi să-i terfelească imaginea, prin anchete derulate la Budapesta (ca pe vremuri la București) și dictate de oamenii lui Soros.

Imaginea Uniunii Europene nu a fost vreodată mai proastă. Și asta din pricina unor adevărați ”profesioniști” ca Ursula, Borrell, Timmermans sau Kovesi.

Source : Adrian Onciu, le journaliste roumain qui a fait connaître ce scandale financier, médical et familial … https://opozitia.net/2023/08/12/eroina-anticoruptie-si-anchetele-lui-peste-prajit/

Je me permets de rajouter quelques précisions concernant le travail de mon ami Adrian Onciu avec ces liens :

https://guyboulianne.com/2021/12/08/une-enquete-exclusive-du-journaliste-roumain-adrian-onciu-les-conjoints-ursula-et-heiko-von-der-leyen-font-lobjet-dun-chantage-au-sein-dun-accord-pfizer-de-36-milliards-de-dollars/

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ursula-von-der-liar-et-ses-237592

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/procureur-europeen-un-emploi-240214

Sur la photo en-tête on voit la procureur de l’UE avec le dapeau ukrainien, pays qui ne relève pas de sa juridiction mais où elle se rend à nos frais ...