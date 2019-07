L’accès à la citoyenneté en démocratie : échec du critère d’âge, besoin d’un critère de compétence

BHL suscita des réactions indignées lorsqu’il déclara, en 2019, que la démocratie n’est pas forcément le meilleur système. Ce qu’il signifiait, c’est que le choix du plus grand nombre n’est pas forcément le meilleurs et ne garantit pas contre le pire ; la sagesse populaire est parfaitement consciente de cette réalité et l’histoire des moutons de Panurge ne dit pas autre chose. Mais ce n’est pas tant la démocratie qui doit être questionnée, que la façon dont elle est mise en oeuvre. Un peuple éclairé doit rester maître de son destin et de ce fait, la démocratie est certainement le système le plus adéquat. Mais au sein d’un peuple, il n’est pas exagéré de déclarer que tout le monde n’est pas également éclairé et que certains citoyens ne sont pas toujours en mesure de comprendre les enjeux et les conséquences des choix qui leur sont soumis. La compréhension de la chose publique n’est pas innée, elle s'acquiert par l’éducation, sous peine de reproduire sans cesse les mêmes erreurs. L’éducation a donc une double vocation : éduquer l’homme pour tenir un emploi mais aussi élever sa compréhension de la chose publique pour qu’il puisse devenir un bon citoyen.

Aujourd’hui, un courant politique tente d’influencer les masses les moins éclairées de notre société pour réclamer l’abandon de la formation à la citoyenneté, au nom d’une meilleure efficacité dans la formation de travailleur. Ce courant a déjà remporté des victoires en obtenant l’abandon de certaines formations jugées trop élitistes, tel que le latin et le grec, alors qu’elles contribuaient, par l’étude des textes anciens, dans un approche historique, à l’élévation de la conscience citoyenne des jeunes élèves. En axant la formation sur l’accès à un emploi, ce courant politique réduit les citoyens à leur dimension économique et réserve la gestion des affaires publiques à une minorité éclairée, qui aura tout loisir de défendre ses intérêts, fussent-ils contraires à ceux du peuple. Si le mode de sélection de cette minorité n’est pas très clair, il semble que le critère richesse soit prégnant chez les promoteurs de cette approche, dans une perspective très libérale qui fait coïncider légitimité et opulence, approche parfaitement compatible avec certains courants religieux qui considèrent que la richesse est le signe d’un entérinement divin.

Ce serait une erreur de ne pas prêter toute l’attention nécessaire à ce courant qui exploite une faiblesse réelle de nos démocratie pour tenter d’isoler les masses des processus décisionnels, en les ramenant au rang de main d’oeuvre au service d’une élite pseudo-éclairée qui s’enrichit sur leur dos. Poursuivre dans cette voie légitimera, à terme, le retour de l’esclavage.

Pour autant, tout n’est pas parfait dans nos systèmes et en particulier, accorder le droit de vote sous condition d’âge, sans vérification des compétences, est une aberration. Notons au passage que la volonté de descendre encore l’âge du vote, défendu par certains hommes politiques, ne peut s’expliquer que par leur volonté de discréditer encore davantage le système actuel. Substituer un critère de compétence au critère d’âge est, de notre point de vue, une absolue nécessité pour revigorer la démocratie et permettre à chaque électeur d’effectuer des choix en connaissance de cause. Ces compétences de citoyen devront non seulement concerner la maîtrise de la langue française et l’histoire de France mais aussi, au minimum, l’histoire de la pensée politique, y compris sous un angle philosophique, l’économie - en précisant bien qu’il ne s’agit pas d’une science exacte - , l’histoire des civilisations, du droit constitutionnel et du droit administratif, etc. Ce contenu devra être élaboré par un conseil de sages, indépendant du monde politique, sélectionné pour leur dévouement à l’intérêt commun et leur érudition. Ils auront pour mission de définir le coeur de notre nation. Chacun pourra valider son aptitude à voter à n’importe quel âge de sa vie, et autant de fois que nécessaire. Cette validation permettra d’obtenir la carte d’électeur. Les candidats aux élections devront également détenir cette carte d’électeur, sésame vers l’activité politique.

L’abandon du critère d’âge pour l’accès aux élections est certainement un choix radical mais il répond à la fois aux menaces que fait peser la volonté d’éloigner les citoyens de la gestion des affaires publiques et aux exigences d’une société de plus en plus complexe, qui a plus que jamais besoin de démocratie pour poursuivre sa progression dans l’histoire, au bénéfice de l’intérêt commun. La France renouerait avec son rôle historique en instaurant une telle mesure.