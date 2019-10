Kurdes syriens VS Daech

Voilà ce que j'écrivais le 27 novembre 2015, ce qui éclaire la situation des forces en présence dans la région et les conséquences des combats actuels. Reportons nous à 2015.

"Salih Muslim Muhammad est arrivé en France en ce 27 novembre 2015 au moment où des succès spectaculaires ont été obtenus, dans des bastions de l' Etat Islamique, par les combattants des YPG "unités de protection du peuple" et "unités de protection de la femme", la branche armée du PYD le Parti de l'Union Démocratique Kurde en Syrie ( Partiya Yekitiya Demokrat).

Salih Muslim Muhammad fait état des pertes dans les rangs des YPG lors de la libération des villages et des pertes en France dues aux attentats parisiens perpétrés par les terroristes. Il explique sa présence en France par la solidarité dont les Kurdes font preuve avec la France, "berceau des droits de l'Homme", dans ces moments tragiques et par le fait que "les forces démocratiques ont besoin de se faire entendre". Il se trouve" dans la même tranchée avec la France". Il y avait déjà eu solidarité avec la France au moment du massacre de Charlie Hebdo. "Le combat contre les barbares" continue et le massacre de Kobané qui a tué 250 civils, les massacres de Paris lui font dire : "je ne suis pas venu ici pour la tristesse, mais pour la vengeance par nous-mêmes ; la lutte continue sur le terrain"."Les terroristes sont bien organisés et les ordres sont reçus d'un centre de commandement révélé et combattu...L'état de guerre existait déjà pour nous et nous nous rejoignons avec la France , avec nos compétences".

Le coprésident du PYD demande aux journalistes d'observer les manipulations des terroristes par "certains" pour des raisons économiques. Au dernier G20 nous avions "certains participants qui aident Daech". Il exhorte donc les journalistes à dévoiler ce jeu dangereux. "Les puissances qui aident Daech doivent être dévoilées et se retrouver devant un tribunal type Nuremberg, comme complices criminels des terroristes". " Il faut que ces gens rompent avec les terroristes".

Daech dispose d'un armement moderne occidental, des "techniques les plus modernes du monde". "Discrètement des armes sont fournies à ces barbares". "Nous les Kurdes nous n'avons pas de grands moyens mais nous respectons nos engagements en mobilisant nos filles et nos garçons"." Si le ravitaillement de Daech est coupé, sa neutralisation, son extermination sont l'affaire de quelques semaines". Si les missiles fournis à Daech étaient fournis aux Kurdes !! Actuellement les forces démocratiques arabes fournissent des armes aux Kurdes qui se sont longtemps approvisionnés sur le marché noir des trafiquants passeurs. Salih Muslim Muhammad pose aussi la question de la provenance des combattants de Daech, sur leurs lieux d'entrainement, leurs lieux de passage ( 90 kms peuvent encore être utilisés).

Les Kurdes ont perdu des milliers de vies sur les champs de bataille. Et ils ne trouvent l'aide d' "aucune puissance pour le traitement médical des blessés". Il y a embargo sur les médicaments pour les blessés qui "ne peuvent donc pas continuer la lutte". La localité de Kobané, cette ville kurde à la frontière entre Turquie et Syrie, dont les infrastructures sont détruites à 80%, connait un embargo sur sa reconstruction. D'où la mise en garde : "nous ne voulons pas que notre population quitte notre territoire mais avec l'embargo il y a risque de famine. Si l'embargo est levé on peut empêcher le départ de notre population".

Les forces démocratiques syriennes dont les" unités de protection" font partie, reçoivent des ralliements comme les 15 brigades du gouvernement d'Alep,des groupes démocratiques laïques pas assez importants mais efficaces dans la résistance, des arabes, des turkmènes et " toutes confessions confondues ceux qui se battent pour une Syrie démocratique et la laïcité". Alors que les autres groupes non laïques veulent le rétablissement du califat.

L'axe Mossoul-Raqqa capitale de l'Etat Islamique est maitrisé par la Syrie démocratique après la chute de Sinjar, même s'il reste quelques villages à libérer. Les bombardements français sur les bases de Daech sont une aide mais "il faut plus d'efficacité et de coordination". Chaque obus qui touche Daech coûte cher et l'aide directe à l'armée kurde, aux "unités de protection", est souhaitable. Il y a certes des relations avec le gouvernement français mais rien au niveau militaire. La Russie frappe Raqqa mais là aussi il y a un manque de coordination.Des soldats occidentaux ne sont pas nécessaires sur le terrain. Une aide contre l'embargo est indispensable. L'arrivée du porte-avions Charles de Gaulle fait esquisser un léger sourire à Salih Muslim Muhammad . Les forces kurdes ont des prisonniers terroristes, disposent de documents d'information mais une bonne coordination avec les alliés est là aussi nécessaire.

La conférence de presse se termine par les mots "Democracy, freedom", et la réaffirmation de la "solidarité avec le peuple francais". Pour arriver à réduire le" délai d'extermination des terroristes, la solidarité est nécessaire". Et..." La lutte est une question d'honneur".