L’accord saoudo-iranien tiendra-t-il le coup  ?

Beaucoup dépend du succès de l’accord diplomatique signé à Beijing entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Alors que certains optimistes espèrent que l’accord portera ses fruits, les sceptiques craignent que le régime iranien ne fasse que rendre hommage à l’accord, l’utilisant comme une stratégie tactique pour naviguer à travers les défis actuels avant de reprendre ses ambitions hégémoniques dans la région - une stratégie pour laquelle il a dépensé une fortune.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les perspectives de succès de l’accord, la clé réside dans le besoin mutuel des signataires et du médiateur chinois d’assurer sa mise en œuvre efficace. L’Arabie saoudite est impatiente de résoudre la crise yéménite et de renforcer l’agenda ambitieux du prince héritier Mohammed ben Salman.

Pendant ce temps, le régime iranien ressent la pression des sanctions occidentales et a besoin d’une coopération régionale urgente pour atténuer leur impact. Les retours du soutien iranien aux rebelles Houthis yéménites ont été insuffisants pour son grand projet de resserrer son emprise sur les pays du Conseil de coopération du Golfe depuis le sud. Cette impasse est devenue un casse-tête qui épuise les ressources de l’Iran, en particulier son potentiel militaire, et a attisé les tensions avec les nations voisines du Golfe.

L’Iran est également désireux de déjouer Israël et de travailler à forger une coalition régionale pour contrer les menaces nucléaires de l’Iran. C’est pourquoi l’Iran considère le renouveau des liens avec les pays du CCG comme une victoire stratégique, en particulier avec l’affaiblissement des relations entre les États-Unis et des capitales clés du Golfe comme Riyad. L’accord renforce également la position internationale des deux parties - les Saoudiens et les Iraniens. Riyad gagne plus de levier dans ses relations avec les États-Unis, tandis que le pacte de l’Iran aide à alléger la pression occidentale, la libérant pour poursuivre des relations régionales. Avec le CCG poussant à diversifier ses alliances mondiales alors que l’engagement américain envers ses alliés du Golfe diminue, l’accord pourrait être un jeu changer.

Tous les indicateurs montrent un effort concerté de la part de l’Arabie saoudite et de l’Iran pour amorcer une importante montée en puissance de leurs relations bilatérales. Le ministre des Finances saoudien, Mohammed Al Jadaan, a indiqué sa volonté de poursuivre des perspectives d’investissement prometteuses en Iran, soulignant que le royaume a beaucoup à offrir également aux investisseurs iraniens. Al Jadaan a déclaré que « tant que nous respectons les accords[,] je ne vois vraiment aucun obstacle. [Les investissements saoudiens en Iran] pourraient se produire très rapidement ».

Cela indique une intention claire d’élargir la portée de l’accord au-delà de la simple coordination diplomatique et de sécurité, en favorisant une coopération économique et d’investissement plus profonde qui pourrait potentiellement bouleverser la dynamique de pouvoir régionale, étant donné la taille considérable des économies saoudienne et iranienne. Cela sert également de test décisif pour le rôle de l’Iran dans l’instabilité régionale. En essence, l’engagement du régime iranien envers les termes de l’accord a des implications profondes pour désamorcer les tensions régionales et résoudre plusieurs crises en cours, non seulement au Yémen, mais également en Syrie et au Liban.

À mon avis, le succès de la partie iranienne de l’accord avec l’Arabie saoudite pourrait dépendre, dans une certaine mesure, de l’adhésion de diverses factions au sein du régime iranien, qui peuvent avoir des interprétations différentes des termes et conditions.

Il n’est pas un secret qu’il existe une gamme de points de vue sur certaines questions entre le gouvernement et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI). Alors que le paysage politique actuel en Iran penche fortement vers la droite, le CGRI se distingue comme le groupe le plus radical et extrémiste. Ce radicalisme est moins motivé par l’idéologie que par l’intérêt propre du CGRI et son agenda expansionniste, qui lie l’économie à la politique et aux intérêts étroits. Cela explique pourquoi le CGRI poursuit souvent des plans et des opérations en dehors du cadre officiel de l’État iranien.

Alors que le fait qu’Ali Shamkhani, le représentant du Guide suprême Khamenei, ait signé l’accord avec les Saoudiens à Pékin peut indiquer le soutien de Khamenei, le CGRI a une histoire de blocage des plans approuvés par Khamenei, y compris l’accord nucléaire de 2015 signé avec le groupe « 5+1 ». En fait, l’ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a critiqué le CGRI pour avoir sapé le rôle des institutions iraniennes telles que le ministère des Affaires étrangères.

L’un des facteurs cruciaux qui pourraient assurer la mise en œuvre de l’accord saoudo-iranien est la pression croissante que le régime iranien subit de toutes parts. Le régime est parfaitement conscient du mécontentement croissant du public causé par la détérioration des conditions économiques et de vie. En tant que tel, la crainte de l’effondrement potentiel du régime pourrait servir de motivation majeure pour la partie iranienne à respecter l’accord. Cependant, cela dépend de la capacité du régime à rallier ses différentes factions derrière la mise en œuvre de l’accord, en particulier compte tenu de l’influence décroissante du Guide suprême en raison de sa santé déclinante et de la lutte en coulisses pour sa succession.

Ce sont des considérations clés pour faire face au désaccord interne et freiner les négociations en cours pour relancer l’accord nucléaire, où un point de blocage majeur est la demande de retirer la Garde révolutionnaire de la liste des organisations terroristes des États-Unis. Si le régime iranien échoue à parvenir à un consensus interne, cela pourrait entraîner un non-respect des termes de l’accord avec l’Arabie Saoudite.