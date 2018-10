L’abomination des expulsions locatives

L’immobilier est effectivement un gros problème.





*le « mot d’ordre » : pas une seule expulsion locative !*

Je ne suis pas d’accord, si on ne construit pas son foyer, on se doit de payer celui qu’on utilise, si on ne peut pas payer on se doit de quitter ce logement.





Le parc privé ne peut survivre si les loyer ne sont pas payé, il faut développer un parc public si on souhaite donner un toit à ceux qui ne peuvent se les payer.





On ne peut pas résoudre le problème en claquant des doigts, il faut donc se concentrer sur la base des problèmes.





1er problème : l’activité ne possède pas suffisamment de logements à proximité, résultat plus il y a d’activité et moins il y a de logement et plus le prix augmente.





2em problème : La spéculation financière et les intermédiaires (notaire, agence immobilière, syndic, impôt locaux) pèsent considérable sur l’immobilier et empêche son développement.





3em problème : La ségrégation par l’argent et inversement l’abandons due à la ghettoïsation





On doit donc déplacer les activités (les FACs, les administrations, les réseaux...)

On doit détruire les ghettos (purement et simplement)

Toute nouvelle construction de logement doit contenir un pourcentage qui revient à l’état et rejoindre le parc HLM.

Les logements HLM doivent être réparti uniformément sur une ville et mettre une pression en appliquant le même prix au mettre carré. Pour cela l’état devrait se porter acquéreur de tout logement mit à la vente dans des zones où il est absent et inversement faire venir le privé dans les zone trop forte en HLM.