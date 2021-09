Krach sur les cryptomonnaies : retour aux fondamentaux

Crypto-solidarité

Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, prévoit d’acheter 30$ en Bitcoin pour soutenir l’adoption du Bitcoin au Salvador.

Le président du Salvador annonce que le pays vient d’acheter ses 200 premiers bitcoins et prévoit d’en acheter « beaucoup plus ».

Le président du Salvador annonce avoir acheté 150 bitcoins supplémentaires pendant la chute des prix.

C’est fait. Les Salvadoriens ont dorénavant la possibilité de payer leurs impôts et autres taxes en Bitcoin et les commerçants du pays ne pourront plus refuser les paiements en BTC.

Il est donc désormais possible de payer son McDonald’s en Bitcoin au Salvador.

Starbucks accepte également désormais le Bitcoin comme moyen de paiement au Salvador.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a estimé, lors d’une interview au New York Times, que la cryptomonnaie est « la nouvelle banque fantôme », faisant référence à une entité financière qui propose les mêmes services qu’une banque traditionnelle « mais sans les protections des consommateurs ou la stabilité financière ». Elle a également déclaré qu’il valait la peine d’envisager d’interdire aux banques américaines de détenir des réserves pour soutenir les stablecoins, une décision qui selon elle « pourrait mettre fin à la flambée du marché ».

Le gouvernement salvadorien a acheté 200 bitcoins supplémentaires. Le Salvador détient désormais 400 bitcoins acquis pour environ 21 millions de dollars.

Dead cat bounce : Take-profit et ajustement

Le Bitcoin repasse sous les 45 000$ :

Le Panama a présenté un projet de loi pour réglementer l’utilisation des cryptomonnaies sur le territoire. Le projet vise à rendre le pays « compatible avec la blockchain, les actifs cryptographiques et Internet ».



Visa a annoncé son intention de fournir des services de cryptomonnaie aux banques traditionnelles au Brésil.

Le NFT représentant l’image originale du mème Doge, vendu le 11 juin pour environ 4 millions de dollars, est désormais évalué à plus de 225 millions de dollars après que son propriétaire l’ait divisé en près de 17 milliards de jetons nommés DOG, puis ait mis aux enchères 20% de l’offre qui a permis de rapporter près de 12 000 ETH. Il devient ainsi le NFT le plus valorisé au monde.

Solana dépasse désormais la capitalisation boursière du XRP et devient ainsi la 6e plus importante cryptomonnaie.

La superstar de la NBA, Stephen Curry, devient ambassadeur mondial et actionnaire de l’échange cryptographique FTX dans le cadre d’un partenariat long terme.

Alerte à la baleine

1 milliard d’USDT viennent d’être imprimés.

Les cryptomonnaies ne sont pas que de la spéculation comme le prétendent les banques traditionnelles

