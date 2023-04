L’actualité traitée ou maltraitée ?

« La réponse à cette question explique en effet la façon dont les informations sont traitées et à quels intérêts les médias « libres » obéissent. Le texte qui suit est juste une constatation. »

Je sais bien que vous avez mis des guillemets à « libres » pour signifier qu’ils ne le sont justement pas du tout et que ce qualificatif est usurpé. Mais le simple fait de reprendre cette formulation sous-entend que les médias publics, eux, ne sont pas « libres », ce que tout le monde sait. Non ? Donc, cela signifie qu’aucun média n’est libre et que l’information « objective » n’existe pas. Les médias sont des amplis et des haut-parleurs, pas des laboratoires d’analyses chargés de percer les mystères de l’ADN.

Cela dit, il est de plus en plus difficile de regarder ou lire un journal sans avoir le sentiment désagréable d’être pris pour un con et de le rester pour les rédacteurs qui persistent et dignent en étant convaincus d’être plus malins que les lecteurs.