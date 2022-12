L’accord sur le nucléaire iranien et la couverture des droits de l’homme

Tout indique que l’accord sur le nucléaire iranien est entré dans un état de mort clinique il n’y a pas si longtemps. Sa renaissance est peu probable, à la fois en raison des désaccords persistants sur certains points et des relations tendues entre Téhéran et les capitales occidentales au sujet des accusations de soutien de l’Iran aux protestations populaires croissantes dans le pays.

Les récentes tensions entre l’Iran et l’Occident sont la goutte d’eau qui fait déborder le vase de la relance du dossier nucléaire iranien. Mais elles représentent une bouée de sauvetage ou une porte de sortie qui convient aux deux parties pour mettre l’accord en veilleuse sans assumer la responsabilité de ne pas l’avoir relancé.

Avant les récentes manifestations, on s’attendait à ce que les deux parties, l’Iran et les États-Unis, échangent des accusations de responsabilité pour l’échec des efforts de relance de l’accord nucléaire. La médiation européenne porte également une part importante de responsabilité dans l’échec de l’accord, malgré les alternatives, les solutions et les efforts intensifs qu’elle a apportés.

Les protestations n’étaient qu’une couverture implicite qui pouvait être pointée du doigt pour justifier l’échec des efforts de relance de l’accord nucléaire. Mais ce n’est pas le seul facteur qui a conduit au gel des négociations. Il y a aussi le soutien iranien à la Russie avec des drones utilisés pour mener des frappes militaires intensives contre les infrastructures ukrainiennes.

Ce soutien a provoqué la colère des pays occidentaux qui, jusqu’à la dernière minute, pariaient sur une levée des sanctions sur le pétrole iranien afin que les prix de l’énergie puissent se calmer.

L’échec des paris européens portant précisément sur l’utilisation des ressources énergétiques iraniennes, gaz et pétrole, pour compenser partiellement l’absence d’approvisionnement de l’Europe par la Russie ou pour apaiser les marchés mondiaux en général, a entraîné un changement qualitatif majeur dans les attitudes européennes envers l’Iran.

Le président français Emmanuel Macron a récemment souligné qu’il est très difficile pour l’Occident de progresser dans les négociations sur l’accord nucléaire face aux manifestations en cours en Iran et aux arrestations massives de manifestants, ce qui diverge de l’approche franco-européenne qui, il y a encore quelques semaines, maintenait une séparation entre le dossier nucléaire et la question des droits de l’homme en Iran.

Mais l’implication de l’Iran dans la guerre Russie-Ukraine a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour l’Occident, poussant les capitales atlantiques à reconnaître presque implicitement l’échec des négociations pour relancer l’accord nucléaire et à s’engouffrer dans la direction exactement opposée.

Il faut noter ici que le président français a récemment utilisé la notion de révolution pour la première fois en Occident pour exprimer ce qui se passe en Iran : « Quelque chose se passe d’inédit ». « Les petits enfants de la révolution islamique sont en train de la dévorer en faisant leur propre révolution ».

Dans les mêmes déclarations, Macron n’a pas reconnu publiquement l’évanouissement de l’espoir de négociations sur l’accord nucléaire afin de ne pas rendre l’Occident responsable de l’échec, d’autant plus qu’il est bien conscient du degré de colère des Iraniens face à ce qui est décrit comme un soutien occidental aux manifestations, donc de la difficulté pour Téhéran de revenir à la table des négociations dans un avenir prévisible.

Il a essayé de tenir un terrain d’entente, en disant qu’il a l’intention de poursuivre le dialogue avec Téhéran et de pousser pour une réunion régionale d’ici la fin de l’année dans l’espoir de créer un cadre plus large pour les négociations nucléaires.

Dans le même temps, cependant, il a déclaré que l’inscription du Corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des terroristes serait envisagée au fur et à mesure que les manifestations se dérouleraient. Quant au dossier nucléaire, il a déclaré que ces protestations « changeaient beaucoup de choses », et qu’il ne pense pas qu’il y aura de nouvelles propositions.

L’Europe insiste pour soutenir les manifestations jusqu’à ce que le régime iranien soit renversé ou du moins affaibli. Même si les manifestants n’y parviennent pas, aucune nouvelle proposition ne peut être faite pour la reprise de l’accord, reconnaissant ainsi indirectement l’impasse des négociations.

La France joue un rôle essentiel dans presque toutes les négociations entre Washington et Téhéran visant à relancer l’accord nucléaire. Mais la France est aussi à l’avant-garde des efforts européens pour imposer des sanctions contre Téhéran en raison de la « répression brutale » des manifestations populaires iraniennes.

Les relations entre Téhéran et Paris se sont encore plus tendues suite aux accusations iraniennes concernant l’arrestation d’agents des services de renseignement français parmi les manifestants iraniens. Une grande partie de la colère occidentale contre le régime iranien est plus probablement liée à l’implication de l’Iran dans la guerre ukrainienne qu’aux drones pour la Russie.

Le comportement de l’Iran a détruit les restes de la réticence de l’Occident à traiter avec la ligne dure iranienne dans les négociations de l’accord nucléaire, qui ont effectivement déraillé à cause du déclenchement des protestations populaires iraniennes.

Il est probable que les relations irano-occidentales soient entrées récemment dans un tunnel de tension croissante et qu’elles le resteront pendant une période inconnue, étant donné les changements rapides dans les relations internationales, à moins que Téhéran ne se retire de l’escalade de sa rhétorique politique contre l’Occident, ou que les capitales européennes ne fassent des efforts en coulisses pour refroidir la crise et calmer l’atmosphère dans la recherche d’une solution à la crise nucléaire iranienne.