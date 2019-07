L’acharnement à laisser mourir Vincent Lambert.

Éthique par ci, éthique par là, de l’éthique à revendre, en veux tu en voilà....

Par contre tout le monde se fout (et le monde chrétien en particulier notons le) du sort du monde animal dans les abattoirs...

Vous allez dire que je mélange tout et fait ma petite sauce ? Oh que non, la souffrance animale dans les abattoirs et même dans certains élevages est une véritable horreur mais là nos spécialistes en éthique s’en br.... C’est pas pareil voyons enfin ! qu’ils vont s’exclamer horrifiés..

Comment peut-on être schizophrènes à ce point ? En cause l’humanisme héritier du christianisme qui a déclaré de façon péremptoire que la vie humaine était sacrée mais pas celle des animaux...

Donc notre humanisme chrétien ne va pas s’émouvoir du sort de nos frères animaux dans les élevages et abattoirs alors que la souffrance y est mille fois pire que pour Lambert...

Il ne faut pas se leurrer cet humanisme guimauve est là juste pour la galerie pour s’acheter à coup d’indignation très sélective un label de haute humanité, emballé c’est pesé...