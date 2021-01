Kronstadt : d’une forteresse militaire au plus grand centre touristique mondial

Le projet de reconversion de la ville militaire de Kronstadt située en Russie s'annonce monumental, attrayant, ludique, éducatif et surtout ouvert au monde. Il comprend la mise en place inédite d'immenses musées ultramodernes et d'une infrastructure touristique flottante utilisant les dernières technologies. En attendant d'accueillir le prochain salon nautique dès que la pandémie liée à la Covid-19 le permettra, la base navale de Saint-Pétersbourg est maintenant au centre d'un projet de réaménagement majeur qui marque un tournant historique du site ayant pour but d'en faire la première île touristique mondiale sonnant sa grande reconversion et son rajeunissement.

Avec le temps, tout se détériore. Les célèbres forts de Kronstadt ne font pas exception. Les fortifications navals imprenables, rappelant les événements héroïques de la guerre du Nord, se sont délabrés avec les années. Les touristes ne sont pas autorisés à y pénétrer et les grands forts, tout comme les autres monuments historiques de la ville des marins de Kronstadt, tombent en ruine. Tout cela appartient au passé car le projet intitulé « Kronstadt, l'île des forts » prévoit la création du plus grand musée du monde consacré à la flotte navale, d'un oceanarium, d'un musée sous-marin, d'un centre de plongée, de ports pour les bateaux et les voiliers, d'hôtels (notamment flottants), ainsi que de différents centres de recherche et de formation.

Cette ville forteresse, construite par le tsar Pierre le Grand en 1704 pour défendre Saint-Pétersbourg contre la flotte suédoise, se situe à environ 30 km du golfe de Finlande. Kronstadt était en 1917 un centre de révolte pendant la révolution d'octobre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a joué aussi un rôle important dans la défense de Leningrad.

Jusqu'à dernièrement, Kronstadt était la base navale principale de la flotte Baltique. En raison de la présence de sites militaires jusque dans les années 2000, Kronstadt était même d'un accès difficile pour les citoyens russes tout en étant interdite aux étrangers. Aujourd'hui, ce site fait partie des voyages touristiques organisés à Saint-Pétersbourg. En 2018, il a été visité par 1,6 million de personnes, faisant de ce site la plus grande île musée du monde.

Cependant, la Russie compte y créer quelque chose de plus grandiose encore. Le but de ce projet vise à faire de Kronstadt le site le plus visité par les touristes qui s'intéressent à l'histoire de la flotte navale en le transformer en un « véritable centre touristique avec des chambres confortables, des lieux intéressants et des moyens d'hébergement modernes », explique Marika Korotaeva, coorganisatrice du projet auquel participe Ksenia, la fille cadette du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

« Kronstadt mérite tout autant d'attention que les autres villes populaires de Russie. Malgré la pandémie et les restrictions liées à celle-ci, nous parvenons à garder le rythme attendu. Nous avons ouvert un complexe sportif qui peut accueillir jusqu'à 160 enfants et un parc-musée d'histoire », ajoute-t-elle.

L'ouverture de l'oceanarium est attendue d'ici 2025. Il se présentera sous la forme d'un site éducatif offrant un divertissement certain pour les visiteurs de tout âge. On apprend que ces derniers pourront se déplacer sur les lieux du site en utilisant un tunnel transparent qui traverse l'aquarium assurant ainsi un effet d'immersion consacrant une dimension magique garantie. Dans l'oceanarium, il est prévu de créer un musée sur la faune et la flore se trouvant dans les mers du Nord en Russie. Nous allons bientôt pouvoir prendre notre billet pour aller découvrir les histoires humaines et militaires, comme celles de la faune et de la flore, encore peu connues de ces régions nordiques tout en s’initiant à la plongée sous-marine et en profitant de ce site unique au monde.

Christophe Blondin