Moment plus ou moins tragique de fin de dîner, quand on a invité sa belle au restaurant et que celle-ci représente un montant que votre banquier, si il la voyait, ferait de gros yeux et vous tirerait l'oreille. Ce peut être, toujours au restaurant, ce moment divin où vous constatez, après un dîner entre potes "ou naturellement on partage", que vous faites supporter votre entrecôte pommes sarladaises aux collègues qui se sont limité à une salade végétarienne, effet "bœuf" garanti !!

Quittons ces considérations gastronomiques plus ou moins agréables pour s'orienter - sans transition dirait PPDA - vers ces satanées "zélections zeuropéennes" !!

Quel rapport, me direz-vous ?

Facile Émile, en trois coups de cuillère à pot, je reviens à l'addition qu'il va falloir payer...

Par qui, me direz-vous ? Ben, par le "boss", le chef, le patron, le king, le maître après Dieu, sa majesté Jupiter !!

En effet. Ce "brave monsieur", guillemets de rigueur, a, dans son euphorie et ses pataugas (jeu de mot dirait Maître Capello !!), oublié que de temps en temps, il fallait passer par cette satanée case "élections".

Bon, me direz-vous, là, ce sont les européennes, OSEF !!

Que nenni ma chère Annie, que nenni !!

Cela fait deux ans que le triste sire nous mène en bateau et nous arnaque avec un jeu de bonneteau digne des rues de Pigalle dans les années 80, avec des "douceries o'p'tits zognons" pour les gens à l'aise, pour ne pas dire mieux, et des taxes et autres contraintes pour les moins bien lotis d'entre nous, histoire de compenser...

La surenchère autoritaire a été mise au grand jour avec le mouvement des gilets jaunes, et les dénonciations de mensonges et tromperies en tout genres ont fusées de concert. L'impunité scandaleuse des uns n'a été compensée que par le zèle incroyable d'une justice aux ordres envers les autres...

Gazés, matraqués, mutilés, insultés, les manifestants de maintenant devraient même recevoir dans le futur, en cas de changement de politique, les remerciements chaleureux de la nation pour avoir défendu les droits des plus faibles. Le seul reproche qui pourrait être fait dans cette période serait envers ceux qui ont dénigré les manifestants pour "non assistance à pays en danger".

Alors je fais appel à tous ces gens qui considèrent que le chemin suivi actuellement conduit au chaos, à l'injustice et au désastre environnemental, pour faire "payer l'addition" au groupe politique hétéroclite et affairiste LREM, à l'occasion des élections européennes et de celles à venir. Les municipales se profilent et j'ai déjà vu dans mon environnement des personnes se regrouper sous une bannière, autre que LREM, laquelle n'était pas la leur.

Je ne sais pas vous, mais moi, je suis rendu à un tel point de rejet du parti présidentiel que je deviens un partisan du "TSM", tout sauf Macron. Et vu qu'il s'est engagé, en considération du charisme incroyable de sa candidate tête de liste (rire), personnellement et sans compter, ce scrutin devient donc un plébiscite pour sa pomme... Tout sauf Macron veut dire qu'à la limite, même si vous votez pour le Rassemblement National ou autre formation, je considèrerais cela comme moins pire que pour la liste LREM. Et c'est grave !! Même le parti de nos amis les chiens a plus de considération pour moi vu qu'il fait appel à la bonté humaine...

Mais je ne vais pas me lancer, par exemple, dans une démonstration sur les buts de l'extrême droite... Son activité à Bruxelles, pour ceux qui s'intéresseraient, se limite à chercher indemnités et aussi, pour certains, l'immunité parlementaire. Si vous pensez qu'il ne faut pas augmenter le SMIC*, ne pas rétablir l'ISF, lutter contre l'IVG ou autre loi protégeant le secret des affaires des multinationales, alors je vous pardonne bien volontiers de voter RN...

Pour ma part, je ne vais pas me lancer dans une démonstration de l'activité parlementaire, en France et programmée en Europe par La France Insoumise, ni dans une recherche d'éventuelles "casseroles" traînées par tel ou tel candidat. Chez LFI, je n'en ai pas connaissance, je ne dévoile pas celles des autres, la presse indépendante s'en charge.

Je renouvellerais donc mon appel de dernière minute à faire payer cette fichue addition au responsable de service, juste histoire de lui rappeler qu'en ce bas monde, loin des stratosphères où il navigue, à un moment ou à un autre, il faut régler la note.

"Insoumisement" vôtre !!

*Normal, vu qu'il serait, m'a t-on dit, à 36€ de l'heure...